EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  2077  22
Матеріали за темою:
Все про:Варфоломій (152) Константинопольський патріархат (109) автокефалія (403) ПЦУ (536)

 Визнання автокефалії ПЦУ є головною умовою досягнення єдності з православним світом, - Варфоломій

Будь-яка опозиція питанню автокефалії Православної церкви України не є канонічною.

З такою заявою 8 березня виступив Вселенський патріарх Варфоломій під час святкування неділі торжества православ'я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Однак є ті, хто має намір завдати шкоди новоствореній Православній церкві України з метою створення світської установи, яка, з одного боку, діятиме на противагу церковним принципам і традиціям, а з другого, - стане служити іноземним інтересам в явному протиріччі з православною еклезіологією і синодичним характером православної церкви", - сказав патріарх.

Також дивіться: "Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ. ВIДЕО

Патріарх Варфоломій наголосив, що рішення про надання автокефалії ПЦУ освітило канонічну відповідальність Вселенського престолу й актуалізувало канонічні рішення, ухвалені на Вселенських соборах.

"Визнання автокефалії православної церкви України від інших православних церков є головною умовою досягнення єдності з православним світом", - підсумував патріарх Варфоломій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували в храмі Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180251
 
   
 Топ коментарі
 
Господи, бережи Варфоломія.Признание автокефалии ПЦУ является основным условием достижения единства с православным миром, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 5413
 показати весь коментар
 
Многовато церквей на одну Украину, тем более что бы терпеть присутствие откровенно враждебной к государству мацковской секты гундяя. ПЦУ вполне достаточно , в этом Варфоломей прав.
 показати весь коментар
 
в Его Святейшестве Варфоломее есть неукротимый дух Степана Бандеры..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Многовато церквей на одну Украину, тем более что бы терпеть присутствие откровенно враждебной к государству мацковской секты гундяя. ПЦУ вполне достаточно , в этом Варфоломей прав.
 показати весь коментар
 
 
Поклонская : из самых важных событий уходящего года для Украины стало предоставление автокефалии раскольнической Украинской Православной церкви. Но этот раскол, затеянный Порошенко, не удастся .Зеленский отличается от Порошенко и не допустит подобного. Я молюсь за новые украинские власти.- Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти.27.12.19
 показати весь коментар
 
 
так и знал, что ты высрешся на этой теме.. Тебя ведь карежит от нашей Украинской церкви!
 показати весь коментар
 
 
апсуждєніє, віжу, захлєбнулось под шквальним агньом
 показати весь коментар
 
в Его Святейшестве Варфоломее есть неукротимый дух Степана Бандеры..
 показати весь коментар
 
 
прєпадобному Бартолом'ю многіє лєта!!!
 показати весь коментар
 
 
Как дипломатично он назвал ФСБ ПЦ светским учреждением...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зрада. При Порошенке такого не было
 показати весь коментар
 
Хоть не религиознен я,но Варфоломей с гражданской позицией человек.С безмозглыми , с животными и с их ценностями -происходят все преступления на планете Земля .Зеленский о *тобусе*,путлер о едином народе, а кирильчик-.этот подонок,богохульник,проповедующий преступность и говорить не приходится.Всё очевидно.
 показати весь коментар
 
 
Нет не только. Еще нужно поставить РПЦ на место, а ее место , место рядовой церкви, такое же как Румынской, Болгарской, Грузинской. А то не по чину берут., возомнили о себе много. Не хотят пусть создают собственную религию ( хотя в принципе она де факто и так уже существует), этакое идолопоклонничество солнцеликому божеству Пу под видом православного халифата с идеей мирового господства. . Прости Господи.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору