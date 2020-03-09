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 Політика України
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Все про:Єльченко (187) США (6334) Чалий (151) Кабаненко (1)

 Флот і НАТО - пріоритети військового співробітництва України з США в 2020, - посол Єльченко

Допомогу США у переозброєнні флоту назвав першим пріоритетом у співпраці у військовій сфері між Україною і США в 2020-му році посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав посол в інтерв’ю "Голосу Америки" за лаштунками конференції "Діалог з питань безпеки США-Україна", організованої Центром відносин України-США, Українсько-американським фондом та Американською Радою із зовнішньої політики.

"Ми знаємо про те, що три корабля вже готують до передачі Україні, але це займає довгий час. Міністерство оборони України говорить, що нам потрібно мінімум 30 таких. Ми вже третій рік говоримо про п’ять катерів. Також ми ведемо діалог з Пентагоном про інший тип озброєння саме для морських сил", - підкреслив Єльченко.

Минулого тижня Пентагон передав на розгляд американських конгресменів пакет оборонної допомоги Україні обсягом 125 мільйонів доларів, яка включатиме патрульні катери покоління Mark VI та контрбатарейні радари для захисту на Чорному та Азовському морях. Це перша частина пакету допомоги Україні, затвердженої Конгресом на суму 250 мільйонів доларів.

Колишній заступник міністра оборони України адмірал у відставці Ігор Кабаненко, який теж брав участь у конференції, додав, що допомога потрібна не лише технічна, а й стратегічна.

Читайте також: США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN. ФОТО

"Це також стосується підготовки нашого військово-морського персоналу, тренінги, прийняття і проведення спільних навчань і допомоги в розробці концептуальних документів", - сказав він "Голосу Америки".

Другим пріоритетом посол Єльченко назвав співпрацю із партнерами по НАТО в Чорному морі. Не лише в Азовському, а й у Чорному морі, наголосив він, Росія здійснює неконтрольований видобуток газу, перекриває частинами акваторію моря для проведення військових навчань, що заважає нормальному судноплавству, шкодить торгівлі та туризму.

"Може ще пару місяців і взагалі побачимо російський флот біля берегів Болгарії, Румунії. НАТО має сісти і задуматися, чи достатньо один корабель німецький чи голландський в рік, щоб зайшов і вийшов", - сказав він.

Співпраця США і України у сфері оборони в рамках НАТО та на двосторонній основі - щороку зміцнюється, говорить колишній посол України у США Валерій Чалий.

"Ми маємо кожний рік збільшення по 50 мільйонів підтримки загальної. Зараз вона дійшла до 700 мільйонів", - сказав він.

Втім, за словами військового експерта і президента Фонду "Джеймстаун" Ґлена Говарда, якими б не були обсяги військової допомоги США Україні, вони не вирішують головного – ментальності вищого військового командування в Україні.

"Проблема у тому, що значна частина українського вищого командування має радянське мислення. Можна мати Джавеліни і радянських по суті генералів, які не знають, як їх краще використати. Техніка не завжди є відповіддю".

Адмірал запасу Ігор Кабаненко погоджується. Він вільно розмовляє англійською і вважає, що знання мови може бути гарним початком до змін.

"Це питання і мотивації персоналу, це питання лідерства. У НАТО існують зовсім інші стандарти стосовно цього. Ось з них потрібно починати. Англійська мова не є панацеєю - але вона є однією з умов, щоб читати документи на мові оригіналу та спілкуватися не через перекладача. Це важливі аспекти", - вважає він.

Експерт Ґлен Говард пропонує надсилати українських офіцерів на навчання у США, аби, після повернення, вони змінювали українську армію зсередини.

Наприкінці минулого року Міністерство оборони США підписало прямий контракт із Міністерством оброни України на закупівлю військового обладнання на 39.2 мільйони доларів, який наразі перебуває на стадії виконання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180292
 
   
 Топ коментарі
 
Только Коломойский с Зеленским решились отдать Украину Путину, а тут бац и у Путина деньги кончились. (C) Позорная звезда Флот и НАТО - приоритеты военного сотрудничества Украины с США в 2020, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 4361
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Завтра Зельцман тебе звільнить за таку заяву.
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Только Коломойский с Зеленским решились отдать Украину Путину, а тут бац и у Путина деньги кончились. (C) Позорная звезда
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,,,, Третій рік балакають про 5 катерів... Оце силлла!!!! А може краще розробляти власні ракетні системи ?
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Завтра Зельцман тебе звільнить за таку заяву.
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Надо строить авианосенц для Дронов Эрдлогана,и чтобы на нем было 500 дронов ударного назначения Флот и НАТО - приоритеты военного сотрудничества Украины с США в 2020, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 2608
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Авіаносець, це щоб краще їх було всіх втопити в калюжі під назвою Чорне море?
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Эрдоган прокопает новый судоходный канал параллельно Босфору, который не будет попадать под Конвенцію Монтре

зберігає режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав. За умови попереднього повідомлення влади Туреччини чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. Для військових кораблів нечорноморських держав введені істотні обмеження по класу (проходять лише дрібні надводні кораблі) і по тоннажу. З терміном перебування не більше 21 діб. У разі участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів.
Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави. !!!!!!!!!!!!

при оголошенні Україною війни Росії Босфор має бути закритий для військових кораблів раши !!!!!!!!!!

по новому каналу в Черное море может зайти авианосец США и оставаться здесь вечно (конечно с согласия Турции, но только Турции, а на раши )
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Слишком долго идут переговоры и передача ещё 2-3 катеров мало что изменит, нужно хотяб 12 катеров + что сами построим и нужны ракетные и противолодочные корветы фрегаты с системой ПВО.
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А можете сказать - зачем? Я понимаю, что нужны, но в чём срочность? Эскадры русни штурмуют Одессу?
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когда штурмуют-несколько поздновато...не переводи стрелки.
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когда эскадры рашистской ********* пойдут на штурм, будет уже поздно.
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Если пойдут, то 12 катеров и несколько фрегатов нас не спасут.
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ОЧЕНЬ Просто.
Лучше иметь и не нуждаться чем нуждаться и не иметь.
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самим нескрепо для бубочки...то ж придется в кузне на рыбальском строить
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...с "гюрзой" только в плен на море и сдаваться..
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не кажется,что в мириуполь гюрзу можно и поездом доставить?чем начинать на новом месте
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для того Гюрза сделана так, чтоб ее можно было транспортировать по ж.д.
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ну это же не авианосец...мне кажется и автотранспортом возможно
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В конструкцию катера заложена возможность транспортировки на самолёте Ан-124 «Руслан», для чего бронированную рубку сделали съёмной с креплением к корпусу на фланце при помощи болтового соединения, а электрические кабели имеют соответствующие разъёмы. Для прохода под низкими мостами мачта заваливается назад.
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что мешает при ежедневных смертях на провести в Украине референдум о членстве в НАТО???за исключением запрета рашиста ,украинским властям ,которые таким образом , служат не народу Украины ,а рашисту- не проводя этот референдум .
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