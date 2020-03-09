 У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала 200-кілограмова скульптура в парку

Про це повідомила пресофіцер ГУНП у Запорізькій області Катерина Людвік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"За попередньою інформацією, дитина залізла на скульптуру, яка була не закріплена. Дерев'яна конструкція впала на дівчину. Поліція розпочала розслідування за двома статтями 367 та 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Як повідомлялося, трагедія сталася вчора, 8 березня, у комунальному парку "Дубовий Гай". Дитину госпіталізували до обласної лікарні, вона була непритомна.
Ужас... По факту это медведь, который и предназначен для того, чтобы на него лазили дети..... Бедные родители....
https://prm.ua/u-zaporizhzhi-pomerla-10-richna-divchinka-na-yaku-vpala-derev-yana-skulptura-vedmedya/
Но происшествие ужасное...
Соболезную родителям в любом случае.
200 кг очень быстро падают.
Это как в нашей киевской поликлинике, когда мать привела детей с ветрянкой к врачу, а один малой полез на железные двери, которые стояли возле стены, и полез на них. Двери упали на малого и поломали ему бедро. Мамаша щелкала ***лом, а потом рассказывала, что двери сами упали. Пока не появилось видео.
В любом случае, эти два происшествия несравнимы. Родители не могли ожидать того, что медведь, предназначенный для игр детей, может быть "не закрепленным". Это жесть!
В этом случае- предугадать было невозможно. Хотя лично я, когда дети были маленькие, проверял горки/качели на надежность перед тем, как подпускать к ним детей. Но предвидеть, что монолитный, огромный медведь может быть элементарно "не закреплен"- навряд ли догадался бы и я...
В общем, безопасность детей- исключительно в руках их родителей. К сожалению. Так есть и было ВСЕГДА. Лично я помню, как ещё во времена совка, когда я был малой, на нашей детской площадке во дворе стоял такой себе "грибок". В его "шляпке" были перекладины, на которых мы, дети, часто висели. Однажды я повис на них двумя руками, и тут вдруг тяжеленный грибок (а весит от наверняка не меньше того медведя) начал падать.... И упал на землю. Меня спасло только то, что я инстинктивно пригнулся и спрятался в углублении "шляпки" грибка..... Думаете кто-то за это ответил? Нет! Возможно, кого-то наказали бы, если бы меня убило, как эту девочку...