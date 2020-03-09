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 Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі. Унаслідок обстрілу втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, станом на 12:00 поки зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Так, о 08:40 ранку з боку Первомайська противник випустив п'ять мін 120-мм калібру в напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового.

Далі об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм у районі Зайцевого, з витратою чотирьох боєприпасів.

Крім того, неподалік Широкиного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180241
 
 
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ТЕХ, КТО НЕ ОТВЕЧАЕТ БЬЮТ ЧАЩЕ !
кому это всепрощение надо ???
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Для Зеленского НИКАКОЙ ценности не имеет человеческая жизнь. Кроме своей - и горстки «своих» Поэтому все речи про «главное, чтобы перестали гибнуть», «там же наши люди» - манипуляция, не более
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Для нормальных украинцев жизнь зеленского и его ленки тоже абсолютно никакой ценности не представляет. Даже наоборот, вредна его жизнь на посту президента для страны!!
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Наверняка у Порошенка, Януковича и пр. были те же взгляды и ценности...
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вс субботы в россии финансовый хаос доллар по 75 рублей. когда закончаться бабки, чтоб сепары начали голодать и марадерствовать на нужды (великой армии лднр)
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В США и в Великобритании впереди транспорта или группы солдат идёт или едет робот. А в Украине никто не занимается безопасностью воинов. Создаётся впечатление, что у нас командования армией нет. Много солдат гибнет и за это никто не отвечает. Когда уже армией будут командовать настоящие командиры, а не воры и артисты. А если В.Зеленский продаст землю, то солдаты вообще не будут знать от кого защищать украинскую землю.
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