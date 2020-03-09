 Ігор Луценко порівняв розслідування справ MH17 і Майдану: Суду в Гаазі чекали майже 6 років, і ніхто не кричав "чому не розслідують?!"

Про це повідомив екснардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту злочину і до початку першого судового засідання у цій справі минуло майже 6 років! І зверніть увагу - слідство ще триває, і триватиме паралельно процесу, тобто воно є не завершеним", - йдеться в повідомленні.

"У той же час, наприклад, в моїй справі судовий розгляд щодо одного з учасників почався в 2015 році, тобто майже 5 років тому.

Станом на зараз тільки по Києву суди розглядають 59 справ, до цього треба додати ще мою в Борисполі та інші. Оголошено підозру 161 міліціонеру, 33 чиновникам, 10 суддям, 59 тітушкам", - додав він.

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За його словами, хотілося би більш масштабної роботи слідчих і більш оперативної роботи судів. Але нинішній український КПК дозволяє судитися роками.

"Втім, і нідерландське правосуддя не надто поспішає. Вирок планують не раніше березня 2021 року. Але немає штучного або натурального нагнітання емоцій навколо слідства, що за ті 6 років так і не змогли нікого засудити навіть заочно", - підкреслив він.

"У Нідерландах не дають тиснути на слідчих прямими погрозами та інтригами, як зараз нинішня влада дозволяє Портнову. Адвокатів підозрюваних у збиванні Боїнга не призначають керувати органами, які розслідують цю справу", - додав Луценко.

Нагадаємо, 9 березня, в судовому комплексі Схипхола, який розташований біля аеропорту Амстердама, відбуваються перші слухання у справі збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом.