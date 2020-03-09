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 Події, За кордоном
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 У штаб-квартирі НАТО виявили коронавірус, кілька співробітників перейшли на дистанційний режим роботи

Співробітник штаб-квартири НАТО в Брюсселі підхопив коронавірус нового типу, тому він і кілька його колег перейшли на дистанційний режим роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Європейської правді" в понеділок повідомили в пресслужбі Альянсу.

"Ми можемо підтвердити, що один співробітник, який працює в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дав позитивний результат на COVID-19", - повідомили у пресслужбі.

Співробітник повернувся з відпустки в північній Італії, йому стало погано в кінці минулого тижня і він пройшов тестування через появу симптомів, схожих на жар. Зараз він перебуває вдома в самоізоляції.

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Протягом декількох хвилин після отримання результату тесту всі його найближчі колеги по роботі були проінформовані про зараження. Наприкінці минулого тижня вони працювали з дому і продовжують це робити зараз.

Щоб гарантувати безпеку персоналу і відвідувачів, у штаб-квартирі НАТО вже введені превентивні заходи на основі керівних вказівок Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Це, зокрема, тимчасове призупинення поїздок деяких співробітників, заохочення співробітників до роботи з дому і тимчасове припинення групових поїздок в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180248
 
 
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всемирный альянс безопасности дома на карантине.....
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А говорите вирус не боевой. Уже и по НАТО бьет.
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Нормальная диверсия.
Если следующие заболевшие будут в госдепе, и белом доме, следом туда зайдут и споры сибирской язвы.
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От с***ки итальяшки, хуже китайцев весь мир заразили
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При чём тут итальянцы? Не путай причину и следствие.
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