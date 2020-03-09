 Коронавірус поширюватиметься світом до кінця червня, - китайський епідеміолог

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав, виступаючи на телебаченні південної китайської провінції Гуандун.

"Необхідно посилити санітарний контроль на кордонах і встановити жорстку карантинну політику для приїжджих із зарубіжних регіонів, яких торкнулася епідемія", - заявив китайський фахівець.

Він зазначив, що провінції Гуандун, яка є великим китайським міжнародним хабом, "можливо, знадобиться допомога, щоб контролювати приїзд із таких районів світу".

Допомога може передбачати захисні медичні комплекти, набори тестів для визначення коронавірусу, обладнання, технологію лікування захворювання, додав Чжун Наньшань.

Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати і за останніми даними сягнула 109,5 тис. осіб, повідомляє гонконгська газета South China Morning Post.

Водночас на материковий Китай припадає 80 тис. 735 підтверджених випадків зараження.

Загалом у світі налічується 3 тис. 816 летальних випадків від викликаного коронавірусом захворювання, на материковій частині Китаю померли від хвороби 3 тис. 119 осіб.

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