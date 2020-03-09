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 Політика України, За кордоном
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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (457) Гіркін (86) найманці РФ (1023)

 Справа МН17: суддя впевнений, що для ухвалення рішення про причетність чотирьох найманців РФ до трагедії знадобиться більш ніж 14 днів

Головуючий у судовому процесі над чотирма обвинуваченими у причетності до трагедії рейсу МН17 суддя Хендрік Стейнхаус (Hendrik Steenhuis) упевнений, що для ухвалення рішення у справі про причетність цих осіб до трагедії знадобитися більше часу, ніж зазвичай – понад 14 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це суддя повідомив у понеділок під час першого судового засідання.

"Рішення суду зазвичай оголошується через 14 днів після слухань. У цьому випадку це займе більше часу", - оголосив Стейнхаус.

Головуючий суддя повідомив про те, в якій послідовності відбуватимуться ті чи інші дії в суді, після чого він проаналізував, чи було належним чином поінформовано підозрюваних. Як відомо, це три громадянина Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Стейнхаус констатував, що ніхто з підозрюваних до суду не з'явився. Після чого він поставив запитання двом адвокатам, чи повною мірою вони представляють інтереси Олега Пулатова, на що отримав ствердну відповідь. Повідомивши всі деталі того, як доставляли обвинувачення підозрюваним, суддя дійшов висновку, що повістки доставляли належним чином і вчасно. Тоді як "не було жодних ознак про те, що Гіркін і Харченко отримали повістки, Дубинському було відомо про те, що він має з'явитися до суду".

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"Суд не сумнівається, що їм всім відомо про цей суд. Попри те, що вони знали, вони утрималися від присутності", - констатував суддя.

Після цього він надав слово обвинуваченню. Представниця прокуратури заявила, що ці четверо причетні до організації доставки смертельної зброї.

"Вони організували смертельну зброю – "Бук" було транспортовано до України й доставлено на місце, звідки було запущено ракету і збито МН17. Вони також залучені до повернення зброї", - сказала вона.

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А тому вони обвинувачуються в смерті всіх, хто перебував на борту МН17. Представник прокуратури зачитала імена загиблих.

Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180256
 
 
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Кремлёвское «величие». Эксакционеры «Лукойла» взыскали с РФ $50 млрд. Нефть упала. Северный поток 2 заглох. В ГААГЕ суд по МН17, впереди суды за иные преступления. Турция избивает российский военпром в Сирии. Экономика рушится. Стабильность набирает обороты.
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уря, распад раши, о котором так долго говорили вышиватные ребята, на горизонте Справа МН17: суддя впевнений, що для ухвалення рішення про причетність чотирьох найманців РФ до трагедії знадобиться більш ніж 14 днів - Цензор.НЕТ 2288
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А как же организатор схемы СБИТЬ САМОЛЁТ И ОБВИНИТЬ УКРАИНУ лично **** ХУТИН?

Неужели избежит наказания?
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Брент по 35...МН-17...турецкие дроны...
Черные лебеди стаей закружили над избушкой деда ХУни))))
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в печерський суд нада перєдать дєло
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