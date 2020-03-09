 Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал за підсумками засідання урядового антикризового штабу з протидії його поширенню в Україні в понеділок.
Прем`єр-міністр доручив керівникам відомств переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів, необхідний для поповнення держрезерву. Він також доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту. Керівник Антимонопольного комітету України має забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.
Міністерству охорони здоров'я наказано розробити комунікаційний план з визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу, і довести його до відома місцевих органів влади, а також відпрацювати питання створення мережі центрів з контролю і профілактики захворювань.
Шмигаль також доручив передбачити огляд медперсоналом або співробітниками Держприкордонслужби всіх, хто прибуває в Україну з-за кордону і через контрольні пункти в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Крім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медичних автомобілів.
До 11 березня Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів України зобов'язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.
не прошло и двух месяцев с начала страшной заразы.
или собираются опять продать все маски Китаю ?
когда больше трех не собираться
или шо это было??
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Это он про кого? Про производителей презервативов или противогазов?
У меня только один вопрос к патриотам, кто из этих людей кацап?
- Господи, что это?? Сначала вынужденное участие в предвыборном фарсе на стадионе. Потом походы в ДБР под их выдуманными предлогами, дабы не дать ему участвовать в очередном международном мероприятии. Снова и снова выслушивать про "попередников", про "бизнес на крови", про "барыгу", про "Порошенко начал войну"...
Дав состояться демократическим выборам во время войны, он, возможно, совершил единственную эту ошибку. Передав страну с довольно сильными позициями на международной арене, с восстановленной армией и наполненной казной - "новым лицам".
Что это за времена у нас сейчас такие, что во время неоконченной войны мы вынуждены жить в этом цирке?
Мы рискуем деградировать под воздействием людей, которые своим уровнем тянут нас вниз. Нашу культуру - вниз, нашу репутацию - вниз, наши дипломатические достижения - вниз.
Так происходит на любом уровне - будь-то семья или политика.
Тот, кто наглее, вынуждает нас жить по его правилам, считая себя вправе диктовать свои условия и навязывать свои ценности.
Людям системным подобный бардак кажется чуть ли не адом. И тяжело, да и нет смысла системным личностям ходить по стадионам, тратить свое время на игры в стиле Зе или убивать свой потенциал в бессмысленных действиях, которые являются основой наших "новых лиц".
Не знаю. Я сама чувствую себя в высшей степени неуютно в кругу дураков. Говорить ни о чем, делать что-то без цели, спорить с неадекватными, тратить время на ненужное...
Наверное, как и он, который мне очень импонирует своей системностью, смотрю на все это с единственной мыслью: как структурировать этот бардак? Как вернуть предсказуемость, последовательность и четкость в управлении государством?
Ведь оно, как и бизнес, не работает без стратегии. Оно действительно не работает у нас уже полгода как минимум, с приходом людей, которые вынуждают нас деградировать.
Я не говорю, что мы, системные, не способны выжить в период турбулентности.
Мы в этот момент стараемся как раз ухватить ниточку и превратить ее в нечто более крепкое, шаг за шагом выстраивая крепкую основу. Но ведь как же чертовски тяжело...
Ну правда.
Елена Кудренко
Вирус стой! Раз-два!
Як слуги розводять українців на гроші для Коломойського! Все по поличках! Ви ахнете!•Feb 28, 2020
Масок в аптеках во время эпидемии тоже не будет - все уйдут в госрезерв. Очень "умно", что тут сказать. А что насчет ИВЛ?