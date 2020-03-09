 Вся українська слідча група замінена. Після видачі Цемаха агентура деморалізована, - Луценко про справу МН17

Про це заявив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи початок судового процесу у справі МН17, передає Цензор.НЕТ.
"Вся слідча група замінена. Після видачі Цемаха вся агентура як мінімум деморалізована. Отримання доказів щодо вищих чинів - заблоковано", - заявив Луценко.
Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.
Рисковать жизнью ради чего?!
Оклад/звание/выслуга и так идёт.
Ради портов гидранта?!
Так он не вечен(зеля, я не угрожаю), а пожить чуток на подвале и в яму.... не стоит.
У центральні аппарати розвідки України, знову як і в 2010 роки привели дуже непевних людей.
Можна уявити, що це значить, для українських розвідників на території ОРДЛО.
бачу, помилявся...
Ти не тупий... Ти - тупий в квадраті...
Можеш відповісти конкретно?
Питання: «Хто віддав Цемаха Путіну?».
Буде тема про Цемаха, тоді і поспілкуємося
«09.03.20 12:04 Вся украинская следственная группа заменена. После выдачи Цемаха агентура деморализована, - Луценко о деле МН17»
Якщо вони будуть так робити з своїми агентами, то хто ж наступного разу погодиться?
Там широкий спектр, від пластики, і заміни біографії, аж до зміни країни проживання.
Це не підпадає під державну зраду?
Про це заявив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи початок судового процесу у справі МН17
"Вся слідча група замінена. Після видачі Цемаха вся агентура як мінімум деморалізована.
ЯКА НА...УЙ АГЕНТУРА ?Які на..уй "докази щодо вищих чинів ?
який на..уй прокурор Луценко ?
Луценко тобі колись не налив? Ти обідився?
не памятає Геніального Мєнта,потім Генпрокурора Югу Луценко..
ГЕніального в тому,щоб не зробити НІКУА.
Об этом написал экс-генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемах состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - отметил экс-чиновник.
Довбопорохоботи ,ЩО ЩЕ ВАМ ПОЯСНИТИ ?
Агентура, это люди, которые дают информацию оперативному составу. Не этому идиоту. Был МВД, ГП) судить о знаниях оперативной работы. На Цемаха- насрать. Там свидетелей и так хватает.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Інфа від 17.02.2020: «Прокурори України по справі розслідування катастрофи рейсу МН-17 (в грудні минулого року) були звільнені з роботи та від виконання своїх обов'язків в ході реформи ГПУ
Всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Про це повідомила нідерландська газета NRC Next.
Видання пише, що прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада, які входили в Спільну слідчу групу (ССГ) з боку України, втратили роботу. "В останні місяці в ССГ не було жодного прокурора від України", - пише видання. Крім того, були звільнені ще четверо прокурорів, які входили в український підрозділ з розслідування аварії "Боїнга" під Донецьком в липні 2014 року. Такі дії були зроблені в ході реформи Генеральної прокуратури України.
За даними NRC Next, дана ситуація не вплине на судовий процес, який повинен початися над чотирма підозрюваними 9 березня, оскільки українські прокурори завершили роботу над досьє влітку минулого року. Однак звільнення є серйозною перешкодою на шляху проведення подальшого розслідування щодо інших можливих підозрюваних. Зокрема, прокурор Роман Хошовскій зазначив, що його наступникам буде потрібно не менше року на те, щоб ознайомитися з документами.
Раніше секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомляла, що Генпрокуратура звільнила керівника української слідчої групи у справі про катастрофу МН17 і ще одного прокурора».
https://www.rbc.ua/ukr/news/rassledovavshie-delo-mh17-ukrainskie-prokurory-1581937583.html
Нужно наверно печатать списки уволенных прокуроров и КАКИЕ дела они вели , тогда будет ясно ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ
Та тільки не все так однозначно...
От, він розганяв ці прокурорські (хотів написати "слідчі"; але слідство вже до компентеції ГПУ не належить) групи руками Рябошапки! Якого також потрібно судити за такі речі! І знімати з посади - поготів...
Насправді - вороги.
https://censor.net.ua/video_news/3179689/agent_sbu_oleg_sugereyi_kak_sbu_unichtojila_terrorista_mihaila_tolstyh_po_klichke_givi_video