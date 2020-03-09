 У школах Івано-Франківська діти пишуть диктанти про коронавірус, - міськрада

Про це перед нарадою освітян щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу повідомив журналістам директор Департаменту освіти та науки Івано-франківської міської ради Ігор Максимчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спільно з управлінням охорони здоров’я ми підготували тематичні диктанти для діток, як поводитися в тому чи іншому випадку щодо цього захворювання (коронавірус. - Ред.). Діти їх сприймають нормально. Ми працюємо на випередження", - зазначив Максимчук.

Він наголосив, що про призупинення навчального процесу у навчальних закладах Івано-Франківська наразі не йдеться.

"Ми наголошуємо на таких заходах, як провітрювання, вологе прибирання та інформаційна складова у школах", - зазначив Максимчук.

"У наших колективах немає потреби обмежувати масові заходи і відвідування шкіл", - переконана начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко.

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Вона закликала освітян зберігати спокій і не панікувати. Водночас Бойко попросила вчителів навчити дітей правильно мити руки і дотримуватись особистої гігієни.

На переконання освітян, поширення коронавірусу нині більше стурбувало вчителів та батьків в Івано-Франківську, ніж дітей.