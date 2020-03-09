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 Вся українська слідча група замінена. Після видачі Цемаха агентура деморалізована, - Луценко про справу МН17

Ексгенпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що на цей момент отримання доказів щодо вищих чинів, які причетні до збиття МН17, заблоковано.

Про це заявив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи початок судового процесу у справі МН17, передає Цензор.НЕТ.

"Вся слідча група замінена. Після видачі Цемаха вся агентура як мінімум деморалізована. Отримання доказів щодо вищих чинів - заблоковано", - заявив Луценко.

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Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180227
 
   
 Топ коментарі
 
Видача Россіі злочинця, що скоїв особливо тяжкий злочин проти України.
Це не підпадає під державну зраду?
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Ничего удивительного.
Рисковать жизнью ради чего?!
Оклад/звание/выслуга и так идёт.
Ради портов гидранта?!
Так он не вечен(зеля, я не угрожаю), а пожить чуток на подвале и в яму.... не стоит.
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Ничего удивительного.
Рисковать жизнью ради чего?!
Оклад/звание/выслуга и так идёт.
Ради портов гидранта?!
Так он не вечен(зеля, я не угрожаю), а пожить чуток на подвале и в яму.... не стоит.
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Там справи, ще більш гнітючіші.
У центральні аппарати розвідки України, знову як і в 2010 роки привели дуже непевних людей.
Можна уявити, що це значить, для українських розвідників на території ОРДЛО.
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кхм... гадав, що ти не настільки тупий...
бачу, помилявся...
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У нього буде одна відповідь: «Порошенко !!!!»
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Вибачаюсь, я дійсно помилився щодо тебе...
Ти не тупий... Ти - тупий в квадраті...
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Нет, он просто провокатор, может в квадрате.
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Ти,- гострий у кубі, людина тебе питає: «Хто віддав Цемаха Путіну?».
Можеш відповісти конкретно?
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Ти не розумієш ?
Питання: «Хто віддав Цемаха Путіну?».
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Ви не вмієте ним користуватися? Допоможу. "Но вчера я встретился в офисе с министром иностранных дел Нидерландов. Мы говорили обо всем, и о Цемахе. Они понимают, почему у меня было такое решение, я их предупреждал о моем решении обменять Цемаха ... ", - рассказал Зеленский.
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А чому ви це пишите мені, а не ван рідєру?

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Тепер поясни мені, яке відношення має це питання до початкової картинки
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Спочатку скажи, хто віддав Цемаха Путіну.
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Позбавився від тупості, тоді і заходь
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Очевидно. Саме ви не наважуєтеся визнати, що цемаха віддав Зеленський, особисто
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Читайте вище мою відповідь ван рідєру...
Буде тема про Цемаха, тоді і поспілкуємося
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А це про що тема?
«09.03.20 12:04 Вся украинская следственная группа заменена. После выдачи Цемаха агентура деморализована, - Луценко о деле МН17»
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Крім диркіна хто-небудь живий залишився?
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Фейк.
Якщо вони будуть так робити з своїми агентами, то хто ж наступного разу погодиться?
Там широкий спектр, від пластики, і заміни біографії, аж до зміни країни проживання.
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*****... правда, скрывается под псевдонимом "путен"... но жив пока вместе со своей шойгой
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После выдачи Цемаха вся агентура деморализована/ Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, 06.09.19 /По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным .-Военное обозрение 7 июля 2019
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вот и думаю... то, чем так бравирует паяц, на деле есть предательство интересов государства в чистом виде... более того, это - пособничество врагу в ущерб интересам каких-никаких, а союзников... а теперь, зебилы, ответьте, не идиот ли ваш избранник. Но помните: отрицательный ответ поставит вас, кретины, в один ряд с мендель...
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Луценко як "Джерело Істини"нагадує китайські "джерела" щодо короновірусу...
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Да, и Зелень последовательно и успешно со своми корешами экс-рыгами и позажопниками саботирует украинскую внешнюю политику и украинскую экономику и украинскую ...
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Видача Россіі злочинця, що скоїв особливо тяжкий злочин проти України.
Це не підпадає під державну зраду?
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Ексгенпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що на цей момент отримання доказів щодо вищих чинів, які причетні до збиття МН17, заблоковано.
Про це заявив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи початок судового процесу у справі МН17
"Вся слідча група замінена. Після видачі Цемаха вся агентура як мінімум деморалізована.


ЯКА НА...УЙ АГЕНТУРА ?Які на..уй "докази щодо вищих чинів ?




який на..уй прокурор Луценко ? Вся українська слідча група замінена. Після видачі Цемаха агентура деморалізована, - Луценко про справу МН17 - Цензор.НЕТ 9042
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Що хотів сказати?
Луценко тобі колись не налив? Ти обідився?
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Что то тебя бомбит очень сильно,ну ка поясни четко свою позицию ,*а что конкретно ты имело ввиду*...
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яку народ все-таки має "коротку пам"ять"...


не памятає Геніального Мєнта,потім Генпрокурора Югу Луценко..


ГЕніального в тому,щоб не зробити НІКУА.
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Украина не имеет права выдать Нидерландам главного свидетеля по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемах.
Об этом написал экс-генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.


"Украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемах состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - отметил экс-чиновник.

Довбопорохоботи ,ЩО ЩЕ ВАМ ПОЯСНИТИ ? Вся українська слідча група замінена. Після видачі Цемаха агентура деморалізована, - Луценко про справу МН17 - Цензор.НЕТ 9353
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ти дебіл, не здатен вникнути в те, що коліпастиш? Тобі що, невідомо, що Цемах - з українським паспортом? Що він мав сидіти в нашому СІЗО (якщо не бажав в Голандії) і бути під судом?
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Выдать его России мы имеем права из-за положения Конституции?
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Это он про муженко и назаренко, которые послали Ил-76 с десантниками на убой, зная , что его собьют?
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Ето он, про то что такие как тьі, бубочки, отдали Цемаха Путину.
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Вибирали між Порошенком та Путіним. 73% свідомо вибрали Путіна.
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Выбирали между Падлашенкой и Зеленским и однозначно послали Падлашенку!
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Це не про ваше чудо горохове брити статью написали під назвою -випадковий президент? Як на мене заголовок не в бровь а в глаз!
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А вам зачем это знать? Тяните и дальше помои кацапские
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Та пусть эта тварь тикает, одна удрала, пусть и другая валит!
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ОПЯТЬ АЛКАШ ЮГИК ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ МЫМРОЙ 3 ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЛОВЯТ БЕЛОЧКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Юра сидел бы вообще и молчал в тряпочку.генпрокурор,бл"дь,хренов-не его дело о таких серьёзных вещах рассуждать
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Луцик = дурак.
Агентура, это люди, которые дают информацию оперативному составу. Не этому идиоту. Был МВД, ГП) судить о знаниях оперативной работы. На Цемаха- насрать. Там свидетелей и так хватает.
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Да, ідіот. Тільки не він, а ти своїм цим висером
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И тут умный промежбулочный расставил точки над i!
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Выдача Зеленским Цемаха одна из самых больших подлостей нашего президента. Вся українська слідча група замінена. Після видачі Цемаха агентура деморалізована, - Луценко про справу МН17 - Цензор.НЕТ 5965
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Это интересно/Цемах-еврейское имя, означает «растение». Цемах упоминается в ТаНаХе в пророчестве Зехарии (Зехария 3:8).
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Налейте ему, ещё не то услышите.
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После выдачи Цемаха вся агентура деморализована/ Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, 06.09.19 /По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным .-Военное обозрение 7 июля 2019
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Буба одразу після "нормандського формату" в Парижі розігнав групу українських прокурорів.
Інфа від 17.02.2020: «Прокурори України по справі розслідування катастрофи рейсу МН-17 (в грудні минулого року) були звільнені з роботи та від виконання своїх обов'язків в ході реформи ГПУ
Всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Про це повідомила нідерландська газета NRC Next.
Видання пише, що прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада, які входили в Спільну слідчу групу (ССГ) з боку України, втратили роботу. "В останні місяці в ССГ не було жодного прокурора від України", - пише видання. Крім того, були звільнені ще четверо прокурорів, які входили в український підрозділ з розслідування аварії "Боїнга" під Донецьком в липні 2014 року. Такі дії були зроблені в ході реформи Генеральної прокуратури України.
За даними NRC Next, дана ситуація не вплине на судовий процес, який повинен початися над чотирма підозрюваними 9 березня, оскільки українські прокурори завершили роботу над досьє влітку минулого року. Однак звільнення є серйозною перешкодою на шляху проведення подальшого розслідування щодо інших можливих підозрюваних. Зокрема, прокурор Роман Хошовскій зазначив, що його наступникам буде потрібно не менше року на те, щоб ознайомитися з документами.
Раніше секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомляла, що Генпрокуратура звільнила керівника української слідчої групи у справі про катастрофу МН17 і ще одного прокурора».
https://www.rbc.ua/ukr/news/rassledovavshie-delo-mh17-ukrainskie-prokurory-1581937583.html
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И по делам Майдана тоже вроде
Нужно наверно печатать списки уволенных прокуроров и КАКИЕ дела они вели , тогда будет ясно ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ
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я згоден...
Та тільки не все так однозначно...
От, він розганяв ці прокурорські (хотів написати "слідчі"; але слідство вже до компентеції ГПУ не належить) групи руками Рябошапки! Якого також потрібно судити за такі речі! І знімати з посади - поготів...
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алкаш не похмелился ?
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кожен зебіл ще встигне порівняти. Ще не фініш.
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Зебіли не можуть взагалі щось з чимось порівнювати поки холодильник не порожній і в телевізорі "Свати" є.
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Алкаш тоже не удержался... Гавкнуло таки!
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Мені здається, що тільки повний дурень може не розуміти на кого і проти кого працює нинішній президент.
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Помиляєшся. Не дурень, ні. Наприклад, Варп Прав, який отут сере і сере.
Насправді - вороги.
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Прокурорів замінили, щоб зберегти "Путину лицо". Навіть ціною безневинно загиблих, ціною країни.
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"Вся следственная группа заменена. После выдачи Цемаха вся агентура как минимум деморализована. Получение доказательств относительно высших чинов - заблокировано"

Вся українська слідча група замінена. Після видачі Цемаха агентура деморалізована, - Луценко про справу МН17 - Цензор.НЕТ 8780
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Ржали дебилы ??? Я теперь вам постоянно в это тыкать буду!

Вся українська слідча група замінена. Після видачі Цемаха агентура деморалізована, - Луценко про справу МН17 - Цензор.НЕТ 6331
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