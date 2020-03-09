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 Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ, - розвідка

За даними розвідки, на території РФ перебуває чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю і в якого були виявлені симптоми коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.

За інформацією штабу, ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорта.

"Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни, не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах. Взагалі Росія полюбляє розповідати про кількість російських паспортів, які отримали мешканці непідконтрольної уряду України території та які привілеї очікують "потенційних росіян", але водночас, як бачимо, легко відмовляється від своїх "новоспечених громадян", тим самим вкотре показуючи своє лицемірне обличчя.

Цей випадок яскраво свідчить і про неготовність країни-агресора у разі загострення епідеміологічної обстановки взяти під контроль ситуацію у зв’язку з можливим поширенням коронавірусу навіть на своїй території", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тис., одужали - 62 тис.

Також повідомляється, що найближчим часом з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.

Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ, - розвідка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180232
 
 
 Топ коментарі
 
Я бы вообще над Ордло китайцев с самолетов разбрасывал. Россия из-за симптомов коронавируса решила выдворить в ОРДЛО гражданина Украины с паспортом РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 6957
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Поэтому следует немедленно закрыть все пропускные пункты с ОРДЛО для прохождения граждан.
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100%! И как можно быстрее. Но это было бы возможно,если был бы у нас действительно украинский президент.
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О обалденчик. В отсутствие медицины орки в Луганде вымрут нахрен!
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Нормально же, будем мертвые города-пустоши брать)) Это же намного лучше, чем возвращать сотни тысяч ватников, которые будут за рыгов голосовать.
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так пєнсіанєркі-торбєшніци чєрєз кппп прітащут к нам
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а дальше мєсниє подхватят-разнєсут
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Я бы вообще над Ордло китайцев с самолетов разбрасывал.
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А потім лугандонська саранча принесе вірус сюди.
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Россия и Казахстан должны быть главными очагами после Китая. И там и там скрывают статистику смертности. На этом основании надо не с ордло закрывать границу на карантин а с Рашей. Потому что если повалит от туда, завалит не только Украину но и Европу . Япония на карантине, Иран на карантине, Италия на карантине, а в Раше " единичные случаи"?! Я думаю что мужичек с родило подцепил в раше короновирус, а отправили его в ордло подыхать, что бы приписать это Украине
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ЗЕбіли навіть спеціально мости з ОРДЛО повідкривали...щоб терористам було легше в Україну попасти...
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Скалецкая с Зелей сейчас пусть едут туда и с ним расцелуются. Там же наши люди. Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 6067
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Та ні, за ним моніка літак пошле і тут буде лікувати.
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Поэтому следует немедленно закрыть все пропускные пункты с ОРДЛО для прохождения граждан.
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100%! И как можно быстрее. Но это было бы возможно,если был бы у нас действительно украинский президент.
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А я задумался как раша будет проводить карантин в Крыму ..... Мост перекроет и подождет когда все передохнут. Чем их лечить когда вакцины нет?! Сообщат что границу с Крымом и Украиной , перекрыли что бы бандеровцы не напали. Украине надо на границе с ордло и Крымом организовать лечебные лагеря, на случай если больные попрут. Потому что параша скрывает как всегда заболевших и умерших. Вы же понимаете что там после Китая , должен быть второй по величине очаг, заболеваемости.
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я знову ж, в 3417-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Прочитав эту новость, я хотела написать то же самое. Вы успели раньше, присоединяюсь. Надо немедленно закрыть все КПВВ с Лугандоном.
Я это писала уже и раньше.
Как достучаться до наших зелёных дураков с их миролюбием и понудить это сделать, вот вопрос.
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Раша скорее всего тоже скроит статистику умерших. Т к после начала эпидемии из Китая в рашу въехали сотни а то и миллионы, т к Китай основное место работы и поставки товаров в рашу
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Больше всего умрет в Крыму. Т к мост перекроют
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Как не прескорбно звучит,то ежели эпидемия в ордло шарахнит ,и территории отбивать не прийдется, местные ихтам неты сами розбегуться.
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Кулю в лоба тому гражданину! Прямо на границе!
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Вы против распространения короновирусы среди ихтамнетов, я наоборот за.
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Инфекция не будет смотреть кого заразить - ихтамнета или пенсионера, шастающего туда-сюда через пропускные пункты.
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Лучше закрыть границу,потому что возможности 2 недели держать их в отстойнике нет.
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Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ,

НЕХАЙ "попрацює" в ОРДЛО..
походить в різні інстанціїї поскаржиться..Можна навіть "найвищому керівництву"..
Це добре,що його дані лише в ФСБ.. Росія через симптоми коронавірусу вирішила видворити в ОРДЛО громадянина України з паспортом РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 9136
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ага.. обовязково нехай перетне пропускний пункт,краще кілька ... ))
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Закрытый отстойник или закрытый лепрозорий, как вариант дальнейшего развития событий.
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воно не може бути громадянином України, якшо отримав паспорт іншої держави. В ту ж мить, як отримав!!!
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половина Рады с паспортами Раши и Израиля.
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но ето нє отмєняєт закона - громадянство у нас єдине
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Выход у Украины в этом случае один-закрыть полностью и наглухо все КПП и всю границу с так называемыми "республиками" Лугандона. Только так мы сможем спастись от короновируса оттуда. Задумка России понятна - постараться как можно шире распространить короновирус из Лугандона по всей Украине, одновременно избавившись от своих больных. Это было бы возможно,если бы у нас был бы действительно украинский президент,заботящийся об украинском народе и своей стране, а тому "президенту",который есть сейчас плевать и на украинский народ,и на Украину и на все.что с нею связано.
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Короновирус уже по всей раше распростанился. Туда и назад поток из Китая был не единицами а миллионами россиян и китйцев. Статистики смертности нет, значит уже до фига и больше. Если в Италии 7 городов на карантин взяли .а в рашке которая 70 % товаров с Китая завозит , народ поездами самолетами фурами машинами туда сюда,его нет?
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"гражданина Украины с паспортом РФ"
Тут вже або або.Чи громадянин чи"гражданин".Є паспорт **********-хай лікують.
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воно пачпорт получило, а мєдстраховку нє успєло - ну то їхні клопоти
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Бывший гражданин Украины подхватил заразу? Видимо ошибочно думают , что зараза к заразе не пристает...
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Ця дія руськомірцев цілком закономірна. А що на цю дію скаже оманський посол? Чи то пак голобородько?
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Готов поспорить, что вата не посмеет перекапывать дороги, палить шины и кидать камнями в автобус.
Это ж им не украинская бронетехника.
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А что граждане РФ до сих пор считаются гражданами Украины? Всех без украинских паспортов или с двойным гражданством нах. запоребрик
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Срочно послать Сивохо на платформе для доставки в новосанжарский санаторий.
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Как хорошо Бог придумал с вирусом, вроде и не война, а косит бездуховных, продажных и врунов
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Зеленский закрывай границу с рашей , из за угрозы волны короновируса, т к раша скрывает статистику заболевших и умерших, а так же перекрыть поставки любого сырья и продукции из Раши.
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