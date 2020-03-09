 Акції російських компаній різко обвалилися на Лондонській біржі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Депозитарні розписки на акції "Роснефти" впали на 22,5%, "Газпрому" - на 15,4%, "НОВАТЕК" - на 11,1%, "Лукойлу" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19 %.

Капіталізація металургійних компаній також падає: "Северсталь" втрачає 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%.

Компанії споживчого сектору також опинилися під ударом. Котирування "Магніту" впали на 17%, X5 Retail Group - на 14%.

GDR на акції банку ВТБ втратили 15,2%.

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