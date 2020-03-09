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Все про:Нідерланди (508) Геращенко Антон (486) Боїнг-777 Malasia Airli... (457)

 РФ буде визнано відповідальною за загибель 296 осіб, - Геращенко про засідання суду у справі MH17

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко впевнений, що судовий процес у справі збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній у Нідерландах буде не швидким, але його результат можна передбачити вже заздалегідь - Російська Федерація та її військовослужбовці будуть визнані відповідальними за загибель 296 громадян різних країн, які загинули в нелюдських стажданнях.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Нідерландах починається довгоочікуваний судовий процес у справі про збитий росіянами малайзійський Боїнг рейсу МН-17. Упевнений, що він закінчиться обвинувальним вироком і багатомільярдними позовами до РФ на користь сімей загиблих. Як не намагалася інформаційно-пропагандистська машина РФ брехати і обдурити весь світ цього разу їм це не вдалося. Зокрема, завдяки чітким і злагодженим діям української сторони", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в 2014 році терористам хтось "злив" інформацію про те, що на вулицях Донеччини працюють веб-камери і їх відключили, проте були небайдужі місцеві жителі, які розповідали про пересування техніки і тих же "Буків", якими був збитий Малайзійський боїнг.

"Судовий процес у Нідерландах буде не швидким, але його результат можна передбачити вже заздалегідь - Російська Федерація та її військовослужбовці будуть визнані відповідальними за загибель 296 громадян різних країн, які загинули в нелюдських стражданнях. Російську Федерацію зобов'яжуть видати винних міжнародному трибуналу для відбування тривалих термінів тюремного ув'язнення. А також виплатити десятки мільйонів доларів за кожне втрачене життя. Я не маю щодо цього сумнівів!" - наголосив Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180228
 
   
 Топ коментарі
 
Правильный суд на парашей за все её преступления (включая "Боинг") должен выглядеть так:
РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек, - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17 - Цензор.НЕТ 3756
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Ну вот(, оторвали Тоху от вылизывания тарелок и заставили дать коментарий((
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А тебя, жиртрест, кто спрашивал?
Иди топить маргарин на фабрику!
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Правильный суд на парашей за все её преступления (включая "Боинг") должен выглядеть так:
РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек, - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17 - Цензор.НЕТ 3756
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Опять как то обтекаемо , РФ и ее военнослужащие.. А может еще руководство РФ и ее верховный главнокомандующий.
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Жираф большой, ему видней. Этот суд возможно закончится раньше чем расследование по делу Шеремета.
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А ці двоє є співучасниками злочинів Пуйла. Це з їх потурання, надання ******** технологій, інвестицій в економіку Московії і мовчазної згоди Кремль продовжує свої терористичні дії не тільки в Україні а і в світі. АЛЕ ВСЕ ВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВАС БУМЕРАНГОМ, ПАНОВЕ АГЕНТИ КРЕМЛЯ АНГЕЛО І МАКРОША.
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Ну вот(, оторвали Тоху от вылизывания тарелок и заставили дать коментарий((
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"РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек" - а что такое РФ?
а ей насрать... на ней десятки миллионов висят - ну и что?..

а, ну да - гейРодственники погибших бабла хотят...
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А когда Собаковкий шакал- лизоблюд- лизозад ГАНТОН будет привлечен к ответсвенности за пропой нородного чертового колеса ?
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будет / без кукарека слуга народа Коломойского не слуга. Когда РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек тогда Аваков и отрапортует самолично. Как собственное достижение.
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Ну а ты антошка каким боком ко всему этому...что пасть раззинул и прокукарекал?
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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кто живет во лжи, тот придет к ним за очередной порцией
"злые люди не разумеют справедливости" (с)
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должен ли джентльмен, если он должен????
Антон, не витай в облаках
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"РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек", - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17 ---------
Аваковский оракул где-то потерял двух человек, ведь погибло 298.
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Нічого не буде. Західна Європа продажна, вона вже давно лягла під Кремль.
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