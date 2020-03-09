 Коронавірус поширюватиметься світом до кінця червня, - китайський епідеміолог

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав, виступаючи на телебаченні південної китайської провінції Гуандун.
"Необхідно посилити санітарний контроль на кордонах і встановити жорстку карантинну політику для приїжджих із зарубіжних регіонів, яких торкнулася епідемія", - заявив китайський фахівець.
Він зазначив, що провінції Гуандун, яка є великим китайським міжнародним хабом, "можливо, знадобиться допомога, щоб контролювати приїзд із таких районів світу".
Допомога може передбачати захисні медичні комплекти, набори тестів для визначення коронавірусу, обладнання, технологію лікування захворювання, додав Чжун Наньшань.
Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати і за останніми даними сягнула 109,5 тис. осіб, повідомляє гонконгська газета South China Morning Post.
Водночас на материковий Китай припадає 80 тис. 735 підтверджених випадків зараження.
Загалом у світі налічується 3 тис. 816 летальних випадків від викликаного коронавірусом захворювання, на материковій частині Китаю померли від хвороби 3 тис. 119 осіб.
НАС ХВИЛЮВАТИ МАЄ ІНШЕ..
ЯКА СМЕРТНІСТЬ БУДЕ В уКРАЇНІ..
БО ПРОГНОЗ ПЕСИМІСТИЧНИЙ -ЗАРАЖЕНІ БУДУТЬ всі.
Он отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира". Источник: https://censor.net.ua/n3180225\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Коммунист он и в Антарктиде коммунист. - Сами заразились, заразили весь мир, а теперь, видите ли..... "защищаются от приезжих из других стран".
Скромность - "уровень Яхве"
ТОМУ,ДІЙСНО ЗАРАЗ Є ЗАГРОЗА повторноГО ІНФІКУВАННЯ .
З КРАЇН -
ІНДОНЕЗІЯ
рОСІЯ
Україна
Іран
Італія
Они врача, который обосравшись, завопил об опасности, чет 11 января, прессанули так что не только обосрался, но и помер. Если бы тогда приняли меры, то все было бы намного легче.
ДІЙСНО,ДО КІНЦЯ ЧЕРВНЯ,ЯК І ПІДРАХОВУВАЛИ -ЗАРАЖЕНІ БУДУТЬ ВСІ(ОПТИМІСТИЧНО -40 ВІДСОТКІВ ПОПУЛЯЦІЇ)
... подасться на круїзні лайнери...((
вірус перебуває в вірусоносіях...
Полгорода провели в парках, без соблюдения дистанции безопасности 1 метр.
Другая половина - на вокзалах, все бежат из Ломбардии. Тоже не соблюдают дистанцию 1 метр. Да куда там, тысячи человек убегают ежедневно- сколько помещается в поездах. Аэропорт Linato закрыт. 14 провинций закрыты на вход и выход. Останавливают на дорогах и проверяют , зачем куда едешь.
+Розрахований час кругосвітньої подорожі
на основі статистичних даних щодо його розповсюдження