 Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.

За інформацією штабу, ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорта.

"Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни, не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах. Взагалі Росія полюбляє розповідати про кількість російських паспортів, які отримали мешканці непідконтрольної уряду України території та які привілеї очікують "потенційних росіян", але водночас, як бачимо, легко відмовляється від своїх "новоспечених громадян", тим самим вкотре показуючи своє лицемірне обличчя.



Цей випадок яскраво свідчить і про неготовність країни-агресора у разі загострення епідеміологічної обстановки взяти під контроль ситуацію у зв’язку з можливим поширенням коронавірусу навіть на своїй території", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тис., одужали - 62 тис.

Також повідомляється, що найближчим часом з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.