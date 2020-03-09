 Костинський і Фещук не розуміють, чому Зеленський звільнив їх з Нацради з ТРМ: "Чому ми залишилися поза командою - це дивно"

Про це вони заявили під час пресконференції в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.

"Відверто кажучи для нас наше звільнення стало новиною. Вчора прийшовши на роботу, і готуючись до засідання, яке з об’єктивних причин на прохання одного за наших колег було перенесено на пів години, ми дізналися про те, що є укази про наше звільнення. Я особисто не знаю, з яких підстав звільнили мене, які претензії є до моєї роботи. Тобто в указах є посилання на норми закону. Це в принципі відповідає вимогам закону. Але у нас фактично колегіальний орган, ми ухвалюємо рішення публічно, і голосуємо за це. І чому ми залишися поза цією командою - це як мінімум дивно", - сказала Фещук.

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Костинський сказав, що це звільнення, якщо оцінювати його емоційно, є винагородою, бо багато чесних і розумних людей, хотіли би бути звільненими саме так, за таких умов. "Тому якщо так мудро підійти до цього питання, то Володимир Зеленський зробив нам послугу", - наголосив він.

Він підкреслив, що не знає, з яких підстав їх було звільнено.

"Я з перших днів призначення завжди був готовий до відставки, через будь-яку ситуацію. Я не є революціонером, але завжди виборював свою точку зору, і думаю завжди були можливості мене звільнити набагато раніше. Щодо реальних юридичних підстав, то я не знаю хто зробив більше. Наша частина звіту не задовольняє, а порівняно з ким ми працювали гірше? Покажіть тих людей, які зробили більше", - сказав Костинський.

Він розповів, що в подальшому йому цікаво буде займатися експертизою діяльності всіх органів державної влади, які працюють в гуманітарній сфері.

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"Завдяки європейським квотами ми забезпечили в 2019 році, що український телевізійний контент в ефірі загальнонаціональних телеканалів становить 77%, контент країн ЄС, США та Канади 19%, а частка російського контенту впала до історичного мінімуму, такого ніколи не було - 4%. Порівняно з 2017 роком, коли ми провели такий перший моніторинг, то частка російського контенту зменшилася на 9 процентних пунктів, тобто до цього вона становила 13%. Я вважаю, це велике досягнення", - сказав Костинський.

Він підкреслив, що в 2019 році частка української мови в ефірі загальнонаціональних телеканалів становила 94%.

"Ми розуміємо, що фактична частка української мови менша, тому що в законі є винятки, які дозволяють транслювати серіали, фільми власного виробництва російською мовою, і титрувати це. Але показово, що формально вимоги закону виконуються", - сказав він.

За словами Костинського, в ефірі загальнонаціональних радіостанцій частка ведення передач українською мовою в 2019 році становить 90%. Він підкреслив, що далі всі мережеві і великі мовники перевиконують мовну квоту на 30%.

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"Середня частка україномовної пісні в ефірі загальнонаціональних радіостанцій становить 56%. Кожна друга пісня є україномовною", - додав Костинський.

Він підкреслив, що загалом було оштрафовано 26 радіостанцій на суму близько 2 млн гривень. У більшості випадків штрафи застосовувалися за невиконання квот пісень.

У 2014-2019 рр. на території України було обмежено мовлення 86 закордонних телеканалів, з яких 74 мають пряме російське походження, повідомила колишня заступниця голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук.

"За весь час нашої діяльності було обмежено мовлення 86 закордонних телеканалів, з яких 74 російські. І це відбувалося в той момент, коли українське законодавство взагалі майже не регулювало це питання. За час, коли ми працювали, було розроблено 7 законопроєктів, які в подальшому були ухвалені", - сказала Фещук. Водночас вона підкреслила, що закон про телебачення і радіомовлення був одним з тих, в який дуже часто вносилися зміни, що було незручно для ліцензіатів, але дозволяло обмежувати пропаганду і вводити в ефір українську мову.

Вона наголосила, що Нацрадою також велася робота, щоб на телеканалі не розпалювалася ворожнеча. За її словами, також вперше були застосовані санкції до телеканалів за поширення фейкових новин.

"Є позитивна практика, яку в подальшому зможуть використовувати колеги, що залишилися працювати в Нацраді. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть використовувати таке ж для порушників, а не для того, щоб придушувати свободу слова. Тобто треба розрізняти порушення і свободу слова", - сказала вона.