 За минулу добу підозр на зараження коронавірусом зафіксовано не було, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Протягом 8 березня до Центру громадського здоров’я не надходили повідомлення про підозри на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 9 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Також читайте: У МЗС дали українцям рекомендації у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі