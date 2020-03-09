 На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Головуючий у процесі Хендрік Стейнхаюс, розпочинаючи процес, повідомив, що жоден з обвинувачуваних не прибув до суду.
Статус обвинувачуваних мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.
"Жоден з них не є нідерландцем, і злочин відбувся за межами Нідерландів, але процес відбувається за нідерландським законодавством", - пояснив суддя.
Він також повідомив, що "Олег Пулатов представлений у процесі командою адвокатів".
"Це особливий судовий процес, з великою кількістю жертв, які були громадянами різних країн. До нього прикута величезна суспільна увага", - сказав у своїй вступній промові головуючий на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс, пише РБК-Україна.
Він також детально розповів, як відбуватимуться слухання, як здійснюватиметься зйомка засідань, хто може бути присутнім у залі суду тощо. Крім Стейнхаюса, процес вестимуть ще двоє суддів, також у залі присутні двоє запасних суддів, на випадок якщо хтось з основних суддів захворіє або не зможе перебувати в залі суду.
Засідання відбуватимуться з 10 до 17 години з двома перервами.
Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
просто все понимают, что после того как вынесут приговор обвиняемым, начнут судить Рашку, которая укрывает международных преступников, а это новые и новые санкции в условиях дешевой нефти и падения спроса на россиянский газ..
Отравители Скрипалей - тоже спокойно живут и никто не возмущается. Агенты которые в Катаре взорвали Закаева - тоже спокойно здравствуют.
Правда, Гиркин еще и просто дурак, катит бочку на пукина, ему может и придется землицы отведать, но остальным если будут сидеть тихо - ничего не грозит.
а это так, типа но-но!
Если такая фигня, то с чего судьи по MH17 решили, что подозреваемые вообще появятся в зале заседания?
там это героическое презрение к западу