EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Події
  5304  15
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8874) Донбас (15495) Боїнг-777 Malasia Airli... (457)

 Фігурант справи про збитий MH17 Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї, - ексначштабу частини Гундер

Василь Геранін, який ідентифікований СБУ як полковник ГРУ збройних сил РФ і фігурує в опублікованих спецслужбою аудіозаписах про катастрофу MH17, керував штурмом української військової частини в Бахчисараї в березні 2014 року.

Про це журналістам проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії розповів український військовий Сергій Гундер, який в 2014 році був начальником штабу зазначеної військової частини, інформує Цензор.НЕТ.

"Приїхав у частину на мікроавтобусі і запропонував нам пустити його на територію. Ясно, що йому було відмовлено. Я пам'ятаю, що він по радіостанції дав команду. Відразу ж вийшли озброєні люди в масках. Хтось був у камуфляжному одязі, хтось в цивільному. У цей момент сталася стрілянина, коли люди почали чинити опір з мого боку. Почалася стрілянина під ноги людям, в повітря. Безпосередньо керував. Він же команди і віддавав своїм людям", - розповів офіцер ВМС України Сергій Гундер.

Читайте також: Підозрюваний у справі МН17 Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії та відпочиває в окупованому Криму, - голландські ЗМІ

Також, як повідомив військовий, разом з Гераніним у захопленні військової частини брав участь колишній командир найманців РФ на Донбасі Ігор Безлер. Ще в день падіння "Боїнгу" MH17 17 липня 2014 року СБУ оприлюднила аудіозаписи їхніх переговорів, що стосуються катастрофи. На одному з цих записів фігурують Василь Геранін і Ігор Безлер. Зокрема, за версією СБУ, в опублікованих переговорах можна почути, як Ігор Безлер звітує перед Гераніним про збиття "Боїнга" MH17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180269
 
   
 Топ коментарі
 
Та рашка збила той літак.
Чекаю коли вже весь світ це визнає і засудить організаторів та виконавців гучного злочину.
 показати весь коментар
 
відчуваю багато цікавого ми дізнаємось в ході цього судового розслідування
 показати весь коментар
 
Щас зебилы и лахта набежит, выгораживать своих зеленых петушков в Крыму
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та рашка збила той літак.
Чекаю коли вже весь світ це визнає і засудить організаторів та виконавців гучного злочину.
 показати весь коментар
 
 
відчуваю багато цікавого ми дізнаємось в ході цього судового розслідування
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
то шо? кримльовскій слєд рукі москви обнаружен?
 показати весь коментар
 
 
єврогєям просчє пріговоріть Україну та залишити собі золото скіфів в качєствє компєнсації
 показати весь коментар
 
Щас зебилы и лахта набежит, выгораживать своих зеленых петушков в Крыму
 показати весь коментар
 
 
Устава он конечно не знает, в его военную часть приехали непонятные люди и открыли стрельбу, а в ответ с его стороны ноль реакции, да за одно это нужно под суд отдавать.
 показати весь коментар
 
 
..ну как это ноль реакции - ворота открыл, запустил, сдался со всем л\с....(((
 показати весь коментар
 
 
а вы там и не особо-то и сопротивлялись....
 показати весь коментар
 
 
А шо ж ти їм не допоміг у їхньому спротиві?! Ах да! То ж Турчінов в усьому винуватий! До тебе в твою хату бандюки з вогнестрілами вдиралися?! Ні?! Тож завалі хлєбало, смєлий *уйловський аналітєг!
 показати весь коментар
 
 
Маша, не истери по-песьему. Читай/смотри интервью с Кривоносом. Он там четко сказал, что Крым просто сдали. "Вполне вероятно, что к вооруженному сопротивлению в Крыму и не дошло ... Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал в Российскую Федерацию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкая противодействие, то операция, скорее всего, завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены ", - заявил заместитель секретаря СНБО.
А сдали потому, что надо было водинтур.
 показати весь коментар
 
Росія має відшкодувати родичам великі гроші за вбивство стількох людей... А ще будуть росіяни платити і малазійській компанії, за те що її майже до банкростства довели через збиття малазійського Боїга... Росіяни - вбивці!!!!
 показати весь коментар
 
 
Если вдруг РФ распадётся, то на этот случай должен быть план действий, что бы сработать молниеносно.
 показати весь коментар
 
 
Ойц, аби ж як найшвидше! ))) Всі вже напоготові!)
 показати весь коментар
 
Здача Криму - це результат відсутності будь-якого оперативного керівництва з центру прийняття стратегічно важливих політичних рішень. А політичне керівництво в державі здійснювалося агентурою, яка, крім пошуків вимушених і віртуальних компромісів з населенням, ніяких інших повноважень від свого керівного центру, з-поза меж України, не мало і діяло в ракурсі протилежному тому, який був передбачений його офіційним статусом в системі державної влади.
Тому звинувачувати всіх тих, хто був позбавлений будь-якої можливості діяти у такій ситуації відповідно до військових статутів і опиратися при цьому на директивні накази і закони воєнного часу, у військовій зраді - це намагання уникнути відповідальності за державну зраду, суть якої є диверсійна діяльність на користь ворога.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору