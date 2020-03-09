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 Підозрюваний у справі МН17 Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії та відпочиває в окупованому Криму, - голландські ЗМІ

Підозрюваний у справі МН17, громадянин РФ Сергій Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії та не боїться судового засідання щодо "Боїнгу".

Про це йдеться в публікації нідерландського видання AD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання пише, що Дубинський, будучи одним з головних підозрюваних у справі MH17, живе в гарному будинку в Ростові-на-Дону з розкішними меблями, каміном, великим акваріумом на кухні і млином у саду. А торік у жовтні в мережі було відео, на якому Дубинський разом з іншими колишніми бойовиками "ДНР" відпочивав біля узбережжя окупованого Криму.

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Підозрюваний у справі МН17 Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії та відпочиває в окупованому Криму, - голландські ЗМІ 01

Відповідаючи на запитання видання, чи відчуває занепокоєння у зв'язку з початком судового процесу, Дубинський сказав, що йому від нього "ні тепло, ні холодно".

"Я знаю, що не можу бути виданий як громадянин Росії. Це гарантує російська Конституції. Вона захищає мене", - сказав він у коментарі виданню телефоном.

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Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180262
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё один мудак по фамилии Дубинский...
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Так вот, оказывается, за кого Шмыгаль распереживался!
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давайте нашего под шумок в Гаагу отправим.
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Так вот, оказывается, за кого Шмыгаль распереживался!
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алкаш...
он своих так же в расход пускает
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давайте нашего под шумок в Гаагу отправим.
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Уже и так понятно, что Зеля ничего не решает, а только может трепаться (и то, с суфлёром). За него решения принимают всякие ермаки и ко, а сам Зеля находится в информационном пузыре под воздействием этих "центров влияния" (какой красивый термин), уже хотя бы потому, что он в экономике и политике дуб дубом, то есть должен абсолютно полагаться на доклады своего окружения - пространства для манипуляций достаточно.
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хорошая идея! Скажем, что сделал пластическую операцию, чтобы скрываться от следствия.
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Після того як винесуть вирок, нехай і не потикається за межі Унітазії.
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Выдать не выдадут...а чайком напоить могут...от этого конституция паРаши не защищает...
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Не будьте наївними.
*****, як раз цим демонструє, які ніштяки мають ті, хто виконують його спецзавдання.
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продемонструє,а поті по-тихому кінці в воду
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Какая "красноречивая" фамилия, однако)
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Только интересно, почему подозреваемых в сбитии Боинга называют наемниками? Ведь Боинг МН-17 сбили кадровые росийские военные
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Если бы ети твари сбили израильский самолет то уже в любом случае сидели на скамье подсудимых или висели на фонарях.
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гИви-зАхарка- мОторола.... и онные - скоро расскажут тебе о "защите" , с подробностями... Подозреваемый по делу МН17 Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и отдыхает в оккупированном Крыму, - голландские СМИ - Цензор.НЕТ 6918
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Радует только одно - ЗАВАЛЯТ ВСЮ ЭТУ СКОТИНУ. Ну и норма! А параша выплатит пару лярдов семьям погибшим. НО, после того как грохнут первого, остальные начнут ПЕТЬ как петухи по утрам! Заложат на хрен ху.ла с потрохами! И ВСЕ.
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Шото с фамилией дубинский не так! Может их при рождении утилизировать?
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Выдать быть не может,а вот пропасть безвести...
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Наш дубинський також веде такій самій образ життя. Подонок від партії слуга народу, хам, брехун і банальна мразь депутат.
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когда будет более полный объём доказанной в суде вины,неплохо чтобы достоянием широкой гласности (особенно для родственников погибших) стали детали не только аквариума в квартире,но и адресок того домика и составе семьи
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Час висаджувати 1000 нідерландських десантників.
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"Отвечая на вопрос издания, чувствует ли беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него "ни тепло, ни холодно"."Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует российская Конституция. Она защищает меня", - сказал он в комментарии изданию по телефону."
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Потому что он знает, что в Украине президент на службе у кремля и никакой условный "Моссад" не придет его выкрадывать как нацистского преступника.
Источник: https://censor.net.ua/n3180262
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Господи, яке воно юродиве. Вбило нещасних дітей. Цілі сім'ї люди втратили, залишись самі на світі білому, а воно ні каплі каяття не має, ще й відверту браваду демонструє. Гнилі люди, гнила країна...
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И то и то гавно...какое из них лучше тебе виднее...ты у нас спец по сортам дерьма...
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..уверен- награда найдёт хероя..))) земелька крымская крепко требует удобрений...)))
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в таких случаях я привержен к решению проблемы методами массад
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