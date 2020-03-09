 Від початку доби 9 березня ворог 8 разів порушив перемир'я. Один воїн зазнав бойової травми, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч із населеними пунктами Широкине і Гнутове - з БПЛА ворог скинув ВОГ-17;
поблизу Водяного - з міномета калібру 82 мм - 4 міни, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета.
П'ять обстрілів противник зробив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 5 мін;
поблизу Зайцевого - з 82-мм міномета - 4 міни;
в районі населених пунктів Новолуганського, Луганського й Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Слід зазначити, що противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Тому за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркування емблеми Червоного хреста.
Сьогодні, 09 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового ураження".
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /120/
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Жиди лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847 р..
Слова головнокомандувача.
Навряд чи Ердоган чи хтось інший притомний скаже щось подібне.
Андрій Білецький
@BiletskyAndriy
·4 ч«Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так всюди. Буває», - «президент» #Зеленський. Про владу, яка чхала на країну, на солдат, на всіх. Окрім своїх. Про владу моральних уродів.
https://twitter.com/i/status/1236994071354380290
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Т.Г. Шевченко