 Путін повинен відчути всю силу міжнародного права, - Порошенко про суд у справі MH17

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", - заявив Порошенко.
За його словами, спільна мета - покарання тих, хто ухвалював остаточне рішення і віддавав злочинні накази.
"І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує. Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині. Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН", - додав він.
Порошенко підкреслив, що Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність.
"Тому що є така українська приказка:"Катюзі - по заслузі".
Вы обсирали Климкина, когда он встречался с Партией зелёных, а они поддержали Украину и оказали огромное влияние на своё правительство, но тебе не дано это разглядеть из-за лишней хромосомы, она у тебя всё в голове миксернула.
После такого заявления ху@ло получит высшую меру!
Так что действительно НЕ ГУНДИ...
Вы не понимаете, это другая форма жизни. Внешне его только оболочка, вид человека. Ему ваша жизнь безразлична, главное для него его форма выживания.
Пока вы не оторветесь от привычных рамок понятий происходящее будет для вас непонятным.
новин не читаєте?
хоч знаю на 100% можливість була. тепер розплачується.
Невже зебіли хором проти ?
затем южный, прекрасный газовый договор с Украиной, идлибский разгром, суд по
боингу, падение цен на углеводороды.
Если это многоходовка карлика, то итог известен - развал мордора
как и в 1991 ссср.