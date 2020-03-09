 РФ буде визнано відповідальною за загибель 296 осіб, - Геращенко про засідання суду у справі MH17

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Нідерландах починається довгоочікуваний судовий процес у справі про збитий росіянами малайзійський Боїнг рейсу МН-17. Упевнений, що він закінчиться обвинувальним вироком і багатомільярдними позовами до РФ на користь сімей загиблих. Як не намагалася інформаційно-пропагандистська машина РФ брехати і обдурити весь світ цього разу їм це не вдалося. Зокрема, завдяки чітким і злагодженим діям української сторони", - йдеться в повідомленні.
За його словами, в 2014 році терористам хтось "злив" інформацію про те, що на вулицях Донеччини працюють веб-камери і їх відключили, проте були небайдужі місцеві жителі, які розповідали про пересування техніки і тих же "Буків", якими був збитий Малайзійський боїнг.
"Судовий процес у Нідерландах буде не швидким, але його результат можна передбачити вже заздалегідь - Російська Федерація та її військовослужбовці будуть визнані відповідальними за загибель 296 громадян різних країн, які загинули в нелюдських стражданнях. Російську Федерацію зобов'яжуть видати винних міжнародному трибуналу для відбування тривалих термінів тюремного ув'язнення. А також виплатити десятки мільйонів доларів за кожне втрачене життя. Я не маю щодо цього сумнівів!" - наголосив Геращенко.
Иди топить маргарин на фабрику!
а ей насрать... на ней десятки миллионов висят - ну и что?..
а, ну да - гейРодственники погибших бабла хотят...
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
"злые люди не разумеют справедливости" (с)
Антон, не витай в облаках
Аваковский оракул где-то потерял двух человек, ведь погибло 298.