 Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, станом на 12:00 поки зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Так, о 08:40 ранку з боку Первомайська противник випустив п'ять мін 120-мм калібру в напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового.

Далі об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм у районі Зайцевого, з витратою чотирьох боєприпасів.

Крім того, неподалік Широкиного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

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