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 Політика України
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Все про:Нацрада_ТРМ (254) звільнення (804) Костинський (66)

 Костинський і Фещук не розуміють, чому Зеленський звільнив їх з Нацради з ТРМ: "Чому ми залишилися поза командою - це дивно"

Колишні члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський і Уляна Фещук не розуміють причин їхнього дострокового звільнення.

Про це вони заявили під час пресконференції в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.

"Відверто кажучи для нас наше звільнення стало новиною. Вчора прийшовши на роботу, і готуючись до засідання, яке з об’єктивних причин на прохання одного за наших колег було перенесено на пів години, ми дізналися про те, що є укази про наше звільнення. Я особисто не знаю, з яких підстав звільнили мене, які претензії є до моєї роботи. Тобто в указах є посилання на норми закону. Це в принципі відповідає вимогам закону. Але у нас фактично колегіальний орган, ми ухвалюємо рішення публічно, і голосуємо за це. І чому ми залишися поза цією командою - це як мінімум дивно", - сказала Фещук.

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Костинський сказав, що це звільнення, якщо оцінювати його емоційно, є винагородою, бо багато чесних і розумних людей, хотіли би бути звільненими саме так, за таких умов. "Тому якщо так мудро підійти до цього питання, то Володимир Зеленський зробив нам послугу", - наголосив він.

Він підкреслив, що не знає, з яких підстав їх було звільнено.

"Я з перших днів призначення завжди був готовий до відставки, через будь-яку ситуацію. Я не є революціонером, але завжди виборював свою точку зору, і думаю завжди були можливості мене звільнити набагато раніше. Щодо реальних юридичних підстав, то я не знаю хто зробив більше. Наша частина звіту не задовольняє, а порівняно з ким ми працювали гірше? Покажіть тих людей, які зробили більше", - сказав Костинський.

Він розповів, що в подальшому йому цікаво буде займатися експертизою діяльності всіх органів державної влади, які працюють в гуманітарній сфері.

Також читайте: У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський

"Завдяки європейським квотами ми забезпечили в 2019 році, що український телевізійний контент в ефірі загальнонаціональних телеканалів становить 77%, контент країн ЄС, США та Канади 19%, а частка російського контенту впала до історичного мінімуму, такого ніколи не було - 4%. Порівняно з 2017 роком, коли ми провели такий перший моніторинг, то частка російського контенту зменшилася на 9 процентних пунктів, тобто до цього вона становила 13%. Я вважаю, це велике досягнення", - сказав Костинський.

Він підкреслив, що в 2019 році частка української мови в ефірі загальнонаціональних телеканалів становила 94%.

"Ми розуміємо, що фактична частка української мови менша, тому що в законі є винятки, які дозволяють транслювати серіали, фільми власного виробництва російською мовою, і титрувати це. Але показово, що формально вимоги закону виконуються", - сказав він.

За словами Костинського, в ефірі загальнонаціональних радіостанцій частка ведення передач українською мовою в 2019 році становить 90%. Він підкреслив, що далі всі мережеві і великі мовники перевиконують мовну квоту на 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом"

"Середня частка україномовної пісні в ефірі загальнонаціональних радіостанцій становить 56%. Кожна друга пісня є україномовною", - додав Костинський.

Він підкреслив, що загалом було оштрафовано 26 радіостанцій на суму близько 2 млн гривень. У більшості випадків штрафи застосовувалися за невиконання квот пісень.

У 2014-2019 рр. на території України було обмежено мовлення 86 закордонних телеканалів, з яких 74 мають пряме російське походження, повідомила колишня заступниця голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук.

"За весь час нашої діяльності було обмежено мовлення 86 закордонних телеканалів, з яких 74 російські. І це відбувалося в той момент, коли українське законодавство взагалі майже не регулювало це питання. За час, коли ми працювали, було розроблено 7 законопроєктів, які в подальшому були ухвалені", - сказала Фещук. Водночас вона підкреслила, що закон про телебачення і радіомовлення був одним з тих, в який дуже часто вносилися зміни, що було незручно для ліцензіатів, але дозволяло обмежувати пропаганду і вводити в ефір українську мову.

Вона наголосила, що Нацрадою також велася робота, щоб на телеканалі не розпалювалася ворожнеча. За її словами, також вперше були застосовані санкції до телеканалів за поширення фейкових новин.

"Є позитивна практика, яку в подальшому зможуть використовувати колеги, що залишилися працювати в Нацраді. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть використовувати таке ж для порушників, а не для того, щоб придушувати свободу слова. Тобто треба розрізняти порушення і свободу слова", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180242
 
 
 Топ коментарі
 
а про всё остальное в действиях ЗЕ они понимают ?
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У нас найкращий уряд в історії України і економіка впала і херячить мордою по асфальту.. Дякую! Дуже дякую!! ( із виступу дебіла пред зебілами)
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Наверное за все эти достижения, а то рейтинг у электората падает:

".. доля российского контента упала до исторического минимума, такого никогда не было - 4%";
"... в 2019 году доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составила 94%";
"... было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 имеют прямое российское происхождение".
Спасибо за хорошую работу!
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а про всё остальное в действиях ЗЕ они понимают ?
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У нас найкращий уряд в історії України і економіка впала і херячить мордою по асфальту.. Дякую! Дуже дякую!! ( із виступу дебіла пред зебілами)
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ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---покурил чего-надо и пришло ведение
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Я по твоїх коментах вважаю тебе розумним... Але тут ти зморозив чухню. Розберися, чому. Для початку підкажу: вони обидва належать до президентської квоти. І ще підкажу:
https://prm.ua/tag/sergiy-kostinskiy/
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Наверное за все эти достижения, а то рейтинг у электората падает:

".. доля российского контента упала до исторического минимума, такого никогда не было - 4%";
"... в 2019 году доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составила 94%";
"... было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 имеют прямое российское происхождение".
Спасибо за хорошую работу!
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...не закрыли 112, гавноньюс и зик..поэтому и уволили...
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навпаки, вони продавили в нацраді попередження цим ворогам.
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Якщо їм цікаво, чому їх звільнили, то Зєлєнскій мабудь єдиний хто їм цього сказати не може, хоча і підписав подання на їх звільнення. Питати треба укогось на кшталт Єрмака, хто ці подання готував. Не треба Зєлєнского робити мудрішим, ніж він є насправді.
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"Костинский сказал, что это увольнение, является вознаграждением"

Так, в чем проблема?
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За все время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских. - Так за это Коломойский и выгнал./ Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен . С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины.
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Русские челюсти хотят доминирующе плямкать в телерадиопространстве Украины...
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Костинский и Фещук не понимают, почему Зеленский уволил их из Нацсовета по ТРВ: "Почему мы остались вне команды - это странно" - может потому, что не из ЛГБТ? Хотя Гончарук ******* и его тоже уволили. - Мосийчук заявил, что Премьер Гончарук на работе склонял к интиму молодого парня.
Нормальному человеку действия слуг народа не понять потому, что в пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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Уволіл пАтАму Шо мноХА кацапсячих телеканалов зпрєтілі...
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для початку: продавили попередження мертвечуковським. І не забувай, що зажоп і ви, слуги уродів - нині в одній коадіції. Саме за ці поперередження бубочка їх і звільнив.
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Вот за те що ви посміли проводити роботу по збільшенні україномовних передач---шут і україноненависник вас і звільнив. Якщо немає інших зауважень, "погуляйте" а тоді поновіться на роботі через суд з виплатою компенсації. Шкода,що компенсація виплачується за рахунок всіх нас ,а не дебілів,які порушують Закони.
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Казав батько Махно - стріляй любого,не помилишся...
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"И почему мы остались вне этой команды - это, как минимум, странно"Источник: https://censor.net.ua/n3180242

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Тупые или прикидываетесь?
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Вы там и на Х .......... не нужны, понимаете или нет.
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Наплодили бездельников. Кто знает чем там они занимаются за казенный счет ? Шоб вас всех там поувольняли.
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Плохо работаете у Пятого Канала Гетмана лицензию не отобрали. Единственный канал который показывает правду!
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Значить не повністю зелені, не зовсім сопливі і ватні.
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Зеля исполнитель, все вопросы до пахана Бени
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"не розумію" - надто дипломатично сказано. Про те, що в Україні - постала авторитарна система влади, що готується перехід до диктатури, що для цього в конкретному випадку системою відповідних кроків і заходів зачищається інформпростір нині не говорить хіба що лінивий. Або той, хто ще розраховує якимось чином вписатися в провладну систему діяльності...
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В стране иудолиберастический режим. Кто без пейсов или прогрессивной ориентации, тот вообще ничего не понимает в устройстве политики.
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Жидобільшовикам потрібна не українізація суспільного мовлення, а його тотальна русифікація. Вже хоча б тому що тупі жиди і кацапи не здатні вивчити українську мову. Але дуже ******* жерти українські харчі і красти все до чого їх гидкі лапи дотягуються. Маємо незаперечний факт - жиди України вдвічі тупіші за кацапів і втратили свою мову, а кацапи як гелготіли так і гелготять своїм суржиком. Але в українців таки є в запасі остаточне рішення мовної проблеми. "так,так, так відповів кулемет". Костинський і Фещук не розуміють, чому Зеленський звільнив їх з Нацради з ТРМ: "Чому ми залишилися поза командою - це дивно" - Цензор.НЕТ 6279
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а доля российского контента упала до исторического минимума, такого никогда не было - 4%

Вот за это и уволили. Народ Украины не может смотреть Сватов! Прямые убытки клоуна и его труппы.
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странным является ваше недоумение. моника УЖЕ ничего не решает.)))). так болванчик для чернильницы
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Не Зеленский а Дубинский
У Зеленского власти не осталось даже на то
чтобы защитить своих соратников
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