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 Суспільство, За кордоном
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 Коронавірус поширюватиметься світом до кінця червня, - китайський епідеміолог

Провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що поширення коронавірусу у світі триватиме до кінця червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав, виступаючи на телебаченні південної китайської провінції Гуандун.

"Необхідно посилити санітарний контроль на кордонах і встановити жорстку карантинну політику для приїжджих із зарубіжних регіонів, яких торкнулася епідемія", - заявив китайський фахівець.

Він зазначив, що провінції Гуандун, яка є великим китайським міжнародним хабом, "можливо, знадобиться допомога, щоб контролювати приїзд із таких районів світу".

Допомога може передбачати захисні медичні комплекти, набори тестів для визначення коронавірусу, обладнання, технологію лікування захворювання, додав Чжун Наньшань.

Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати і за останніми даними сягнула 109,5 тис. осіб, повідомляє гонконгська газета South China Morning Post.

Водночас на материковий Китай припадає 80 тис. 735 підтверджених випадків зараження.

Загалом у світі налічується 3 тис. 816 летальних випадків від викликаного коронавірусом захворювання, на материковій частині Китаю померли від хвороби 3 тис. 119 осіб.

Також читайте: COVID-19: Чехія і Польща запроваджують додаткові перевірки на кордонах з Німеччиною

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180225
 
 
 Топ коментарі
 
А почему до конца июня? Помоему июнь не исключение. Ах да вымрут самые тупые (антипрививочники, плоскоземцы, вегитарианцы и голосовавшие за Зеленского)
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учитывая скорость мутаций (сейчас уже пять видов этой напасти) в конце концов он переродится в обычный грипп.правда,сколько помрет-неясно
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а потом перестанет? как птичий, свинский и прочие, ставшие обыденностью?...
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А почему до конца июня? Помоему июнь не исключение. Ах да вымрут самые тупые (антипрививочники, плоскоземцы, вегитарианцы и голосовавшие за Зеленского)
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Недели две назад, китайцы и французы говорили, что через 2-3 месяца будут первые образцы лекарства. Потом ещё 3-4 месяца усовершенствование этого лекарства в процессе использования. Может поэтому такой прогноз
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нит. просто вирус не термостойкий и дохнет вне организма при +26.
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что подтверждает его искусственное происхождение.
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так все вирусы такие, грипп тот же самый. Тоже искусственно выведен?
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да я тоже не верю в природные мутации.
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Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань-- смешно .сами просрали выпустили вирус на весь мир а теперь оно прогнозы строит . комуняки брехливые придурки еще те Коронавірус поширюватиметься світом до кінця червня, - китайський епідеміолог - Цензор.НЕТ 6401
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це (перефразуючи Сергія Івановича) - вангующі вангувателі
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а потом перестанет? как птичий, свинский и прочие, ставшие обыденностью?...
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учитывая скорость мутаций (сейчас уже пять видов этой напасти) в конце концов он переродится в обычный грипп.правда,сколько помрет-неясно
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он и сейчас не сильно отличается от обычного гриппа.
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та про які прогнози можна говорити, коли вірус тільки-тільки почав поширюватись?
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3.4 СМЕРТНІСТЬ..
НАС ХВИЛЮВАТИ МАЄ ІНШЕ..
ЯКА СМЕРТНІСТЬ БУДЕ В уКРАЇНІ..

БО ПРОГНОЗ ПЕСИМІСТИЧНИЙ -ЗАРАЖЕНІ БУДУТЬ всі.
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В Италии проводят интубаци. Не тяжёлый манёвр. Вчера в стране умерли 133 пц. Не зависит от уровня медицины. В Европе итальянская санитарная система признана наилучшей. За ней идёт французская.
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"Необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией", - заявил китайский специалист.
Он отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира". Источник: https://censor.net.ua/n3180225\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Коммунист он и в Антарктиде коммунист. - Сами заразились, заразили весь мир, а теперь, видите ли..... "защищаются от приезжих из других стран".
Скромность - "уровень Яхве" Коронавирус будет распространяться по миру до конца июня, - китайский эпидемиолог - Цензор.НЕТ 488
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ВЗАГАЛІ-ТО КИТАЙ СПРАВИВСЯ..

ТОМУ,ДІЙСНО ЗАРАЗ Є ЗАГРОЗА повторноГО ІНФІКУВАННЯ .
З КРАЇН -
ІНДОНЕЗІЯ
рОСІЯ
Україна
Іран
Італія
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ахаха, о б*же.... запомни.те! - коммунист ВСЕГДА лжет! коммунизм = ложь(ну и расстрелы, пытки, лагеря, голод, войны и прочие кошерные вещи)

Они врача, который обосравшись, завопил об опасности, чет 11 января, прессанули так что не только обосрался, но и помер. Если бы тогда приняли меры, то все было бы намного легче.
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До конца июня !? ..хм.. а какого года ?? Мировые светила вирусологии говорят что пик будет только весной СЛЕДУЮЩЕГО года..
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107 КРАЇН ВЖЕ ІНФІКОВАНІ..

ДІЙСНО,ДО КІНЦЯ ЧЕРВНЯ,ЯК І ПІДРАХОВУВАЛИ -ЗАРАЖЕНІ БУДУТЬ ВСІ(ОПТИМІСТИЧНО -40 ВІДСОТКІВ ПОПУЛЯЦІЇ)
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С 1 июля коронавирус пойдёт в отпуск. Коронавірус поширюватиметься світом до кінця червня, - китайський епідеміолог - Цензор.НЕТ 5044
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ага
... подасться на круїзні лайнери...((
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Так зробив SARS:появився в грудні і зник в липні.Пояснювали чого в липні,а не в травні:недостатньо сонячного тепла,має бути прогріта земля настільки,щоб вірус,падаючи на землю гинув.А земля після зими прогрівається тільки до липня.Тут багато хто надіється на літо.
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НЕ факт.

вірус перебуває в вірусоносіях...
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так. але верогiднiсть зараження знижуеться до мiнiмуму. якщо ти навмисно не будеш облизувати хворого.
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Те,що епідемія SARSу почалася у грудні 2002 і закінчилася у липні 2003-є фактом.А те що Covid-19 викликається вірусом SARS-CoV-2,дає надію припускати,що теперішня епідемія поведе себе так само,як попередня.
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Можно ли доверять китайским заявлениям? Судя по приказу не распространять панику первому доктору, который обнаружил вирус и впоследствии умер, они для меня на уровне рашки по доверию.
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Показали Милан в воскресенье 8 марта. Супермаркеты и коммерческие центры в субботу - воскресенье закрывают.
Полгорода провели в парках, без соблюдения дистанции безопасности 1 метр.
Другая половина - на вокзалах, все бежат из Ломбардии. Тоже не соблюдают дистанцию 1 метр. Да куда там, тысячи человек убегают ежедневно- сколько помещается в поездах. Аэропорт Linato закрыт. 14 провинций закрыты на вход и выход. Останавливают на дорогах и проверяют , зачем куда едешь.
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-
+Розрахований час кругосвітньої подорожі

на основі статистичних даних щодо його розповсюдження
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Незрозуміло з анонсу,чи то до кінця червня вірус заполонить увесь світ,чи то до кінця червня перестане розповсюджуватись...
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