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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ВОЗ (76) Чернівці (149) COVID-19 (577)

 У мешканця Чернівців повторно діагностували коронавірус: його огляне лікар ВООЗ, - ОДА

Результати повторного тесту на коронавірус жителя Чернівців, що заразився, дали позитивний результат.

Про це повідомляє заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Буковина.

У чоловіка, що заразився, температура до 37,6 градусів.

"39-річному чоловікові повторно провели тест - коронавірус підтвердився", - сказала Гусак.

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Вона додала, що медики проведуть 10 березня консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі лікувати пацієнта. На цьому етапі хворому надають симптоматичне лікування. 11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях було зафіксовано перший в Україні випадок коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180268
 
 
 Топ коментарі
 
Не дай Боже, щоб була друга італія, наша медицина на стадії первіснообщинного ладу, а села так взагалі мови нема...
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в больницах полно людей с температурой под 40 и кашлем и не могут сбить что это?
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Это воспалительная реакция неясного происхождения. У мешканця Чернівців повторно діагностували коронавірус: його огляне лікар ВООЗ, - ОДА - Цензор.НЕТ 2913
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а до этого он типа был самоизолирован дома?
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в больницах полно людей с температурой под 40 и кашлем и не могут сбить что это?
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Это воспалительная реакция неясного происхождения.
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Коронавирус- развивается в пневмонию
В Италии не хватает аппаратов вентиляции легких
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Не дай Боже, щоб була друга італія, наша медицина на стадії первіснообщинного ладу, а села так взагалі мови нема...
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Якось отак у нас буде усе оце:

медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
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Повторно діагностували, а нам тут розказали, що аналізи в Лондоні не підтвердили коронавірус.
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Аналізи на коронавірус не завжди дають 100% результат, в одних випадках, за наявності віруса, вони показують його відсутність, в інших навпаки. Це не шишку на лобі візуально оцінити.
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Пристрелите подонка чтоб не шлялся по злачньім местам
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