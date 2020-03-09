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 Перший день процесу у справі про збитий МН17 завершився

Порядок денний першого дня судового засідання у справі про звинувачення чотирьох громадян Росії та України в катастрофі рейсу МН17 в липні 2014 року на Донбасі була вичерпана і суддя Хендрік Стейнхаус закрив засідання.

Після короткого виступу представника родичів загиблих Пітера Лангстрата головуючий суддя Хендрік Стейнхаус констатував, що на цьому сьогоднішній порядок денний вичерпано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. "Завтра ми будемо ставити питання про стан кримінального розслідування", - оголосив суддя.

На першому судовому засіданні виступили всі сторони процесу: обвинувачення, захист і представники потерпілих.

Зокрема, на засіданні виступила адвокат одного з обвинувачених у справі - росіянина Олега Пулатова. Вона заявила, що її підзахисний не визнає причетність до краху літака.

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У справі фігурують також двоє росіян Ігор Гіркін (Стрєлков) і Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко. Ні їх самих, ні їхніх представників на засіданні 9 березня не було.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджений і затверджений оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. Раніше повідомлялося, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених в залі суду або їхню відмову брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180287
 
   
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Самый главный преступник -- ********** мразь из за которого гибнут люди во всем мире Первый день процесса по делу о сбитом МН17 завершился - Цензор.НЕТ 7187
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а замечательный мышебратский народ бел и пушист? Первый день процесса по делу о сбитом МН17 завершился - Цензор.НЕТ 7902
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Гиркин однажды сказал, что опочленцы Боинг не сбивали, то есть - опочленцы просто "стояли на шухере", а теракт совершили военнослужащие армии РФ.
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Леди Гаага едет в турне по стране берёзовых обезьян!
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За одне Сауди нафту опустили. Як вчасно Ху..ла по усім фронтам шкварять.
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Нужно судить всех.кто причастен,а это если проследить весь путь следования российского Бука, то здесь начиная от руководства ГАИ, начальника погранслужбы России до руководства Кремля.ведь опасное вооружение было передано стороне где обитали международные террористы,сегодня Бук,а завтра может быть ядерная бомба
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и сколько ж лет пройдёт до вынесения приговора и наказания виновных?
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