 Акції російських компаній різко обвалилися на Лондонській біржі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
Депозитарні розписки на акції "Роснефти" впали на 22,5%, "Газпрому" - на 15,4%, "НОВАТЕК" - на 11,1%, "Лукойлу" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19 %.
Капіталізація металургійних компаній також падає: "Северсталь" втрачає 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%.
Компанії споживчого сектору також опинилися під ударом. Котирування "Магніту" впали на 17%, X5 Retail Group - на 14%.
GDR на акції банку ВТБ втратили 15,2%.
может его завербовало ЦРУ и он готовится нанести удар
по шпионам фсб в Украине, вооружит население ?
И толпа расейских инвесторов не может скинуть акции в рашке..
А вот что начнется завтра... попкорн резко вырос в цене!))
Ти забув? Пєтькі і Лєркі вже нема!!! Тому, гривні нічого не загрожує з цього напрямку...
"переброс сєверних рєк в Крим"
"Сєвєрний поток-3"
"Победная война протів всех в Сіріі"
НЕ ДАДІМ ОБЕДНЕТЬ РОТЕНБЕРГУ!!!
В Китае вирус...спад производства...спрос на нефть упал...а нефть это сырье...а паРаша сырьевой придаток Китая...
Потому что если 30 долларов за баррель задержится, то это конец бюджету бензоколонки и банкротство сырьевой энергетической сверхдержавы.
Министр финансов Антон Силуанов утверждал, что Россия может профинансировать свои бюджетные обязательства, даже если нефть будет стоить $20-30 в течение трех лет. «И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы - 7% ВВП», - говорил министр в октябре 2019 года. В феврале Силуанов допустил, что государство сможет в течение четырех лет спокойно финансировать расходы, если цена на нефть достигнет около $30 за баррель.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/09/03/2020/5***********************
У нього чітко сказано,що таке ЗВР росії.. і що чим більше ці ЗВР будуть вичерпуватись -тим більший там "неліквід" там залишатиметься.. в тому числі довгострокові облігації..
Успехов вам,і хорошего настроения ! ))
"відлуння " "Дня Клари Цеткін і Рози Люксембург")
щоб жаба не вистрибнула з відра -вогонь збільшують поступово..
https://www.obozrevatel.com/abroad/turtsiya-testiruet-kreml-na-gotovnost-ubyit-v-raj.htm
Ердоган готує наступний турецький ятаган у спину Ху№ла )
Пріветствую с успешной сделкой ! ))