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 Події, Суспільство
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 За минулу добу підозр на зараження коронавірусом зафіксовано не було, - МОЗ

За добу 8 березня в Україні не зафіксували нових підозр зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Протягом 8 березня до Центру громадського здоров’я не надходили повідомлення про підозри на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 9 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Також читайте: У МЗС дали українцям рекомендації у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі

За минулу добу підозр на зараження коронавірусом зафіксовано не було, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180226
 
 
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А тем временем
Эксперты прогнозируют падение цены на нефть до $20 уже в этом году, поскольку крупные производители нефти готовятся к тотальной ценовой войне, развернувшейся после неудачных попыток ОПЕК ограничить добычу. Рост добычи происходит на фоне падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.
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tZE inform

Зеленский вы бы вылезли из .... того места где сидите, и проявили бы элементарную вежливость встретив и поговорив с комиссией ВОЗ. Люди приехали помочь вам, олухи. И дедушку-министра разбуди... Эпидемия на дворе ...
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Вот здесь идёт вся ,постоянно обновляемая ,информация о коронавирусе по всему миру:https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Ну,например,в России заболело уже 17 человек,3 выздоровело.Осталось 14..
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"За минувшие сутки подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано не было, так как у нас нет тестов чтобы определить коронавирус это или нет.." - Минздрав За минулу добу підозр на зараження коронавірусом зафіксовано не було, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3881
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