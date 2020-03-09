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 Політика України, За кордоном
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Все про:Нідерланди (508) суд (5964) Боїнг-777 Malasia Airli... (457)

 На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних

Суд, який розглядає справу щодо катастрофи МН17, офіційно визначив присутніх у процесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Головуючий у процесі Хендрік Стейнхаюс, розпочинаючи процес, повідомив, що жоден з обвинувачуваних не прибув до суду.

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Статус обвинувачуваних мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

"Жоден з них не є нідерландцем, і злочин відбувся за межами Нідерландів, але процес відбувається за нідерландським законодавством", - пояснив суддя.

Він також повідомив, що "Олег Пулатов представлений у процесі командою адвокатів".

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"Це особливий судовий процес, з великою кількістю жертв, які були громадянами різних країн. До нього прикута величезна суспільна увага", - сказав у своїй вступній промові головуючий на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс, пише РБК-Україна.

Він також детально розповів, як відбуватимуться слухання, як здійснюватиметься зйомка засідань, хто може бути присутнім у залі суду тощо. Крім Стейнхаюса, процес вестимуть ще двоє суддів, також у залі присутні двоє запасних суддів, на випадок якщо хтось з основних суддів захворіє або не зможе перебувати в залі суду.

Засідання відбуватимуться з 10 до 17 години з двома перервами.

Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180224
 
 
 Топ коментарі
 
а подозреваемые сейчас героически откладывают георгиевский кирпичи с тяжким чувством в животе, и предаются размышлениям: каким способом ФСБ с ними расправится..
просто все понимают, что после того как вынесут приговор обвиняемым, начнут судить Рашку, которая укрывает международных преступников, а это новые и новые санкции в условиях дешевой нефти и падения спроса на россиянский газ..
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На заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых - Цензор.НЕТ 2345 дашовыгаварите??? Вот тупые преступники, добровольно не хотят в тюрьму
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Тут інше питання. Чи вони ще живі? Суд буде потихеньку викладати підозрюваних, свідків, а ху-ло буде паралельно їх "зачищати". Ніхто до суду не потрапить.
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скорее всего, а живые на коротком поводке чекистов
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Їмо сало дієтичне і попкорн! На заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых - Цензор.НЕТ 2819 нафта по 33,67 зелених
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Вот умиляют меня эти голландцы,они наверное все дурь свою курят,они кого там гиркина и Ко ждали что ли???
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Это юридическая формальность, их вызовут еще раз, и если не явятся, у суда будет официальное основание рассматривать дело без их участия, вот тогда и начнется судебный процесс.
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та листоноша не знайде по м1сцю приписки, проза життя
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Если пчтальены не донесли, для вызова в суд, достаточно публично в государственное теле/радио/газету сообщить, чтоб был официальный вызов в суд, а там уже как хочешь, приходи не приходи
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а подозреваемые сейчас героически откладывают георгиевский кирпичи с тяжким чувством в животе, и предаются размышлениям: каким способом ФСБ с ними расправится..
просто все понимают, что после того как вынесут приговор обвиняемым, начнут судить Рашку, которая укрывает международных преступников, а это новые и новые санкции в условиях дешевой нефти и падения спроса на россиянский газ..
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Отравитель Литвиненко - Луговой, сейчас депутат Госдумы.
Отравители Скрипалей - тоже спокойно живут и никто не возмущается. Агенты которые в Катаре взорвали Закаева - тоже спокойно здравствуют.
Правда, Гиркин еще и просто дурак, катит бочку на пукина, ему может и придется землицы отведать, но остальным если будут сидеть тихо - ничего не грозит.
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господа хорошие, ЕСТЬ БОЖИЙ СУД
а это так, типа но-но!
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ну с такой же вероятностью есть и Макаронный Монстр на орбите вокруг Земли.
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Думаю, никому без разрешения ху-ла нельзя катить бочку на ху-ла. Уже б закопали. Видимость демократии создают, скорее всего.
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А Путина и Шойгу приглашали... Или тех только в "нормандию"
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дашовыгаварите??? Вот тупые преступники, добровольно не хотят в тюрьму
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Они сейчас просто заняты- в Минске на переговорах
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... трусливые руцке собаки-убийцы в погонах за атомной бомбой руцке спрятались, потому как в рай их *уйло всех обилетил?..ох и дерьмо же эти кацапсины вонючие..никогда они воинами и не были, палачи, убийцы одни..огпу, нквд, смерш,чк.мгб, кгб, фск, фсб,вертухаи гулага... теперь уже и руками ракетчиков "мочить" людей стали....кратно хуже гестапо и сс вместе взятых, те хоть своих не убивали, а те паскуды самолет свой же сбить хотели на кипр летевший, да повезло ему, что выше немного находился, но в этой же точке.. На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 7002
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Дуче Муссолини подвесили ногами вверх,а вот братан Сралина Гитлер сбежал в Аргентину На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 9135Нюрнберг для советских Мудаков будет На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 8181Иисус Христос знает когда и где
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Не понял? А они, что на свободе сейчас? Я думал они в Голландии, сидят под стражей в ожидании суда... О_о

Если такая фигня, то с чего судьи по MH17 решили, что подозреваемые вообще появятся в зале заседания?
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Неява на суд - осознание вины и признак трусости.
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это где угодно, только не у советских -
там это героическое презрение к западу
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Скажут, денег просто нет и загранпаспорта.
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Георгий Вицин в известном фильме уже сказал фразу : да здравствует наш Дерьмовый Суд и товарищ Сралин На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 2541
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Ну що рашисти? Вам піпець! Догралась московські москалі тепер ви - поголовні нелюди вбивці припечатані до лав терористів і кожний з вас несе колективну відповідальність за смерть дітей. Догрались суки з распятими мальчиками?
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Полиция государства Белиз арестовало самолет полностью набитый кокаином из Венесуэлы.очередная паБЕДа плешивого КГБиста.Кстати в Венесуэлу летают военно-транспортные самолеты РАБссии,представили сколько туда грузят кокаинчику? На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 2520
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вони вже "прибули" до гейропи ...у вигляді Камчатських крабів ... кажуть делікатес ...а як по мені падальщики (падлом годуються)
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Развал сделки в Австрии по нефти ОПЕК-РАБссия приведет к дефолту в кремле. На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 4234Скорей бы...Обобрям-с На засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних - Цензор.НЕТ 8459
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