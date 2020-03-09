EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  3941  16
Матеріали за темою:
Все про:кордон (1392) Польща (2125) COVID-19 (577)

 Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною

Польська влада до завтра введе посилений санітарний контроль на кордоні з Україною, Білоруссю і Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польщі.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський поінформував, що у найближчі кількадесят годин увесь кордон Польщі буде охоплено комплексною системою санітарного захисту. За його словами, надзвичайні заходи пов’язані з поширенням коронавірусу, що прибуває до Польщі з мандрівниками з-за кордону.

Читайте також: Президент Португалії добровільно пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу

Систему будуть вводити поступово:

"О 15-ій годині будуть запущені п’ять ключових пунктів – чотири на кордоні з Німеччиною, один – на кордоні з Чехією. Це пов’язано з поширенням епідемії в Німеччині. Ми вважаємо, що надзвичайно важливо у першу чергу захистити кордон. У випадку Чехії – це пункт переходу у Ґожичках, яким їздять пасажирські транспортні засоби".

За словами Камінського, до вівторка контроль буде введений на всій кордоні Польщі.

"Від завтра (вівторка) усі медичні та санітарні процедури будуть повністю введені на нашому зовнішньому кордоні, тобто на кордонах з Україною, Білоруссю та Росією. Протягом кількадесяти годин усі польські кордони будуть захищені".

Комплексний контроль проводитимуть польські прикордонники, пожежники, митники та інспекція дорожнього транспорту. Пункти переходу працюватимуть цілодобово. На місці будуть карети швидкої та медики. Хвору людину безпосередньо з кордону госпіталізують.

Також читайте: Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180286
 
 
 Топ коментарі
 
А как обстоят дела на КПП Украины с лугандонией? Так и шастают "кормильцы" без всякого санитарного контроля?
Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 8212
 показати весь коментар
 
последние новости из Америки
Зокрема, станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.
 показати весь коментар
 
объясняю: проблема прежде всего экономическая. если на каждую истерию реагировать слишком дорого, с голоду помрёшь.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
объясняю: проблема прежде всего экономическая. если на каждую истерию реагировать слишком дорого, с голоду помрёшь.
 показати весь коментар
 
 
Одне тішить , що в Україні коронавірусу немає і не буде 😕
 показати весь коментар
 
последние новости из Америки
Зокрема, станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.
 показати весь коментар
 
 
"режим наказания" действует,далі буде
 показати весь коментар
 
 
нет, штаты остановили торги ценными бумагами из-за обрушения.
 показати весь коментар
 
РАБссия еще не сдохла? Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 3995вот Крысы живучие
 показати весь коментар
 
 
А как обстоят дела на КПП Украины с лугандонией? Так и шастают "кормильцы" без всякого санитарного контроля?
Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 8212
 показати весь коментар
 
 
Коронавирус кремля умрет внезапно что птичий грипп вместе со свынячим...
 показати весь коментар
 
Надіюсь,бобіків не будуть пускати.Немає чого їздити по безвізі.Ви казали,що це не важливо. Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 580
 показати весь коментар
 
 
Вот мне давно интересно. Неужели изготовление банальных масок настолько технологически сложно, что нельзя под него переоборудовать цеха по пошиву трусов, носок и маек?
А ведь спрос на ближайший год будет практически неограниченным. Хоть миллион штук в день. Улетать будет прямо со склада фабрики с 200% рентабельностью.
Не понимаю производителей.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору