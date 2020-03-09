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 Події, За кордоном
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Все про:бунт (47) Італія (392) в'язниця (230)

 Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих

Карантинні заходи, введені італійською владою через коронавірус, призвели до тюремних бунтів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це пише Corriere Della Sera, заворушення почалися в неділю після того, як ув'язненим оголосили про заборону на відвідування рідними і близькими.

У в'язниці міста Модена бунт призвів до людських жертв. Близько 60 осіб підпалили в'язницю, щоб спробувати втекти, після чого захопили будівлю, включно з лазаретом. Там засуджені знайшли метадон та інші наркотики.

У результаті, коли силовики увійшли до в'язниці, вони виявили близько 20 в'язнів у стані сильного наркотичного сп'яніння. Двох урятувати не вдалося, вони померли від передозування. Ще одна людина загинула, надихавшись диму.

Після того, як решту в'язнів перевели в інші будівлі, померли ще три людини. Причина цих смертей ще не встановлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини

Під час бунту постраждали троє співробітників в'язниці і семеро медиків.

Голова пенітенціарної роботи Італії Франческо Базентіні повідомив, що бунти почалися в Салерно, на півдні країни, після чого їх підтримали в'язні в Модені, Неаполі, Фрозіноне, Павії, Фоджі.

Ситуацію вдалося взяти під контроль до вечора неділі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180264
 
 
 Топ коментарі
 
Італійці вже про "дикунство" в Санжарах не пишуть?
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Нікуди вона не поділася. Стукала на мене Адміну третього та четвертого березня під ніком олена вервейко. Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих - Цензор.НЕТ 7524
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Там хоть цивилизация, а что говорить про наши тюрьмы.
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симферопольский изолятор в своё время был признан орудием пытки условием содержания
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может хоть после этого дойдёт то, о чём я уже давно талдычу: начинать нужно с законодательства! Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты, шестеро погибших - Цензор.НЕТ 5113
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Італійці вже про "дикунство" в Санжарах не пишуть?
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Иран освободил 70 тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы
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Ее не слышно , а могла бы хоть что-то написать . Может рванула из Италии ?
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Нікуди вона не поділася. Стукала на мене Адміну третього та четвертого березня під ніком олена вервейко. Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих - Цензор.НЕТ 7524
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Как в Республика ШКИД -« а я вам хлебушка принёс»

Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих - Цензор.НЕТ 3143
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)) завтра в рашком миде такая фигня может повториться. на радостях, шо на доляр теперь будут давать больше рублей, машка обкуриться и убьет лошадь передозированной каплей никотина.
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