 Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти, в 80-ті це стало однією з причин краху економіки "совка", - член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик.

"У них найнижча у світі собівартість нафти і є можливість різко збільшувати видобуток. Тому вони і заливають ринок нафтою - для того щоб примусити інших членів картелю і Росію, яка не приєдналася до них, до зниження виробництва.

Останній раз такий режим сауди включали в 80-ті - тоді нафта впала приблизно до 20 доларів за барель, і це стало однією з причин краху економіки совка", - написав він.

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Сульжик зазначив, що якби це сталося "у відриві від кровопускання на світових ринках акцій, такого розвитку подій можна було б радіти країнам - споживачам нафти", однак, оскільки поточна паніка викликана реальними побоюваннями, що епідемія вірусу призведе до загального падіння споживчого попиту і зниження бізнесактивності, передбачити ефект від краху ринку нафти та іншої сировини складно.

"Я починаю замислюватися, можливо, я недооцінив масштаб лиха і все набагато серйозніше, ніж я думав навіть кілька тижнів тому - падіння може бути глибше, і відновлення попиту і ринків триватиме довше", - додав він.

Нагадаємо, нафта подешевшала в понеділок більш ніж на 20%, до $ 30-35 за барель після рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти і знизити ціни.

Як стало відомо в неділю, королівство має намір збільшити власний видобуток і запропонувало покупцям 20-відсоткові знижки на квітень, після того як Росія минулого тижня відмовилася приєднатися до нової угоди про зниження видобутку.

Радикальні зміни на нафтовому ринку збіглися цього разу з шоком, викликаним падінням глобального попиту на сировину через коронавірус.

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Як повідомлялося, вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $ 35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $ 32,6 за барель (-26,5%).

Причиною падіння став розвал угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку. Переговори країн-експортерів нафти 6 березня завершилися провалом, бо сторонам не вдалося домовитися про продовження або укладення нової угоди. Слідом за нафтою обвалився курс рубля. Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., курс євро - 85,6, випливає з даних Investing.