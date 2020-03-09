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 Політика України
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Все про:Міноборони (3205) військовослужбовці (2668) соціальні мережі (256) Фролова Аліна (12)

 Міноборони планує обмежити активність військовослужбовців у соцмережах, - заступниця міністра Фролова

Гібридна інформаційна війна проти військових небезпечна своєю непередбачуваністю і дешевизною.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.

"Гібридна війна тим і небезпечна, що вона постійно змінюється, тобто методи змінюються кожен день. Як тільки з’являється можливість завдати точкового удару в якийсь елемент, відразу ворог це робить.

Щодо військових… Ми маємо приклади розсилання ворогом SMS нашим хлопцям. Тобто є установки, які дозволяють на лінії розмежування розкидати есемески – й наші бійці періодично можуть отримувати повідомлення про те, що "на вас чекають вдома", що "покиньте позиції", тобто ті речі, які можуть психологічно на них впливати", - розповіла Фролова.

За її словами, інтенсифікація таких вкидів буває різною, але якоїсь системи тут не спостерігається. Головна мета ворожих методів: підбурювання до певних негативних настроїв серед військових, інтенсифікація обговорення проблемних питань, створення паніки.

Фролова також зазначила, що для проведення інформаційної операції серед військових достатнього дуже мало коштів та людей.

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Попри те, що спрогнозувати такі операції неможливо, заступниця міністра вважає, що протидіяти їм цілком реально. "Що ми можемо зробити з цим? Ми можемо, по-перше, навчати наших бійців діджитальної гігієни й критичного мислення. Це довгий процес, але іншого запобіжника немає. По-друге, необхідно вводити певні обмеження. Це не дуже популярна тема, але обмеження необхідні. Треба розуміти, що якщо людина в армії, то вона не може фотографувати і викладати фото з геолокацією, вона не може публікувати, в якому підрозділі вона перебуває, вона не може робити багато інших речей, які собі дозволяє людина без погонів", - наголосила Фролова, додавши, що такі обмеження існують у всіх арміях світу і військові розуміють, чому мусять цьому підкорятися.

За її словами, зараз йдеться про певні правила, які вводяться для військових. "У нас є документи, які мають рекомендаційний характер, але ми зараз розробляємо саме політики, які б унормували це питання", - повідомила заступниця міністра. Також вона зауважила, що нові правила стосовно "діджитальної гігієни" будуть однаковими як для військових на лінії розмежування, так і для строковиків в інших регіонах України.

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"Вони (військові, які перебувають поза зоною ООС. - Ред.) все одно несуть службу, розумієте. Це розташування: він сьогодні у Львівській області, а завтра його перекидають. І по його переміщенню можна відслідкувати – куди дислокується підрозділ. Якісь військові беруть участь у спільних навчаннях, якісь мають доступ до керівних документів. Це є речі, які накладають певні обмеження. І вони мають бути свідомими щодо тих обмежень, які існують. І звичайно, як я сказала, ми маємо привчити до інформаційної гігієни людей. Крім того, ми ще створюємо у себе Центр протидії гібридним загрозам. Він зараз перебуває в стадії формування. Завданням Центру буде вивчати кращі практики і використовувати досвід колег", - повідомила Фролова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180235
 
 
 Топ коментарі
 
На фронте уже ограничили активность военных, осталось в соцсетях?! .. я правильно понял ?!... ЗеБилы бля.. Минобороны планирует ограничить активность военнослужащих в соцсетях, - замминистра Фролова - Цензор.НЕТ 8935
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Бозе бозе она в 2014м застряла Минобороны планирует ограничить активность военнослужащих в соцсетях, - замминистра Фролова - Цензор.НЕТ 6184
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О, ну конечно для безопасности) Безопасности зеленых жоп, в случае очередного обострения, что бы военные не могли правду из фронта присылать)) Осталось ввести этот запрет в действие и на Донбассе "наступит мир", а зе-избиратели и так схавают.
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На фронте уже ограничили активность военных, осталось в соцсетях?! .. я правильно понял ?!... ЗеБилы ***.. Минобороны планирует ограничить активность военнослужащих в соцсетях, - замминистра Фролова - Цензор.НЕТ 8935
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А может ограничить активность вражеских действий, а то уже по тылам лупят. Ограничить питание и боеприпасы ещё не придумали?
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О, ну конечно для безопасности) Безопасности зеленых жоп, в случае очередного обострения, что бы военные не могли правду из фронта присылать)) Осталось ввести этот запрет в действие и на Донбассе "наступит мир", а зе-избиратели и так схавают.
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Чи можуть військові критикувати Зеленського?
«Ще один приклад - останні президентські вибори в Україні, де армія фактично стала частиною виборчої кампанії Петра Порошенка (слоган «Армія, мова, віра»). З іншого боку, після зміни влади інша крайність - силовий блок при Володимирові Зеленському відійшов на другий план, і це викликає нерозуміння у самих військових, продовжує експерт. «Для нього армія - взагалі не в пріоритеті. Люди не розуміють загальної політики держави в сфері безпеки і оборони. Вони відчувають, що керівництву держави їхні проблеми нецікаві. Відповідно, це рано чи пізно буде виливатися в інформаційний простір. І найгірше, що можна в цьому випадку зробити - це заборонити військовослужбовцям висловлювати свою думку», - резюмує Решетилова.»
https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-viyskovy-i-krytyka-zelenskoho/30425330.html
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боятся, что призывники выложат в сеть фотки маєтків и прочих ништяков
агентов фсб в Украине
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это Патрушев дал указание Зеленскому во время встречи в омане ?
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В принципе, в армии необходимо ограничиться кнопочными телефонами.
Вчера ж видели, что какой то козел, вместо обслуживать технику, сидит на олх и высматривает, что бы можно было украсть и продать.
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Рішення, думаю, правильне. Армія, тим паче в стані війни, це не клуб за інтересами.
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Це зроблено для того, щоб показувати свою правду про війну по Г+Г - впарювати зелохторату, що завдяки ПреЗЕденту "настав миру" не тільки його голові, а й у голові зелохтората. Так само перекручувати як це зробили із ОП переклавши статтю Guardian на свій зебільний лад.
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Верной дорогой идёте, товарищи! Осталось, как в рашкостане запретить военным находиться в соцсетях. За этим дело не станет. Чем вы отличаетесь от раши?
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И как ты наказывать будешь,ограниченная?
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зекомандА уже ограничила активность украинских спутниковых телеканалов, закодировав их, ограничила активность ЗСУ уводя их с украинской территории и ещё больше теряя бойцов, ограничила субъектность Украины на международной арене благодаря безграничной тупости (или продажности) Вошьдя.........
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Мабуть варто контрпропагандою зайнятись,удавить мертвечуковські канали,посадить Порнова. Враховуючи те що Хомчак НГШ тільки з своїми боротись і спроможні.
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фрося фролова, лучше бы ты придумала как нам избежать потерь в лугандоне. твой лидео слуг каломыйского дал путлеру год на решение вопроса с лугандой - посчитай фрося во что это обойдется Украине, если каждый день гибнет по одному нашему хлопцу а еще 3 становятся калеками ? сильна в арифметике фрося? ладно помогаю - это около 350 убитых и более 1000 калек и инвалидов!!!! вот во что обходятся ваше фрося соплежуйство!!! а ты соцсети , смартфоны, ноутбуки ..... дебилы.....
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