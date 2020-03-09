 У суді у справі МН17 зачитали імена всіх загиблих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Одна з трьох нідерландських прокурорів в суді, Деді Вуй-а-Цой, зачитала імена всіх, хто був на борту літака, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпура і був збитий 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсутність підозрюваних не завадить ухвалити вирок щодо МН17, - прокурор Фердінандуссе

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Раніше повідомлялося, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних.

Також читайте: Фігурант справи про збитий MH17 Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї, - ексначштабу частини Гундер