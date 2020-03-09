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 Президент Португалії добровільно пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза добровільно пішов на двотижневий карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє Euro Weekly News, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 71-річний португальський президент буде під наглядом у своєму будинку протягом 2 тижнів у разі зараження коронавірусом. Зараз у нього немає симптомів хвороби.

Ді Соуза вирішив самоізолюватись, бо минулого тижня він зустрічався з учнями школи на півночі Португалії, яку через деякий час після цього закрили через підтверджений випадок зараження коронавірусом.

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На сайті президента Португалії повідомили, що ні хворий школяр, ні його клас не брали участь у зустрічі з главою держави. При тому що у нього немає симптомів зараження небезпечною інфекцією, ді Соуза все-таки вирішив добровільно дотримуватися вимог МОЗ, щоб "подати іншим хороший приклад".

Крім того, на таке рішення португальського президента вплинув і той факт, що йому зараз вже 71 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180270
 
 
 Топ коментарі
 
Тот сдался сам,
Иных уж ловят.
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"Спешить не надо, мы должны вернуть обществу полноценного человека" (с, реплика тов. Саахова)
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Чего же не уходит, что его держит?
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Наш Зе прямо мріє про двохтижневий карантин відпочинок...
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"Спешить не надо, мы должны вернуть обществу полноценного человека" (с, реплика тов. Саахова)
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боїться осуду порохоботів..
а вас він має за лайно
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Та срал он на порохню, хотя не. Ему даже противно это делать на опущенных.)))
вы никто и лидер ваш ничто!)))
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Скоріше на вас.. Президент Португалії добровільно пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 8175
І на свої обіцянки, за які ви його обрали.
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В зоне риска пожилые люди и больные хроническими заболеваниями и диабетики.
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В нашій ВР теж є контактер із ОПЗЖ Волошин, але ніби у нього не підтвердили, та й якби і був вірус, все одно не сказали б, бо паніка була б неймовірна.
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интересно, фильтрующийся вирус коронавируса, особенно быстро развивается в организмах презиков,ослабленных ботоксом и другими излишествами нехарошими?
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А шо в Португалии уже тоже выявили коронавирус? Ехать или не ехать туда?
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Зєля, свалі хочаб на два тижні! Тобі ж підказують, як це зробити! Нема сил вже чути цю хрипату кловунську нісенітницю та бачити цю обдовбану мармизу в допкін джуніор стайл!
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