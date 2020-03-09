EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  3759  15
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (508) Росія (26646) суд (5974) Боїнг-777 Malasia Airli... (457)

 Справа MH17: Росія повідомила тільки одному підозрюваному про початок судового процесу

Компетентні органи Російської Федерації на запит Нідерландів повідомили тільки одному з чотирьох підозрюваних про початок судового процесу у справі щодо збиття Малайзійського літака рейсу MH17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив суддя Гендрік Стейнгаюс під час засідання в судовому комплексі "Схіпхол" (передмістя Амстердама) у справі МН17.

Суддя зазначив, що підозрюваного у збитті літака Олега Пулатова було належним чином викликано до суду. Зокрема, спочатку Нідерланди зробили запит до компетентних органів РФ щодо правової допомоги, і цей запит прокуратурою Росії був спрямований в Міністерство юстиції Російської Федерації.

Водночас, від російської сторони надійшов лист, у якому було сказано, що інтереси Пулатова представляє адвокат Олена Кутьїна, і що її підзахисний "не має відношення до катастрофи літака".

Читайте також: У суді у справі МН17 зачитали імена всіх загиблих

При цьому, за словами судді, окремо російська сторона повідомила, що в місті Ульяновськ 23 січня 2020 року Пулатов з’явився на засідання російського суду, і що йому були передані документи про виклик. "Підозрюваному Пулатову відомі обвинувачення проти нього", - зазначив Стейнгаюс.

Проте, суддя наголосив, що "підозрюваний Пулатов сьогодні не з'явився на суд".

При цьому, інші підозрювані - громадяни РФ Ігор Гіркін і Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко не з’являлися на аналогічні засідання судів для отримання повісток про виклик на судове засідання у Нідерландах.

Нагадаємо, 9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Раніше повідомлялося, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних.

Також читайте: Фігурант справи про збитий MH17 Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї, - ексначштабу частини Гундер

Пізніше прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180276
 
 
 Топ коментарі
 
Доллар уже 75,.евро 85,нефть 45,Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть,Саудовская Аравия объявила нефтяную войну РАБссии,у Путлера одно паБЕДАбессие Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса - Цензор.НЕТ 9151
 показати весь коментар
 
Дождись решения суда, ты смотришь как мастер краски растирает, а уже за картину расказываешь, что "не такая", еще нет ничего
 показати весь коментар
 
первый день суда в Гааге, а кацапский суд решил шо не виновен Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса - Цензор.НЕТ 8731
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Доллар уже 75,.евро 85,нефть 45,Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть,Саудовская Аравия объявила нефтяную войну РАБссии,у Путлера одно паБЕДАбессие Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса - Цензор.НЕТ 9151
 показати весь коментар
 
 
первый день суда в Гааге, а кацапский суд решил шо не виновен
 показати весь коментар
 
 
"злые люди не разумеют справедливости"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если предъявляют обвинение отдельным лицам, а не государству, и даже не главе государства, то это суд ни о чем. Ну да, были отморозки, сбили, вам их никто не отдаст, ну собственно и все.
 показати весь коментар
 
 
Дождись решения суда, ты смотришь как мастер краски растирает, а уже за картину расказываешь, что "не такая", еще нет ничего
 показати весь коментар
 
 
Нефть онлайн Форекс уже 36,37,еще не вечер...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Американские рынки рухнули из-за такой цены на нефть, Трампа уже плющит, еще не вечер.
 показати весь коментар
 
США по добыче нефти на 1 месте в Мире от чего плющит? От сланцевой нефти? Справа MH17: Росія повідомила тільки одному підозрюваному про початок судового процесу - Цензор.НЕТ 6263
 показати весь коментар
 
 
У американцев чем ниже цена нефти в мире, тем больше ВВП и крепче доллар, там у них все на енергии держится и построено, они в восторге, как расия сама себя делает вместе
 показати весь коментар
 
 
Путлеру пора паковать чумадан у Растов... Справа MH17: Росія повідомила тільки одному підозрюваному про початок судового процесу - Цензор.НЕТ 7600
 показати весь коментар
 
А приговор в Европе может быть только один... лет 20 проживания в санатории закрытого типа на полном пансионе по соседству с Брейвиком)
 показати весь коментар
 
 
Расейский бук нельзя украсть и потом пострелять из него. И потом повесить это на несколько исполнителей. Нужен заказчик, который очевиден.
 показати весь коментар
 
 
захерченко наверно.остальных ихтамнебыло
 показати весь коментар
 
хлопці в самоволку вчистили на дамбас до дівчат вирішила перед дівчатами форсонуть он які ми круті і пульнули при чім тут ***** он не при делах
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору