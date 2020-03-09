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 Суспільство
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Все про:Нідерланди (508) Боїнг-777 Malasia Airli... (457) Луценко Ігор (127)

 Ігор Луценко порівняв розслідування справ MH17 і Майдану: Суду в Гаазі чекали майже 6 років, і ніхто не кричав "чому не розслідують?!"

Ні в ЄС, ні в Австралії та Малайзії не було масової, істеричної кампанії про начебто відсутність результатів розслідування. 6 років спільнота терпляче чекала того, щоб слідчі ретельно робили свою справу, і щоб перші матеріали потрапили до суду.

Про це повідомив екснардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту злочину і до початку першого судового засідання у цій справі минуло майже 6 років! І зверніть увагу - слідство ще триває, і триватиме паралельно процесу, тобто воно є не завершеним", - йдеться в повідомленні.

"У той же час, наприклад, в моїй справі судовий розгляд щодо одного з учасників почався в 2015 році, тобто майже 5 років тому.

Станом на зараз тільки по Києву суди розглядають 59 справ, до цього треба додати ще мою в Борисполі та інші. Оголошено підозру 161 міліціонеру, 33 чиновникам, 10 суддям, 59 тітушкам", - додав він.

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За його словами, хотілося би більш масштабної роботи слідчих і більш оперативної роботи судів. Але нинішній український КПК дозволяє судитися роками.

"Втім, і нідерландське правосуддя не надто поспішає. Вирок планують не раніше березня 2021 року. Але немає штучного або натурального нагнітання емоцій навколо слідства, що за ті 6 років так і не змогли нікого засудити навіть заочно", - підкреслив він.

"У Нідерландах не дають тиснути на слідчих прямими погрозами та інтригами, як зараз нинішня влада дозволяє Портнову. Адвокатів підозрюваних у збиванні Боїнга не призначають керувати органами, які розслідують цю справу", - додав Луценко.

Нагадаємо, 9 березня, в судовому комплексі Схипхола, який розташований біля аеропорту Амстердама, відбуваються перші слухання у справі збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Ігор Луценко порівняв розслідування справ MH17 і Майдану: Суду в Гаазі чекали майже 6 років, і ніхто не кричав чому не розслідують?! 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180265
 
   
 Топ коментарі
 
всё верно. именно это я хотел вчера написать. но был в бане. здесь оЧЧень жёсткая зелёная цензура в последнее время. напишешь пару ехидных замечаний про бубократию - отправляют в бан.
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Потому что в Гааге по крупицам собирали доказательства а у вас доказательства только пропадали или терялись!
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А этот полудурок хоть знает, что следы и свидетели преступления MH17 уже 6 лет находятся на оккупированной территории и в тылу врага, а Майдан и люди здесь, в центре Киева.
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Все ждут когда пукин сдохнет И тогда громогласно объявят его режим виновным А при его жизни все сцут сказать правду И суд по боингу будет длится вечно
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за что тогда? я не люблю ругаться матом и т.д... но попадаю в бан как только моё ехидное замечание набирает много лайков. иногда больше 100...
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зелёный он вот и всё объяснение. я успеваю очень быстро сообразить, какую гадость можно написать про зелёных и сделать свой коммент первым. это ему оЧЧень не нравится. зебил ибо.
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А интересно если бы ему на заправке бак 6 лет заливали, хорошо бы он поездил?
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Т.е. суд в Гааге должен был состояться в 2014 году, а они ждали, пока бак зальют?
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Тю на мене... и точно. А как похоже... Може родичи... ( шутка) Можно сказать тогда "Луцик от Луцика не далеко падает"
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Да уж.. Это я зациклился на Юрке... Но по идее очень схожие заявления... Не даром фамилии одинаковые.. "Родня" или клон...
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Доказательства есть - откуда цепочка приказов идёт или достаточно посадить стрелочников раскрыв на судебном процесс, при этом, все карты?
Про другого Луценко ниже сказали, потому мой вопрос только по существу.
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Потому что в Гааге по крупицам собирали доказательства а у вас доказательства только пропадали или терялись!
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Это уЗеленские сказали, которые назначили адвоката убийцы-Януковича в ГБР?
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А этот полудурок хоть знает, что следы и свидетели преступления MH17 уже 6 лет находятся на оккупированной территории и в тылу врага, а Майдан и люди здесь, в центре Киева.
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Лишнехромосомное, ты с лозой ищешь преступника по оставленным следам на месте преступления?
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Ты хоть для разнообразия не копируй собственнуюю тупость. Преступники Майдана в Киеве почти все. Преступники MH17 все в России, их и искать никого не нужно ни тех ни других.
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так в гагє тільки суд, а расслєдованіє вже закінчено. А по Майдану слєцтвіє і не начиналось - до суду дойде тільки дєло, собране портновим - про жестоко убієнних беркутів
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Разница между судами в том, что в Гааге закончат до конца года, а по Майдану стремится к бесконечности
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Навряд чи...
Останні засідання будуть в середині наступного року...
Але є варіанти, що будуть переноси...
Що насправді буде, так це те, що закінчать за пару років, а не так як зі Штепою та Єфремовим Ігор Луценко порівняв розслідування справ MH17 і Майдану: Суду в Гаазі чекали майже 6 років, і ніхто не кричав "чому не розслідують?!" - Цензор.НЕТ 844
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ты щас назвал родственников погибших биомассой, бульбаш?
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Нет, чудо. Баллистическую экспертизу начали делать не на четвертый год после событий ЧАСТНОЙ фирмой
и судьи выпустили ВСЕХ фигурантов с вашей помощью( отсутствием доказательств или прямое их уничтожение) Нет,они ,в отличии от вас,кропотливо работали .
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