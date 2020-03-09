 Путін повинен відчути всю силу міжнародного права, - Порошенко про суд у справі MH17

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

"Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", - заявив Порошенко.

Також читайте: Слідство продовжує встановлювати інших відповідальних за трагедію МН17, - глава Спільної слідчої групи Вестербеке

За його словами, спільна мета - покарання тих, хто ухвалював остаточне рішення і віддавав злочинні накази.

"І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує. Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині. Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН", - додав він.

Порошенко підкреслив, що Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність.

"Тому що є така українська приказка:"Катюзі - по заслузі".