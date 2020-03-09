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 Політика України, За кордоном
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 Родичі загиблих у катастрофі MH17 вимагатимуть компенсації у найманців РФ

Частина родичів жертв катастрофи рейсу MH17, збитого найманцями РФ на Донбасі, повідомили суду, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як відомо, у понеділок у Нідерландах почалися судові слухання проти 4 перших підозрюваних у причетності до катастрофи авіалайнера.

Виступаючи на початку слухань, головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс оголосив, що до суду надійшли заяви із вимогами про фінансову компенсацію. "84 родичі загиблих родичів повідомили про вимоги щодо компенсації", - заявив він.

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Суддя не розкрив деталі щодо заявлених вимог про компенсацію, ці дані будуть оприлюднені згодом. Він водночас наголосив, що заяви про компенсацію мають бути належним чином обґрунтовані.

Також відомо, що 49 родичів загиблих планують виступити під час слухань.

Наразі не повідомляється, громадяни яких держав заявили про свою вимогу щодо компенсації. Відомо, що до Нідерландів прибули представники загиблих з різних країн, включаючи одну з найвіддаленіших – Австралію.

Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180230
 
   
 Топ коментарі
 
Они что дибилы?! К хуйлу надо претензии предъявлять.
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Идиоты!!!! Кукловод в ответе за все а не нищий перегной!!!
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Они что дибилы?! К ***** надо претензии предъявлять.
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Идиоты!!!! Кукловод в ответе за все а не нищий перегной!!!
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Ну, здешние вещеватели, кого будут сношать? Правильно, холопов!
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не порти картину здешним вещевателям, они уверены что "вот теперь Раше точно 3,14зда".
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С сегодняшнего дня раше действительно звизда!!!
Но трибунал здесь не при чем...
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Если ты о нефти, то подумай - нефть провела на 30% именно из-за действий Раши. Раша отказалась поддерживать ОПЕК в снижении добычи.Т.е. Раша сознательно обрушила цены на нефть. Не думаю что там самоубийцы при власти, скорее всего это какая-то игра. Может таким образом Раша вытесняет конкурентов с рынка.
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Хочеш в це вірити - вірь!
Але, раші настає кінець...
Доречі, ***** не думав, що саме так і буде...
А щодо тупих при владі, так там немає розумних...
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Скорее всего Рф все таки через время выплатит компенсацию ( сославшись на "добрую волю" и "гуманность"), возможно повесят какую то ответственность на какого то Васю и Ивана Ивановича ( без реального наказания ,но возможно их просто зачистят, от греха) Но Рф не признает официально свою вину ( как государства в происшедшем), тем более вину руководства страны. Тем в итоге и закончится. ( такое уже бывало на раз), деньги выплатят и все сойдет на нет. ( по хорошему Рф должна была это сделать сразу.., но полезла по привычке в "бутылку")
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Скорее всего года через 4 судебных тяжб обяжут Украину (нас с вами) выплачивать бабло гейРопейцам, жаждущим нажиться на смерти родственников. Родичі загиблих у катастрофі MH17 вимагатимуть компенсації у найманців РФ - Цензор.НЕТ 7047
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а с чего РФ официально признавать вину, если к ней претензий у следствия нет? Следствие назвало виновных - 4 стрелочника, а Раша типа в сторонке стояла.
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Разведчики по собственной инициативе приказ отдавали или ракеты наводили? Родичі загиблих у катастрофі MH17 вимагатимуть компенсації у найманців РФ - Цензор.НЕТ 5059
Ни *****, ни те, кто приказал притащить Бук не виноваты?
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это именно то о чем я пишу а меня банят всякие упоротые. Раша договорилась со странами-пострадавшими, в результате всю вину списали на 4 стрелочников.
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Я бы посмотрел на компенсации с другой стороны. Сейчас кремлефашисты втулят квартальному дурачку лугандон в состав Украины на своих условиях. Суд в гааге закончится через 3-4 года и совсем неслучайно окажется, что Украина должна будет заплатить компенсации за проделки своих "граждан" сбивших боинг. Вот так легко и просто украинцы будут не только за свой счет восстанавливать донбасс, но и платить ущерб приченный дырявыми гражданам других стран. А все потому что население Украины избрало идиота управлять страной
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Превозмогая боль,2 час смотрю Рассия 24(((А тут тишина,ни слова про Гаагу!!!Они млять в домике!!!!
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Как же этим гейропейцам не хочется судить ту Рашку. Уже и время тянули и денег просили чтоб "замять" дело, но нет, судить всё таки придётся. Посмотрим хватит ли смелости обвинить само руководство страны агрессора, а не приезжих "шахтёров".
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Та да , тянули время... А как назвать тогда расследование убийств на Майдане , которое еще не дошло до суда?
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Нідерланди, ви після злочину Кремля під час якого загинули ваші громадяни працюєте на злочинця Московію, допомагаєте будувати Північний потік, передаєте їм технології...Така ваша двурушна політика приводить до нових злочинів країни терориста. Нідерладці, Ви боїтеся назвати Пуйло , Московію злочинцем і винними в катострофі літака. Ви боягузи і лицеміри. Вам не хватає сміливості речі назвати своїми.
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Этот суд может тянутся до кырдыка путина и лишь потом Россию признают виновницей.
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