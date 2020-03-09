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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Албанія (17) COVID-19 (577)

 Перші випадки коронавірусу підтвердили в Албанії

Зараження діагностували у батька і сина, які повернулися з італійської Флоренції у столицю Албанії Тірану. Це перші випадки коронавірусу в країні.

Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я Албанії, хворі у стабільному стані і не мають ускладнень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РТС.

Зазначається, що медичні працівники Албанії обстежили вже близько 60 осіб з підозрою на коронавірус, але підтверджених випадків не було.

Сьогодні на позачерговому засіданні уряд прем'єр-міністра Еді Рамі вирішило вжити деякі заходи, зокрема призупинити заняття у всіх школах упродовж наступних двох тижнів.

Після засідання кабінету міністрів Рама сказав, що було вирішено призупинити всі рейси в північну Італію до 3 квітня і скасувати всі публічні рейси до цієї дати.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180291
 
 
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в Албании ? Не может быть ну если в Албании тогда это очень серьезно
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и останется без вируса только Сев. Корея ...
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І Україна лише з одним зараженим, так дивно все це.
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Гладко было на бумаге... Бумага-то всё стерпит. А люди - не, помрут.
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За моїми джерелами в ОП, ще три дні тому кількість хворих коронавірусів в Україні становило від 50 до 80 осіб. Це було в їх офіційних зведеннях. Наскільки я розумію, наші лікарні просто не можуть визначити правильно симптоми Covid19. Тому бояться розповідати реальна кількість хворих, щоб не почалася паніка. Тому не випадково в Україну прибуває дві делегації ВООЗ. Наша дохла система охорони здоров'я тепер уже проблема не тільки для наших громадян, але і для сусідів. Думаю, що Україні потрібно закривати авіасполучення з Італією та іншими країнами, де коронавірус набирає обертів. А Зеленський повинен вийти з промовою на кшталт тієї, що зробив Нетаньяху, щоб люди зрозуміли, як себе елементарно захистити. Адже у нас навіть депутати Верховної Ради можуть бути рознощиками

"Хвиля'.Романенко
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Стрим Карася по шавкам Авакова, которые крышуют цыганский беспредел
https://youtube.com/watch?v=xmJptWGcGA0
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