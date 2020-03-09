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 Події, За кордоном
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Все про:Нідерланди (508) прокуратура (2104) Боїнг-777 Malasia Airli... (457) Цемах (84) Фердінандуссе Вард (1)

 Справу МН17 треба дорозслідувати в Україні, зокрема щодо ролі Цемаха, - прокурор Фердінандуссе

Державна прокуратура Нідерландів, яка представляє обвинувачення у справі збитого в 2014 році "Боїнга" Малайзійських авіаліній, вважає, що в Україні необхідно провести розслідування деяких фактів справи.

Про це передає журналіст НВ Іван Верстюк зі Схіпхолу, де відбувається засідання Окружного суду Гааги, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні треба провести деякі (додаткові. - Ред.) розслідування. Розслідування ролі Володимира Цемаха не зайшло досить далеко, тому що Російська Федерація зажадала його видачі", - говорить під час засідання прокурор Вард Фердінандуссе.

Володимир Цемах, за даними слідства, керував ППО прокремлівських терористів, до складу якої входив російський ЗРК "Бук", який збив у небі над Донбасом пасажирський лайнер. Під час спецоперації Цемаха вивезли з окупованої території Донбасу. Українська влада 7 вересня 2019 року видала Цемаха Росії в рамках обміну полоненими. Після цього Нідерланди перекваліфікували статус Цемаха зі свідка на підозрюваного.

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"Роль України в цьому процесі важлива, оскільки ми розслідували це кримінальне провадження і продовжуємо розслідувати", - сказав під час брифінгу перед українськими журналістами біля будівлі суду в Схіпхолі замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Він пообіцяв забезпечити розслідування щодо всіх осіб, причетних до вбивства пасажирів рейсу МН17.

"Всі документи про причетність чотирьох осіб, нині обвинувачених судом передано (нідерландській прокуратурі. - Ред.), документів досить", - зазначив заступник генпрокурора.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання  не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180285
 
 
 Топ коментарі
 
бубочка цемаха отпустив... посчитав невиновным...
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Можете вместо Цемаха судить Зебила, в конце концов он его выдал...
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Цемаха? Какого Цемаха? Моника не знает никакого Цемаха. Моника вывернулся наизнанку, шоб освободить Цемаха.
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бубочка цемаха отпустив... посчитав невиновным...
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Можете вместо Цемаха судить Зебила, в конце концов он его выдал...
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замена никакая. цемах был ценен как свидетель. а буба ни хрена не годится.
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дык... бубочка сменял цемаха на кусочек рейтингу...
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Когда РФ запросила Цемаха на обмен, она в очередной раз признала свою вину в убийстве 298 человек.
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Международное следствие ожидаемо сдулось, вместо реального обвинения кацапских генералов и ***** с шойгу - переводят стрелки на козлов отпущения вроде Цемаха, в итоге приговор будет "ни нашим ни вашим" - самолет сбили ополченцы с БУКа неизвестного происхождения.
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А разве обвинения уже не предъявлены российским военным? Да и ракета определена ,как российская и сам бук тоже. Так что - нет, как бы вам , кацапам не хотелось, а Цемах пойдет всего лишь, как соучастник
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В Украине хорошо только на добровольцев и волонтеров дела расследуются. в остальном они импотенты.
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Наслідки видачі Зеленським Цемаха Росії ще отримають свою політичну оцінку - Михайло Забродський

Після рішення Зеленського видати Росії одного з головних свідків у справі МН17 Цемаха вся надія на спецслужби, які мають попри це зібрати достатньо доказів проти усіх злочинців, винних у збитті малазійського рейсу. Так прокоментував початок судового процесу генерал-лейтенант, народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Михайло Забродський в коментарі журналістам після зустрічі з воїнами АТО на Харківщині.
«Щиро сподіваюсь на те, що українські і голландські спецслужби, долучені до розслідування цієї справи, а саме до збору доказів і фіксування відповідних показань фігурантів цієї справи будуть досить професійними і відповідно все, що можна було домогтися від Цемаха вже було зроблено і зафіксовано і буде належним чином використано під час його судового процесу. Стосовно політичного відлуння обміну і відправлення Цемаха на той бік, я думаю розмови про це будуть іти ще довго, тому що прикінцеву оцінку діям влади може дати лише історія», - сказав він.
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Ну, если Международное следствие, то должны начать с того, какого они поперлись в чужую страну с "Буком", кто их туда послал и выдал такое оружие, а не действительно винить одних исполнителей.
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Нужно расследовать роль *********** в обмене цемаха.
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Путлеру еще дадут Нобелевскую премию мира за МН-17 и за самолет Качинского под Смоленском...,и на РАБссии будет праздник....паБЕДА...
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Цемаха? Какого Цемаха? Моника не знает никакого Цемаха. Моника вывернулся наизнанку, шоб освободить Цемаха.
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Erich Alfred Hartmann. Дальше можешь нагуглить, лапотный
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Крыс кремля накажет Божья Кара,а суд проплаченный Бог не накажет...пусть живут...и видят во снах фотографии погибших детей с того несчастного Боинга...
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жди. Они ему ещё и премию мира дадут...

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" Дело МН17 нужно дорасследовать в Украине, в частности относительно роли Цемаха," и относительно роли моники в укрывательстве преступника )))
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"Справу МН17 треба дорозслідувати в Україні, зокрема щодо ролі Цемаха..."
Справу МН17 треба дорозслідувати в Україні, зокрема щодо ролі Цемаха, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 9252 я же говорил, что будем компенсировать гейРопейцам их материальные страдания по погибшим родственникам...
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Вот совсем не важный этот цемах, да зебильо?
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ЗЕ - соучастник сокрытия свидетеля от суда по МН-17.
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