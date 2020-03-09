 Відсутність підозрюваних не завадить ухвалити вирок щодо МН17, - прокурор Фердінандуссе

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

"Те, що обвинувачені, можливо, не понесуть реального покарання у разі визнання винними - не привід відмовлятися від суду. Встановити всю правду в цій справі - не менш важливо, ніж притягти до відповідальності. Тим більше, недоторканний сьогодні може постати перед судом завтра", - сказав прокурор.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Раніше повідомлялося, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних.

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