 Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це повідомляє аналітик рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.
За його словами, Москва "навряд чи розраховувала на те, що нафтові ціни знизяться майже до $30".
"Ймовірно, це дуже неприємний сюрприз і для тих, хто ухвалював рішення про вихід з угоди (ОПЕК+)", - сказав він.
Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $ 35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $ 32,6 за барель (-26,5%).
Причиною падіння став розвал угоди ОПЕК + про скорочення видобутку. Переговори країн - експортерів нафти 6 березня завершилися провалом, бо сторонам не вдалося домовитися про продовження або укладення нової угоди. Слідом за нафтою обвалився курс рубля. Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., Курс євро - 85,6, випливає з даних Investing.
Люди одетые в футболки с портретом Путина по верх курток, ходят по центральным улицам города.
И кричат что Путин поднял Россию с колен, сделал Россию супер державой.
И что они путинцы,готовы поддерживать Путина даже если в России наступит голод.
В подтверждение сказанного, путинцы едят из мусорных урн и баков,грызут кору и ветки деревьев, газонную траву.
От граждан путинцев защищант омон, нацгвардия и полицаи.
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Чукотский Рыбак
Єщьо тот многоходовочнік
Вітаю усіх бандерівців та русофобів з 206-ю Річницею Народження Кобзаря!
Кацапам: нефть рухнула, но вы там держитесь! Ничёй-та страшного, ди(л)ды в блокаду ленинграда друг друга ели и вам велели...
Поэтому важно, для урона серьезный им, если низкая цена продолжится долго, тогда в любом случае они вынуждены продавать дешево.
в принципе можно конечно прекратить всякую добычу и ждать
Саудовская Аравия пообещала повысить добычу с апреля до 10 млн баррелей в сутки. При этом по данным источников Bloomberg, в Эр-Рияде готовы нарастить объемы добычи до 12 млн в случае необходимости. Кроме того, саудиты объявили о введении скидок в размере $6 для потребителей из Восточной и Юго-Восточной Азии, $7 для потребителей из США и $8 - для стран Северной Европы.
нюйорк откроется и насдак
от тогда реал наступит
трамп должен пукнуть в твитер
шоб до 25 провалилась
https://fr.investing.com/indices/indices-futures
расасейские банки тут как дома
(ще й кричалка для мітингу - уявив натовп свинособак, що скандують "орск! россия! тыг-дык-дык! узакбаев сагындык! орск! россия! тыг-дык-дык!..." - і так в режимі repeat)
Пусть не только грозит, но и неприменно произойдет!