 Визнання автокефалії ПЦУ є головною умовою досягнення єдності з православним світом, - Варфоломій

З такою заявою 8 березня виступив Вселенський патріарх Варфоломій під час святкування неділі торжества православ'я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Однак є ті, хто має намір завдати шкоди новоствореній Православній церкві України з метою створення світської установи, яка, з одного боку, діятиме на противагу церковним принципам і традиціям, а з другого, - стане служити іноземним інтересам в явному протиріччі з православною еклезіологією і синодичним характером православної церкви", - сказав патріарх.

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Патріарх Варфоломій наголосив, що рішення про надання автокефалії ПЦУ освітило канонічну відповідальність Вселенського престолу й актуалізувало канонічні рішення, ухвалені на Вселенських соборах.

"Визнання автокефалії православної церкви України від інших православних церков є головною умовою досягнення єдності з православним світом", - підсумував патріарх Варфоломій.

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