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 Відсутність підозрюваних не завадить ухвалити вирок щодо МН17, - прокурор Фердінандуссе

Фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

"Те, що обвинувачені, можливо, не понесуть реального покарання у разі визнання винними - не привід відмовлятися від суду. Встановити всю правду в цій справі - не менш важливо, ніж притягти до відповідальності. Тим більше, недоторканний сьогодні може постати перед судом завтра", - сказав прокурор.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Раніше повідомлялося, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних.

Також читайте: Фігурант справи про збитий MH17 Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї, - ексначштабу частини Гундер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180271
 
   
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А на цю адресу повістку не виписували?
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8 495 606 90 00 Відсутність підозрюваних не завадить ухвалити вирок щодо МН17, - прокурор Фердінандуссе - Цензор.НЕТ 7798
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Результат известен зараннее, рашка откажется признавать решение суда и выдавать преступников. Даже прокурор это признает.
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В странах, которые его признают, этим персонам будет, скажем так, неуютно...
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кремиль навіть не удосужився сотруднічать з судом на етапі прєдйавлєнія повєсток
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нашому зе теж вирок - за сприяння вбивцям.
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СУД НАД ПУТИНЫМ, ПОРТНИКОВ. Процесс будет напоминать, что договариваются с преступниками, и шанс дают преступникам. В этой ситуации Эммануэлю Макрону, Владимиру Зеленскому и другим политикам, которые готовы увидеть в глазах Владимира Путина желание прекратить войну, будет гораздо труднее объяснить свои действия. Вот почему процесс в Гааге так опасен для Путина сегодня.
Но он опасен для Путина и завтра. Потому что, если будет вынесен обвинительный приговор, пусть даже не конкретизированный для высших руководителей страны, он превратит их из заурядных коррупционеров и узурпаторов власти в России в военных преступников. А это означает, что любые перемены в самой России, пусть даже косметические, будут нести серьезные риски для их безопасности.
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Чи не дивно , як віддаючи Цемаха, Зеленський копнув перед собою ямку міжнародних проблем, які так швидко йому аукнуться - стратеєг-блін бєз времєні на єйо обмисліваніє! СЛАВА ЄРМАКУ!
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шо шо там казав Андрюха Богдан - ОПа вирішує проблеми за їх надходженняі?! От чому їм ОПОзажопісти знобились для коаліції - там ***** стратєг !
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Ввиду отсутствия подозреваемых, приговор нужно вынести всему государству, и назвать вещи своими именами - Российская федерация государство-террорист!!!
Со всеми вытекающими последствиями, и плешивого упыря ихнего отпрваить на висилицу в гаагу, ну или целительных санкций подбросить, как сегодня саудиты.
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