 За минулу добу підозр на зараження коронавірусом зафіксовано не було, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Протягом 8 березня до Центру громадського здоров’я не надходили повідомлення про підозри на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 9 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
Эксперты прогнозируют падение цены на нефть до $20 уже в этом году, поскольку крупные производители нефти готовятся к тотальной ценовой войне, развернувшейся после неудачных попыток ОПЕК ограничить добычу. Рост добычи происходит на фоне падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.
tZE inform
Зеленский вы бы вылезли из .... того места где сидите, и проявили бы элементарную вежливость встретив и поговорив с комиссией ВОЗ. Люди приехали помочь вам, олухи. И дедушку-министра разбуди... Эпидемия на дворе ...