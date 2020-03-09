 Українська тенісистка Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тенісний портал України, від четвертого місця у світовій класифікації українку відокремлює лише 10 очок.

Друга ракетка України Даяна Ястремська зберегла за собою 25-е місце у світовій класифікації.

Катерина Козлова займає на цьому тижні 98-ий рядок (-2), Катаріна Завацька - 105, Леся Цуренко - 139 (+13), Марта Костюк - 141, Ангеліна Калініна - 144.

У зв'язку зі скасуванням через коронавірус турніру в Індіан-Вельсі, очки за минулорічний турнір віднімуть у всіх учасників. Проте, Еліна Світоліна збереже своє місце в топ-5, не зважаючи на те, що торік доходила на турнірі до півфіналу.

Цікаво, що Даяна Ястремська підніметься на 23 місце, а Козлова і Завацька можуть обмінятися званням третьої ракетки України і місцем у топ-100.

З 16 березня в Мексиці має пройти челленджер WTA, який може внести деякі зміни в рейтинг WTA серед гравців другої половини топ-100.

Зазначається, що 8 березня в фіналі турніру WTA International Abierto GNP Seguros у Монтерреї, Мексика, Світоліна, посіяна під першим номером, у тригодинному трилері обіграла дев'яту ракетку турніру Марі Боузкову з Чехії: 7-5, 4-6, 6-4. У вирішальній партії перший брейк зробила Боузкова, потім чотири гейми поспіль виграла українка. Світоліна вела 5-2, але програла поспіль два гейми, не зумівши подати на матч. Але вже на прийомі українка заробила 2 матчболи, зумівши реалізувати перший із них.

Світоліна виграла свій 14-й титул WTA. Таким чином, українка програла лише 3 фінали з 17 зіграних.

Читайте також: Українська тенісистка Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA першій ракетці світу австралійці Барті