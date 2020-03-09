 Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польщі.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський поінформував, що у найближчі кількадесят годин увесь кордон Польщі буде охоплено комплексною системою санітарного захисту. За його словами, надзвичайні заходи пов’язані з поширенням коронавірусу, що прибуває до Польщі з мандрівниками з-за кордону.

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Систему будуть вводити поступово:

"О 15-ій годині будуть запущені п’ять ключових пунктів – чотири на кордоні з Німеччиною, один – на кордоні з Чехією. Це пов’язано з поширенням епідемії в Німеччині. Ми вважаємо, що надзвичайно важливо у першу чергу захистити кордон. У випадку Чехії – це пункт переходу у Ґожичках, яким їздять пасажирські транспортні засоби".

За словами Камінського, до вівторка контроль буде введений на всій кордоні Польщі.

"Від завтра (вівторка) усі медичні та санітарні процедури будуть повністю введені на нашому зовнішньому кордоні, тобто на кордонах з Україною, Білоруссю та Росією. Протягом кількадесяти годин усі польські кордони будуть захищені".

Комплексний контроль проводитимуть польські прикордонники, пожежники, митники та інспекція дорожнього транспорту. Пункти переходу працюватимуть цілодобово. На місці будуть карети швидкої та медики. Хвору людину безпосередньо з кордону госпіталізують.

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