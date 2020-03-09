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 Події, За кордоном
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 Лише один із групи українських прокурорів в JIT був "у темі", він залишився, хоча не проходив переатестацію, - Мамедов

У Спільній слідчій групі з розслідування катастрофи MH17 (JIT) продовжить роботу представник України, який не брав участі в переатестації прокурорів.

Про це розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у судовому комплексі Схіпхол, де проходять перші слухання у справі МН17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"З прокурорів, які здійснювали процесуальний нагляд у національному судочинстві, лише один прокурор був "у темі" та мав достатні знання, і він лишився у міжнародній слідчій групі. Але він зараз працює там як державний службовець (вже не маючи статусу прокурора — ред), як заступник начальника відділу (в Офісі генпрокурора — ред)", — заявив він.

Мамедов не уточнив прізвище прокурора, про якого йдеться, однак наімовірніше — це Олег Пересада.

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Він наголосив, що прокурор не провалив переатестацію до оновленої прокуратури, а взагалі не виявив бажання брати участь у конкурсі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180279
 
 
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Тред по мотивам "Якби ви вчились так, як треба"



Ольга Рев

Зєлібобам.
1.Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете в фейсбука,
«І ми не ми, і я не я,
То всьо не так і однозначно,
І ворог наш не у москві,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю,
На Сході нас хтозна вбиває,
Ні мови, Армії немає,
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Нарыли что из той части Курской на Дамбасс выдвигали 2 комплекса БУК по просьбе Вихтара Индюковича чего только не сделаешь...,остальное оружие вывезли из шахты имени Засядько с глубины 1 000 метров включая танки и БМП.Но оружие то не прятал Звягильский Лише один із групи українських прокурорів в JIT був "у темі", він залишився, хоча не проходив переатестацію, - Мамедов - Цензор.НЕТ 1164
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Лицо зелёной власти: один из 5 в теме и тот не при делах!
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Кто-то из воров не прошёл переаттестацию. Он знал, что ему за это все равно ничего не будет. Ждём награждения его многомиллионной премией и вручение ордена Героя Украины за удачное участие в процессе.
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