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Все про:нафта (143) Саудівська Аравія (40) Сульжик (11)

 Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти, в 80-ті це стало однією з причин краху економіки "совка", - член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик

Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти. У них найнижча у світі собівартість нафти і є можливість різко збільшувати видобуток.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик.

"У них найнижча у світі собівартість нафти і є можливість різко збільшувати видобуток. Тому вони і заливають ринок нафтою - для того щоб примусити інших членів картелю і Росію, яка не приєдналася до них, до зниження виробництва.

Останній раз такий режим сауди включали в 80-ті - тоді нафта впала приблизно до 20 доларів за барель, і це стало однією з причин краху економіки совка", - написав він.

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Сульжик зазначив, що якби це сталося "у відриві від кровопускання на світових ринках акцій, такого розвитку подій можна було б радіти країнам - споживачам нафти", однак, оскільки поточна паніка викликана реальними побоюваннями, що епідемія вірусу призведе до загального падіння споживчого попиту і зниження бізнесактивності, передбачити ефект від краху ринку нафти та іншої сировини складно.

"Я починаю замислюватися, можливо, я недооцінив масштаб лиха і все набагато серйозніше, ніж я думав навіть кілька тижнів тому - падіння може бути глибше, і відновлення попиту і ринків триватиме довше", - додав він.

Нагадаємо, нафта подешевшала в понеділок більш ніж на 20%, до $ 30-35 за барель після рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти і знизити ціни.

Як стало відомо в неділю, королівство має намір збільшити власний видобуток і запропонувало покупцям 20-відсоткові знижки на квітень, після того як Росія минулого тижня відмовилася приєднатися до нової угоди про зниження видобутку.

Радикальні зміни на нафтовому ринку збіглися цього разу з шоком, викликаним падінням глобального попиту на сировину через коронавірус.

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Як повідомлялося, вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $ 35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $ 32,6 за барель (-26,5%).

Причиною падіння став розвал угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку. Переговори країн-експортерів нафти 6 березня завершилися провалом, бо сторонам не вдалося домовитися про продовження або укладення нової угоди. Слідом за нафтою обвалився курс рубля. Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., курс євро - 85,6, випливає з даних Investing.

Саудівська Аравія включила режим покарання на ринку нафти, в 80-ті це стало однією з причин краху економіки совка, - член наглядової ради Приватбанку Сульжик 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180250
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец саудовская Аравия!
Лупи винторогию сильно!
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Ну что ж, случилось неизбежное. Еще в конце 2016 года, когда был заключен первый картельный сговор ОПЕК+ мне было понятно, что все это закончится как в 1985 году. Вот нефть и рухнула. Напомню, что с 1980 по 1985 Саудовская Аравия в одиночку, практически как и в последние годы, сокращала добычу нефти, чтобы удержать цены. Тогда они сократили добычу с 10 млн бочек в сутки, до 3,5. Но к осени 1985 года они не выдержали увеличили добычу до 5 млн. Цены за 5 месяцев тогда рухнули вчетверо! Потом в СССР придумали сказку про то, что это США заставили их увеличить добычу, чтобы развалить СССР.
Что происходит сейчас? Сейчас уже расейские нефтяные компании собираются бороться за долю рынка нефти и делать это под санкциями без новых технологий. Интересно, что Америке сейчас тоже нужна дешевая нефть! В нефтяной отрасли США начался период консолидации. Те, крупные нефтяные компании хотят поглотить более мелких. Для того, чтобы те были готовы продать свой бизнес они должны долгое время работать себе в убыток! А это значит, что цены на нефть теперь будут долгое время находиться ниже уровня себестоимости добычи сланцевой нефти, те не выше $30 за бочку.
Курс рубля, как я и писал еще несколько недель назад, пробил свои ключевые отметки и сегодня утром упал до минимума за 5 лет. При текущем уровне цен на нефть рубль будет стремиться к историческому минимуму в 86 рублей за доллар.
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Нафта 35. В газосховищах 15,8 млрд. газу - тобто цього сезону газ Україна може взагалі не закуповувати. Коли Смолій втримається та зебіли не виперли Макаркову, яка успішно через ОВДП конвертувала валютний держборг в гривневий. Влітку курс - 20.
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Здравия всем! Это все хорошо, но все дело в том, что в СССР были более адекватные руководители, которые приняли поражение, а *****- как сказал один уже покойный политик - " Нв всю голову епнутый!"(с). Самый простое решение - это война!. Даже с учетом того, что она будет проиграна! Как он сказал-" все просто сдохнут, а мы как мученники попадем в рай". Это не то что говорили коммунисты- что в ялерном конфликте нет победителей! Разницу понимаете????
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Падение цен на нефть принесет России проблемы, которые правительство будет решать путем отвода внимания населения - например, полномасштабной войной с Украиной.
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Получат по рогам, плюс усиление санкций, тогда точно развал. Лучше сразу пусть Аляску возвращают
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