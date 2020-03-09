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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Дніпропетровськ (1290) медицина (883) Філатов (259) медреформа (18)

 Мер Дніпра Філатов закликав Кабмін зупинити другий етап медреформи

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що реформування медицини в Україні зірвано, і переформатування вторинної ланки, яке має розпочатися 1 квітня, не можливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dnepr.info.

На думку Філатова, цей процес необхідно відкласти мінімум на рік - підготувавши чіткий план і визначивши опорні лікарні в українських містах. Зараз же держава має гарантувати фінансування заробітних плат лікарям, придбання ліків та забезпечення лікарень - у вигляді субвенцій із центрального бюджету.

"Сотні лікарень у різних містах ризикують залишитися без засобів і перспектив, а пацієнти - без медичної допомоги. Країна не готова до цього, а час - втрачено. Я звертаюся до президента, прем'єр-міністра та оновленого складу уряду - перш ніж щось впроваджувати, переконайтеся, що воно працює як треба. Переконливо прошу запобігти зупинці роботи лікарень і поліклінік", - сказав мер Дніпра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180295
 
   
 Топ коментарі
 
Ульяну Супрун верните, мудаки!
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А с чего начала министр Скалецкая со Скандалов и с манией Величия , а платит за все Пациент если останется Жив.
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Ну шо ж невозможного? Медреформа под лозунгом "Украсть неукраденное и впихнуть невпихуемое!" Нам Супрун еще долго икаться будет. А Филатов молодец, открыто сказал то, что давно должно было быть сказано.
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А с чего начала министр Скалецкая со Скандалов и с манией Величия , а платит за все Пациент если останется Жив.
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І так, і так хрєново... Сімейний лікар порадила мені чекати 1 квітня, щоб спеціалізований лікар прийняв мене безкоштовно, а не за 250 гривень.
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Так з 1 квітня 250 гривень це й буде безкоштовно.
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А платні - по 300 грн. за прийом. І кількість прийомів свідомо збільшують до безкінечності.
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Ну шо ж невозможного? Медреформа под лозунгом "Украсть неукраденное и впихнуть невпихуемое!" Нам Супрун еще долго икаться будет. А Филатов молодец, открыто сказал то, что давно должно было быть сказано.
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От ты телепень дурноголовий!
Тебе Филатов как для глухонемого обьяснил: реформа Уляны хорошая, но ЗЕ-бараны просрали подготовку к внедрению ее второго этапа! Именно поэтому его (второй этап) нужно готовить и отсрочить на год. И то, если сопливцы опять все не просрут...
Че вы тупые-то такие, зелЁнские?!
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Твой характер - сумма зебила с порохоботом, кто просил тебя за других домісливать?
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э не... одна их пообзывала г*ндонами и геморроями ...ой, не вернут))))
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Дык доллар вырос и теперь с финансами будет легче . У нового Премьер министра хороший старт !
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щас буде дефолт, бо мвф не дає бабла. у рашки упаде фубль ізза нафти, і потягне нашу гривню.
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ну чо вірус може зменшити кількість пенсів.
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Филатов хитрый еврей, потому как по-реформе, которую он хочет отсрочить город должен взять на себя часть расходов, а именно коммунальные платежи лечебных учереждение, расходы на аитание и ремонт зданий и оборудования)
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та і лікарі первинної ланки, яку вже реформували, все ще не згребли свої мізки і не вивчили усі нові правила - люди ідуть до них і отримують відмову, хоча знають, такого бути не повинно. але лікарі бикують і туплять.
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Чего это вдруг Леня именно так нарисовался?
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Ох и пиарщик! Ссытся, шо его из мэров выкинут нахрен и проведут внимательный аудит всей его гос службы. Ох и ссытся!..
Видно нихто булки этому сраколизу не раздвигает, то он и мечится между "умными" и "красивыми".
Редкая продажная, беспринципная мразь.
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На решительные действия способны десятки если не единицы.
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а ты вместо камер закупи лекарства и средства от парковок направь на больнички))
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Бессмісленно, все равно украдут, как и остальніе деньги на медицину.
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Быдло выбрало во власть быдло. Быдло может разрушать, грабить, быковать, членом по клавишам... так это запросто! А вот что-то создать... это не про них. Зебилы, жрите своё говно - вы же об этом мечтали.
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