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 Економіка, За кордоном
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Все про:Лондон (135) нафта (143) Росія (26638)

 Акції російських компаній різко обвалилися на Лондонській біржі

Акції російських компаній на Лондонській фондовій біржі в понеділок обвалилися через падіння нафтових цін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Депозитарні розписки на акції "Роснефти" впали на 22,5%, "Газпрому" - на 15,4%, "НОВАТЕК" - на 11,1%, "Лукойлу" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19 %.

Капіталізація металургійних компаній також падає: "Северсталь" втрачає 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%.

Компанії споживчого сектору також опинилися під ударом. Котирування "Магніту" впали на 17%, X5 Retail Group - на 14%.

GDR на акції банку ВТБ втратили 15,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180237
 
   
 Топ коментарі
 
Є бог на світі. Він позбавив Пуйла розуму.Круши вова ціну на нафту до 20 баксів за баррель.
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Є бог на світі. Він позбавив Пуйла розуму.Круши вова ціну на нафту до 20 баксів за баррель.
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Цілком можливо, що і в Україні ціни на бензин через пару місяців зменшаться на одну гривню за літр. Зєйло прікажіт!!!
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Зеленский может быть совсем не тем, кем кажется,
может его завербовало ЦРУ и он готовится нанести удар
по шпионам фсб в Украине, вооружит население ?
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весь смак ситуации в том, что фондовые биржи рашки сегодня закрыты Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже - Цензор.НЕТ 1083
И толпа расейских инвесторов не может скинуть акции в рашке..
А вот что начнется завтра... попкорн резко вырос в цене!))
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)) но те единицы, кто сегодня был там трезв, щас напиваются в дупль.
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Дякуємо Розі Люксембург, "что фондовые биржи рашки сегодня закрыты"
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Был бы твой бог, он бы недопустил ни голодомора в 30-х, ни выходок тавагищя Сралина во вторую мировую, ни то что творила ******** в Абхазии, Грузии, а сейчас творит в Сирии и у нас.
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возвращения своих соатечествеников на историческую мокшанскую родину.
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Праздник ! День рождения Шевченко !
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На жаль, це - фейк. Але суть москалів описує точно.
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Хорошее начало! Ждем радостные вести! Надеемся, что они дальше будет интересней!
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Конечно интересно. Будут валится все сырьевые и металлургические компании, а с ними и гривна бросится в погоню за деревянным, как это всегда было
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Гривня?
Ти забув? Пєтькі і Лєркі вже нема!!! Тому, гривні нічого не загрожує з цього напрямку...
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Ждьом фінансірованіє нових мегапроектов ВЯЛІКОЙ СТРАНИ..


"переброс сєверних рєк в Крим"
"Сєвєрний поток-3"
"Победная война протів всех в Сіріі"

НЕ ДАДІМ ОБЕДНЕТЬ РОТЕНБЕРГУ!!! Акції російських компаній різко обвалилися на Лондонській біржі - Цензор.НЕТ 3468
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великой россии показали что она просто большая а не великая
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Чтобы не было вопросов: слева (пока Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже - Цензор.НЕТ 4965 ) торчит не украинский Крым, а украинская Кубань.
Акции российских компаний резко обрушились на Лондонской бирже - Цензор.НЕТ 1153
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Символічно, що початок занепаду рососі почався на день народження нашого Великого Кобзаря!
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Правильно говоришь! Если б еще херню из Г+Г про Президента Украины не писал, цены тебе не было бы!!
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Да так...мелочи...
В Китае вирус...спад производства...спрос на нефть упал...а нефть это сырье...а паРаша сырьевой придаток Китая...
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Вата на ленте сру так падает шо капец!! Правда пытаются кричать что пипец экономики пендостана)))
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Это у ольгино сейчас такая методичка, чтобы утешить жителей бензоколонки
Потому что если 30 долларов за баррель задержится, то это конец бюджету бензоколонки и банкротство сырьевой энергетической сверхдержавы.
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"В российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год составила $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила. При ценах выше Минфин закупает на дополнительные доходы бюджета валюту, а при их падении должен продавать ее, но еще никогда этого не делал. Urals стоит дешевле Brent (обычно на $1,5-2).
Министр финансов Антон Силуанов утверждал, что Россия может профинансировать свои бюджетные обязательства, даже если нефть будет стоить $20-30 в течение трех лет. «И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы - 7% ВВП», - говорил министр в октябре 2019 года. В феврале Силуанов допустил, что государство сможет в течение четырех лет спокойно финансировать расходы, если цена на нефть достигнет около $30 за баррель.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/09/03/2020/5***********************
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сможет-сможет. если кошельки потрусит, в которых те звр лежат (на квартирах). только кошелькам это не всем понравится. адвокат, ты наш, ************.
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Дивіться Демуру..

У нього чітко сказано,що таке ЗВР росії.. і що чим більше ці ЗВР будуть вичерпуватись -тим більший там "неліквід" там залишатиметься.. в тому числі довгострокові облігації..
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Пропогандоны чешут что у раисси там кокие то резервы, скупает золото и т. п. Но я думаю что там давно пустота.
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відмінусуємо від 570 лярдів ЗВР рашки 50 + пеня Юкосу )....
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Ждемс,появления вЯликого,лаптеногого,плешивого ***** с пространственной речью о том,что все это только на руку вЯликой,мАгучей и вечно встающей с колен кацапляндии!!!
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Товарисчи россияне не останавливайтесь на достигнутом! Все хорошо делам было хуже
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Денег(с нефти) нет ?

Успехов вам,і хорошего настроения ! ))
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Як завжди для відволікання лаптеносців від внутрішніх проблем ***** може активізувати військові дії зовні, пильнуємо.😎
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За доллар теперь дают более больше руплей...((с) винторогая Света из Воронежа)
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Еще год назад гривна обвала рупля и не заметила бы...сейчас...при зеленом стаде у власти и осла у руля...может быть все что угодно...
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щас барыги на ажиотаже наварятся, а потом опять спадёт. но фубель уже летит быстрее гривни - 0,364.
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в Україні теж вихідний..

"відлуння " "Дня Клари Цеткін і Рози Люксембург")
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Нет. Сейчас Порошенко будет выводить ОВГЗ годичные, которые устроил себе год назад под заоблачные проценты. Вот это проблема
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эх, а говорили с колен встанут.....а тут глядиш на пустое брюхо шлепнутца.....
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возможно, у Харона прибавиться работёнки по перевозу некоторых слабонервных руцких на концерт хора александрова.
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Сейчас мы наблюдаем закат эпохи страны бензоколонки
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скоріше агонію..розтягнуту на рік-два...

щоб жаба не вистрибнула з відра -вогонь збільшують поступово..
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Выяснить, насколько кремлёвские готовы при прощании с Путиным и с РФ сжечь себя в топке настоящей, а не гибридной войны, сейчас пытается не только один Эрдоган. В апреле он проведёт ещё одну разведку боем, чтобы выяснить: насколько кремлёвские и россияне горят желанием отправиться в шоп-тур по раю. Схожие тестирования будут делать и другие. Майский марш в Крым, организуемый Меджлисом, тоже в их числе.
https://www.obozrevatel.com/abroad/turtsiya-testiruet-kreml-na-gotovnost-ubyit-v-raj.htm
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⚡️Hello Mr Putin - Новый турецкий конвой зашел в Идлиб, более 300 единиц военной техники..

Ердоган готує наступний турецький ятаган у спину Ху№ла )
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В Украине бюджет не наполняется жижей из дырки в земле. Так что собирай валежник, лаптеносец.
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КВартира в центре Пітєрсгоффа -будущей западной провинціии Финляндии-ето хорошо..
Пріветствую с успешной сделкой ! ))
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