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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2449) Кабмін (3880) Мінздоров'я (1212) Денис Шмигаль (71) COVID-19 (577)

 Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з поширенням нового коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал за підсумками засідання урядового антикризового штабу з протидії його поширенню в Україні в понеділок.

Прем`єр-міністр доручив керівникам відомств переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів, необхідний для поповнення держрезерву. Він також доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту. Керівник Антимонопольного комітету України має забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

Міністерству охорони здоров'я наказано розробити комунікаційний план з визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу, і довести його до відома місцевих органів влади, а також відпрацювати питання створення мережі центрів з контролю і профілактики захворювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу підозр на зараження коронавірусом зафіксовано не було, - МОЗ

Шмигаль також доручив передбачити огляд медперсоналом або співробітниками Держприкордонслужби всіх, хто прибуває в Україну з-за кордону і через контрольні пункти в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Крім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медичних автомобілів.

До 11 березня Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів України зобов'язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180261
 
   
 Топ коментарі
 
Уф. Теперь мы, как за каменной стеной.
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Шмыгаль. Блин, фамилия какая-то нездоровая.
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Воду подать в Крым и спускать по не короновирус?
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Уф. Теперь мы, как за каменной стеной.
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Он также поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты.

не прошло и двух месяцев с начала страшной заразы.


или собираются опять продать все маски Китаю ? Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 6389
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ИБД... такая ИБД... это одноразовый ган.. премьер: пустит воду в Крым - и в мусор! Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 9753
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воду в Крым пустят во время эпидемии коронавируса в Украине и ЧП
когда больше трех не собираться
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Брать простыню и бежать на кладбище?
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Воду подать в Крым и спускать по не короновирус?
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Хотя вечером может сказать что мы его не так поняли.
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Шмыгаль. Блин, фамилия какая-то нездоровая.
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"информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты"
--
Это он про кого? Про производителей презервативов или противогазов?
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Усиленный план по распилу остатков бюджета...
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Г-н Шмыгаль! Ничего не выдумывайте самостоятельно. В Германии смертность 0. Спросите у Меркель, за счет чего!
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рєшєно рєшитєльно бароцца до паБЄДи
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нє провоціруйтє коронавірус! нада пєрєстать лєчіцца і отойті на бєзопасную дістанцію
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Очень хорошо Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 760 Просто перестать лечиться.
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Махницкий будучи Прокурором после Майдана, не посадил ни одного убийцу Небесной сотни, Петя будучи Президентом оккупированной страны добил армию уничтожив запасы снарядов и патронов, Радуцкий по время смертельной эпидемии продал все защитные средства.

У меня только один вопрос к патриотам, кто из этих людей кацап?
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Похоже что ты...лапти и рога витые торчат..
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Нужно просто заключить с вирусом перемирие и перестать лечиться. И вирус отступит
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Шмыгаль-как слышу так в голове асоциация с тюремной уркой каким то
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От вируса нельзя защищаться и тем более воевать. С вирусом нужно просто сесть за стол и поговорить. тем более зараженные вирусом ето же наши украинцы.
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Ввести карантин и закрыть границу с италией и прилегающими странами, где есть выход к нашей границе. Если путешественникам пофиг на нас и они прутся, то мы должны за себя побеспокоиться и на какое-то время закрыть границу.
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Прочитать бы его мысли:

- Господи, что это?? Сначала вынужденное участие в предвыборном фарсе на стадионе. Потом походы в ДБР под их выдуманными предлогами, дабы не дать ему участвовать в очередном международном мероприятии. Снова и снова выслушивать про "попередников", про "бизнес на крови", про "барыгу", про "Порошенко начал войну"...

Дав состояться демократическим выборам во время войны, он, возможно, совершил единственную эту ошибку. Передав страну с довольно сильными позициями на международной арене, с восстановленной армией и наполненной казной - "новым лицам".

Что это за времена у нас сейчас такие, что во время неоконченной войны мы вынуждены жить в этом цирке?

Мы рискуем деградировать под воздействием людей, которые своим уровнем тянут нас вниз. Нашу культуру - вниз, нашу репутацию - вниз, наши дипломатические достижения - вниз.

Так происходит на любом уровне - будь-то семья или политика.

Тот, кто наглее, вынуждает нас жить по его правилам, считая себя вправе диктовать свои условия и навязывать свои ценности.

Людям системным подобный бардак кажется чуть ли не адом. И тяжело, да и нет смысла системным личностям ходить по стадионам, тратить свое время на игры в стиле Зе или убивать свой потенциал в бессмысленных действиях, которые являются основой наших "новых лиц".

Не знаю. Я сама чувствую себя в высшей степени неуютно в кругу дураков. Говорить ни о чем, делать что-то без цели, спорить с неадекватными, тратить время на ненужное...

Наверное, как и он, который мне очень импонирует своей системностью, смотрю на все это с единственной мыслью: как структурировать этот бардак? Как вернуть предсказуемость, последовательность и четкость в управлении государством?

Ведь оно, как и бизнес, не работает без стратегии. Оно действительно не работает у нас уже полгода как минимум, с приходом людей, которые вынуждают нас деградировать.

Я не говорю, что мы, системные, не способны выжить в период турбулентности.

Мы в этот момент стараемся как раз ухватить ниточку и превратить ее в нечто более крепкое, шаг за шагом выстраивая крепкую основу. Но ведь как же чертовски тяжело...

Ну правда.

Елена Кудренко
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А собирается ли правительство закрывать полностью границу с Лугандоном, где развивается страшный очаг короновируса,и куда Россия высылает своих больных? Или политика для Зеленского и его гоп-компании дороже жизни украинцев?
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Шмыгалка запрещает шмыгать.
Вирус стой! Раз-два!
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А как еще бороться с вирусом? Только по плану. Ну, или с планом.
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Какая мораль этих рисунков,если хоть "так" хоть "не так",а у партнерши рвота не прекращается? .)
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он у нас походу давно гуляет! уже куча народу в больницах лежит с температурой под 40 и кашлем
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Идет третий месяц эпидемии. Закупайте тест системы. А то у вас как не было так и не будет коронавируса.
Масок в аптеках во время эпидемии тоже не будет - все уйдут в госрезерв. Очень "умно", что тут сказать. А что насчет ИВЛ?
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У нас борьба с коронавирусом состоит в надувании щёк по телевизору с умным видом, я 3 марта предложил экспресс тесты на коронавирус (в наличии) Кличко, Филатову, Комаровскому, Осачуку.....потом Волошину....и тишина, никому это дело нахр не надо, а ещё в здравотдел Киева..
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Зеленое безобразие привело к власти ахметовского Шморгаля.... Что хорошего можно ожидать от него вообще? По ВСЕМ направлениям, включая короновирус? ТЬФУ!!!
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Усиленный план Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 230 Они его в ацетоне вымачивают? За такое в моей молодости ногами били...
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Шмига поборола коронавірус! Ура, українці можуть спати спокійно!
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