 Спочатку ми маємо поїхати на Донбас, а потім планувати візит до Росії, - Боррель

Про це сам Боррель заявив у п’ятницю під час пресконференції за підсумками надзвичайного засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке було скликано у Загребі, столиці головуючої в ЄС Хорватії, для обговорення ситуації в Сирії та пов’язаного з нею міграційного тиску на кордони Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так високий представник ЄС відповів на запитання журналістів, чи збирається проводити негайні зустрічі із російським міністром закордонних справ Лавровим та президентом РФ Путіним.

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"Я дійсно маю намір відвідати Росію якнайшвидше, але не завтра. Порядок денний на наступні два місяці повністю заповнений. Спочатку ми маємо поїхати до України. І ми також послали потужний сигнал щодо п’яти принципів, зокрема у тому, що стосується Мінських угод, які є основою цих п’яти принципів. Всі вони є важливими. І коли я говорю про один принцип, це не означає, що я забуваю про наступні чотири. Через тиждень, у понеділок, я планую відвідати регіон Донбасу", - сказав Боррель.

Він зауважив, що це абсолютно нормальна ситуація, що високий представник ЄС, який відповідає за зовнішню політику, має намір говорити та працювати з Росією, як одним з найбільш важливих сусідів Євросоюзу.

"Це не має розцінюватися як щось нове або щось надзвичайне, якщо високий представник ЄС відвідає Росію. Це нормально. Коли у нас буде така можливість, і російська влада буде готова мати інтенсивну програму зустрічей, - безумовно, я буду радий це зробити, як я це вже зробив у Туреччині", - наголосив Боррель.