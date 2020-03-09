 Справа MH17: Росія повідомила тільки одному підозрюваному про початок судового процесу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив суддя Гендрік Стейнгаюс під час засідання в судовому комплексі "Схіпхол" (передмістя Амстердама) у справі МН17.

Суддя зазначив, що підозрюваного у збитті літака Олега Пулатова було належним чином викликано до суду. Зокрема, спочатку Нідерланди зробили запит до компетентних органів РФ щодо правової допомоги, і цей запит прокуратурою Росії був спрямований в Міністерство юстиції Російської Федерації.

Водночас, від російської сторони надійшов лист, у якому було сказано, що інтереси Пулатова представляє адвокат Олена Кутьїна, і що її підзахисний "не має відношення до катастрофи літака".

Читайте також: У суді у справі МН17 зачитали імена всіх загиблих

При цьому, за словами судді, окремо російська сторона повідомила, що в місті Ульяновськ 23 січня 2020 року Пулатов з’явився на засідання російського суду, і що йому були передані документи про виклик. "Підозрюваному Пулатову відомі обвинувачення проти нього", - зазначив Стейнгаюс.

Проте, суддя наголосив, що "підозрюваний Пулатов сьогодні не з'явився на суд".

При цьому, інші підозрювані - громадяни РФ Ігор Гіркін і Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко не з’являлися на аналогічні засідання судів для отримання повісток про виклик на судове засідання у Нідерландах.

Нагадаємо, 9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Раніше повідомлялося, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних.

Також читайте: Фігурант справи про збитий MH17 Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї, - ексначштабу частини Гундер

Пізніше прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.