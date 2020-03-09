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 Політика України
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Все про:ВР (7209) Слуга народу (711) Опозиційна платформа - За життя (46) Кравчук Євгенія (37)

 "Не вважаю ні Медведчука, ні інших представників у коаліції своїми", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спростувала створення в Раді неформальної коаліції з фракцією ОПЗЖ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "24 каналу".

Відповідаючи на запитання, чи заперечує вона те, що у "Слуги народу" є неформальна широка коаліція з ОПЗЖ, Кравчук відповіла: "Так, я заперечую. Я взагалі не спілкуюся з ОПЗЖ".

За її словами, вона не вважає "ні Медведчука, ні інших представників у коаліції своїми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук

"Наведу дуже простий приклад: найчастіше вони голосують проти наших ініціатив, але разом з іншими опозиційними фракціями: "Голосом", "Батьківщиною", "Європейської Солідарністю ". Ми ж їх не звинувачуємо в широкій або об'єднаній опозиції. Якщо подивитися, то набагато більше таких голосувань, коли вони голосують спільно з іншими фракціями. Я не бачу тут якихось підстав. Чому ми провели позачергове засідання? Ми перебуваємо в процесі розгляду земельного закону, де саме ОПЗЖ вже третій тиждень не сходить з екранів,  не вимикає мікрофони і розповідає про ринок землі", - пояснила Кравчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180234
 
 
 Топ коментарі
 
проговорилась мадама зеленая "Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2792.
так шо,коалиция с мертвечуками таки есть?просто ее не афишируют
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Мечты дубинского о яйцах портнова , слуги рабиновича..
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А ви питали у людей чи вони згодні з продажем землі?
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проговорилась мадама зеленая "Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2792.
так шо,коалиция с мертвечуками таки есть?просто ее не афишируют
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Вони для неї не свої,.. а рідні ріднесенькі. Рідні кровиночки. Одного поля ягода.
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У неї "своїх" немає в принципі. Вона продасть за гроші і рідну маму, як продала Україну. Всі, хто на її боці - тимчасові супутники, хто з іншого боку - в теперішньому ча овому проміжку "порохоботи".
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А ви питали у людей чи вони згодні з продажем землі?
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Мечты дубинского о яйцах портнова , слуги рабиновича..
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Да кто вам зеленым чмошникам поверит, кроме тупого стада , которое за вас голосовало ?
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"Не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук/ Не лукавьте, не лукавьте!Ваша песня не нова.Ах, оставьте, ах, оставьте!Все слова, слова, слова.
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Очередное сотрясение воздуха пустыми словами очередным глашатаем СН.
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"ширка" "служивых" с ОП,который де- факто те же "слуги "рашиста в Украине сущестует давно..словесное лицемерие"слуг" - ширма за которой прячутся "слуги" которых избрал украинский народ.
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Слуги, питання тільки якого народу, ви лицеміри і зрадники Держави України якщо працюєте, голосуєте разом з блоком ЗАЖОПУ. СКАЖИ ХТО ТВІЙ ДРУГ І Я СКАЖУ ХТО ТИ. ЯКЩО ВИ ГОЛОСУЄТЕ СПІЛЬНО З ВОРГАМИ УКРАЇНИ, ПЯТОЮ КОЛОНОЮ, ТО ХТО ВИ?! ВІРНО, ТЕЖ ВОРОГИ УКРАЇНИ.
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Ну, і "Голос" спільно з вами голосував за відставку Кабміну Гончарука... Хочете сказати, що Вакарчук з фракцією в коаліції вашої монобільшості?

А, насправді, як би зебіли не намагалися би віднєкатися, але у всіх, в кого вистачає ІQ, завжди побачить по характерних голосуваннях, де хто знаходиться, в якій коаліції чи в опозиції.
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Потрібно законом встановити, щоб кожний депутат від "Слуг народу" купив собі участок землі розміром 2×2 метри і глибиною 2м.
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женя мойшевна БРЕШИТЬ та ДУРКУЄ!! рабіновічі-хєрнєси-шмарклі їй НАБАГАТО рідніші і"свої" ніж УКРАЇНА та УКРАЇНЦІ "Не вважаю ні Медведчука, ні інших представників у коаліції своїми", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4690
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нє счітаю ні "янєлоха", ні "слуг народа" своімі.
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а как зебилы пыжились про коалицию пети с медведчуком...)))
и ЛОПНУЛИ.....))))))))))))))))))))))
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