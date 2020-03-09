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 Події, Фоторепортаж
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 Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні в пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону завадили переміщенню через кордон партії контрабандних сигарет, яку перевозив іноземець з дипломатичним паспортом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 01

Контрабандні сигарети знайшли у конструктивних порожнинах легкового автомобіля "Audi" німецької реєстрації. Водій транспортного засобу, громадянин Республіки Гвінея-Бісау, надав на контроль дипломатичний паспорт.

Під час проведення контрольних операцій у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності намірів іноземця, який прямував з України до Угорщини, тому його автомобіль скерували на поглиблену перевірку. Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили в автівці іноземця близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України.

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 02

Також читайте: За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 03

Сигарети були заховані у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та у сидіннях автівки. Аби дістатися до схованок, правоохоронцям довелося демонтувати декоративну обшивку та додаткові каркаси, під якими замаскували тютюн.

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 04

Читайте також: Прикордонники виявили 2 тис. пачок контрабандних сигарет в автомобілі на кордоні з Румунією

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180277
 
 
 Топ коментарі
 
товарищ негр решил подзаработать
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Гвинея-Бисау у нас под неусыпным контролем!
А Мальдивы и прочие липецки = как то несрастаются...
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Это потепление так в голову многим бьёт? Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6080
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Что-то мелко работает дипломат, россияне наркоту самолётами таскают, а этот сигаретки в Ауди.
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Его отправить в Гвинею-Бисау-Макаку.Там наверняка хуже чем в украинской тюрьме.
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Gvineji-bisau minimalka 30 dolarov v mesiac xotel zarabotat skolko za 10 let celovek nepolucil tam,nevyslo Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4029Skoro i rosije budet takyje zarplati jesli rubl budet dalse tak rosti Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4819
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Ну и пусть бы вез. Своих хитрожопых надо ловить на Закарпатье, специалисты.
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Шесть курящих детей и жена до добра не доведут...
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Гвинея-Бисау у нас под неусыпным контролем!
А Мальдивы и прочие липецки = как то несрастаются...
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Як ці мудаки вже задовбали окозамилювання і звітами як вони вони боряться з контрабандою і Угорщину і Руминію, ви про контрабандний імпорт звітуйте, злодійня в погонах.
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