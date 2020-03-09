EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  548  6
Матеріали за темою:
Все про:Івано-Франківськ (132) школа (810) диктант (7) COVID-19 (577)

 У школах Івано-Франківська діти пишуть диктанти про коронавірус, - міськрада

У школах Івано-Франківська діти пишуть тематичні диктанти, як поводитися в разі підозри на інфікування коронавірусом.

Про це перед нарадою освітян щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу повідомив журналістам директор Департаменту освіти та науки Івано-франківської міської ради Ігор Максимчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спільно з управлінням охорони здоров’я ми підготували тематичні диктанти для діток, як поводитися в тому чи іншому випадку щодо цього захворювання (коронавірус. - Ред.). Діти їх сприймають нормально. Ми працюємо на випередження", - зазначив Максимчук.

Він наголосив, що про призупинення навчального процесу у навчальних закладах Івано-Франківська наразі не йдеться.

"Ми наголошуємо на таких заходах, як провітрювання, вологе прибирання та інформаційна складова у школах", - зазначив Максимчук.

"У наших колективах немає потреби обмежувати масові заходи і відвідування шкіл", - переконана начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус поширюватиметься світом до кінця червня, - китайський епідеміолог

Вона закликала освітян зберігати спокій і не панікувати. Водночас Бойко попросила вчителів навчити дітей правильно мити руки і дотримуватись особистої гігієни.

На переконання освітян, поширення коронавірусу нині більше стурбувало вчителів та батьків в Івано-Франківську, ніж дітей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180233
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О коронавирусе лучше сидеть дома! А не диктанты в школе.
 показати весь коментар
 
 
Ну хоч така просвітницька робота. Сподіваюсь, тексти не доктор Комаровський писав?
 показати весь коментар
 
 
Да в 95 % школ Украины в туалетах нет ни туалетной бумаги, ни мыла, а зачастую в воды! Учителя не дадут соврать: нет ни дверей на туалетных кабинках (а порой - и кабинок!, ни сидений на унитазах. Зато есть диктанты.
 показати весь коментар
 
Надо бухать, бухать и бухать, тогда не возникает вопроса, КУДА ИДЕМ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору