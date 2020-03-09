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 Політика України
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 Справа Майдану: суд заочно заарештував двох екскерівників правоохоронних органів, - Офіс генпрокурора

Печерський райсуд столиці заочно заарештував в рамках розслідування справи Майдану двох колишніх керівників правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд 4 березня 2020 року обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишніх високопосадовців – двох керівників правоохоронних органів. Їх підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колишні посадовці переховуються від слідства та суду за межами України, ймовірно на території РФ, у зв’язку з чим оголошені у розшук.

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У прокуратурі пояснили, що такі рішення суду дозволять прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваних та дадуть можливість застосувати процедури спеціального досудового рослідування і заочного засудження.

У відомстві нагадали, що у кримінальному провадженні від 23 червня 2017 року розслідуються обставини організації В. Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Зокрема, перевищення влади колишнім керівництвом правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, в тому числі за фактами умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва та терористичного акту, вчинених з 18 по 20 лютого 2014 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180245
 
 
 Топ коментарі
 
Заочный арест - эт как виртуальное посещение сортира.
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вони, підозрювані, втекли ще березні 2014-го. І що було робити?
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заочно/ что самоучка без диплома Луценко, что владелец диплома университета Соломона Рябошапка а результат один-заочно.
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вони, підозрювані, втекли ще березні 2014-го. І що було робити?
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йєслі брать прімєр с Ізраїля, як ото з гіладом, то мона було задєйствовать моссад
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вони, підозрювані, втекли ще березні 2014-го. І що було робити?/ Иван Петрович Сидоров не главный прокурор. Но отвечает: а ) не свистел бы на весь мир и б) выманил бы гнид в Украину.
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Заочный арест - эт как виртуальное посещение сортира.
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йєслі сніцца клозєт - ОСТОРОЖНО! ето подлєйшая провокація!
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Как легко арестовывают тех, кто вне Украины, и как легко отпускают тех, кто под подозрением.
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це роБлять для того шоп оправдати - дєло закрито через суд, бінго!
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