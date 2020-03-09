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Все про:Fitch (8) нафта (143) Росія (26638) ОПЕК (5) рубль (42)

 Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch

Падіння цін на нафту до $30 за барель загрожує Росії бюджетним дефіцитом і девальвацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це повідомляє аналітик рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.

За його словами, Москва "навряд чи розраховувала на те, що нафтові ціни знизяться майже до $30".

"Ймовірно, це дуже неприємний сюрприз і для тих, хто ухвалював рішення про вихід з угоди (ОПЕК+)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акції російських компаній різко обвалилися на Лондонській біржі

Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $ 35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $ 32,6 за барель (-26,5%).

Причиною падіння став розвал угоди ОПЕК + про скорочення видобутку. Переговори країн - експортерів нафти 6 березня завершилися провалом, бо сторонам не вдалося домовитися про продовження або укладення нової угоди. Слідом за нафтою обвалився курс рубля. Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., Курс євро - 85,6, випливає з даних Investing.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180243
 
   
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Я вспомнил видос про Горловку ..куры от Безлера
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да ну. уже завтра там все пенсы добровольно откажутся от пенсий и попросят предать средства фонда на поддерку штанов рубля. ну а молебень гундяя, шоб рупь стоял, это святое.
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На данный момент, акция путинцев у нас в Воронеже продолжается.
Люди одетые в футболки с портретом Путина по верх курток, ходят по центральным улицам города.
И кричат что Путин поднял Россию с колен, сделал Россию супер державой.
И что они путинцы,готовы поддерживать Путина даже если в России наступит голод.
В подтверждение сказанного, путинцы едят из мусорных урн и баков,грызут кору и ветки деревьев, газонную траву.
От граждан путинцев защищант омон, нацгвардия и полицаи.
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Чукотский Рыбак
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...того и гляди что 9 Мая станет Днём Победы Холодильника над Телевизором! В Fitch предрекли России бюджетный дефицит и девальвацию из-за падения цен на нефть - Цензор.НЕТ 5522
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ну тепер лугандон з кацапією заживуть приспівуючи, буде більше фуфлів У Fitch пророкують Росії бюджетний дефіцит і девальвацію через падіння цін на нафту - Цензор.НЕТ 6791
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Кацапи,будете тонути, захопіть з собою на дно наших зелених імбецилів (і їх електорат).
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Падлашенкову кодлу пусть тоже не забудут....
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кацапа,не отвлекайся,похмеляйся Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch - Цензор.НЕТ 5832.тебе завтра новые цены на доллар рассматривать
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Гыга, шото редко ты икаешь, занемог? Или ШАКАЛАда обожрался?
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та прям там... ЗАЗ, аkа "запорожец" начинает скрутку кацапских лад всяких... надеется втюхивать здешним лохам по цене, экв. 15К дольцев североамериканских штатов... о сделка!
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Раніше такого не було, а тут бац і є. Совпадєніє?
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тільки вялічіє не забирайте, залиште хоч крапельку!
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Тук тук, РабССия к вам писец в адский вторник стучит.
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К сожалению ничего с кацаПсинами не случиться, быдло соснёт ещё один писюн и будет радоваться дальше!
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Кто знает. Может дойти до того что без ствола на улицу не выйдеш, а росиянин начнет варить удачно убитого на улице и ловко разделанного другого, менее удачливого росиянина чтоб покормить свою семью.....
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Дуже, дуже файна новина.
Вітаю усіх бандерівців та русофобів з 206-ю Річницею Народження Кобзаря!

Кацапам: нефть рухнула, но вы там держитесь! Ничёй-та страшного, ди(л)ды в блокаду ленинграда друг друга ели и вам велели...
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Это проблема для россиян при продолжительности срока низких цен. Ежеминутная или даже ежесекундная динамика цены на бирже представляет интерес для биржевых спекулянтов, торгующих расчетными (без поставки) фьючерсами или CFD (где нет никакого товара, зарабатываешь, если цена на закрытие сделки выше, чем на открытие, такой себе виртуальный процесс). Можно подумать, что вот прямо сейчас россияне вынуждены кому-то продать 20%, 30%, 50%... своей нефти по 30 или 35. Они могли продать ее месяц назад по 50, а следующую крупную партию через месяц или два, когда цена поднимется от текущей.

Поэтому важно, для урона серьезный им, если низкая цена продолжится долго, тогда в любом случае они вынуждены продавать дешево.
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Вони будуть просто продавати зелені гроші, щоб підтримати фуфлі
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а шо,кацаплянам есть где хранить? Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch - Цензор.НЕТ 1894ну эту,жижу в ожидании приемлемых цен.
в принципе можно конечно прекратить всякую добычу и ждать
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жму руку саудитам..... вот настоящие друзья а не эти емели из приполярной нигерии.... У Fitch пророкують Росії бюджетний дефіцит і девальвацію через падіння цін на нафту - Цензор.НЕТ 8134

Саудовская Аравия пообещала повысить добычу с апреля до 10 млн баррелей в сутки. При этом по данным источников Bloomberg, в Эр-Рияде готовы нарастить объемы добычи до 12 млн в случае необходимости. Кроме того, саудиты объявили о введении скидок в размере $6 для потребителей из Восточной и Юго-Восточной Азии, $7 для потребителей из США и $8 - для стран Северной Европы.
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Фитч,ты ни хрена не понимаешь в экономике,***** сказало,что дорогой доллар это хорошо для кацапов они же нефть за доллары продают)))))))
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Добра новина чудово піднімає настрій після 8 березня
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США и ЕС очень хотят обвалить экономику России и выдавить её из мировых рынков. Это очень для них важно так как приближается мировой экономический кризис и товары надо будет куда то сбывать. Значит, Россию надо убрать как конкурента. Но цены на нефть уже не один раз снижались и с Россией ничего не случалось. Так что не нужно нас обманывать господа капиталисты. Не создавайте панику. Украинский народ не продаст вам свои земли. Украинские фермеры сами будут выращивать сельхозпродукцию и продавать её на экспорт. В том числе и в Россию. Фермерам нужны доллары.
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16.30 нужно ждать
нюйорк откроется и насдак
от тогда реал наступит
трамп должен пукнуть в твитер
шоб до 25 провалилась
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Мы же не будем в трудный момент помогать "братушкам" подачей водички в Крым, да власть? Вот именно
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теперь главное никакой продовольственной помощи для приполярной, учимся быть цыниками в такой ситуации....
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На России как и при СССР все показатели фейковые.
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бгггг. а де человечина на донбабве и Сирию?
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Проходит как "Прочее мясо" и частично как "Субпродукты" наверное.
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Деньги надо хранить в рублях. Спрятал деньги в куче рублей - там уж точно никто искать не будет!
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Нужно вводить индекс валежника и бояры, - они в россии незыблеммы.
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самолётом вокруг мацквы надо леететь, да и самого гундьая с бочкой воды заставить трудиться. Молибдены каждый день и два раза -- утром и вечером.
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за счет Украины компенсируют
расасейские банки тут как дома
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Не уподоблюйтесь кацапам та дивіться за своїм носом і не забувайте, що росія під боком, а не десь за океаном, якщо ця хвора потвора чхає, то погано буде всім, особливо тим хто ближче, ну як вже не раз було в історії. А в нас своїх внутрішніх ворогів вистачає, які на мою думку страшніше зовнішніх.
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Треба кулемети Максим на кордон з Рашею підтягувати, бо як голодні кацапи полізуть, то у звичайних стволи замахаємось міняти від перегріву.
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...тож нехай кацапам буде "тыг-дык-дык" Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch - Цензор.НЕТ 1246
(ще й кричалка для мітингу - уявив натовп свинособак, що скандують "орск! россия! тыг-дык-дык! узакбаев сагындык! орск! россия! тыг-дык-дык!..." - і так в режимі repeat)

Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch - Цензор.НЕТ 3170
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И что в этом плохого?
Пусть не только грозит, но и неприменно произойдет!
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Всё нормальненько,всё пристойненько.На фоне подорожания доллара в Орде.Уменьшится импорт,поездки ордынцев за поребрик,увеличится экспорт за валюту всего, кроме НГП,А зарплаты и цены останутся на том же уровне в рублях для бедных.
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Як солодко розпочався тиждень... !)) Гут Вальдемар!
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Рано радоваться. Вчера отказались уменьшать добычу, а завтра согласятся и снова цена вернется к 50.
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Як говорить мудра латинська приказка --- " Morte tua -- vita mia", що в перекладі значить " твоя смерть -- моє життя". Чим скорше кацапам наступить пзд із-за низької ціни на нафту, тим скорше вони нас залишать в спокої.
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