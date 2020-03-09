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 За рік в Україні затримали 21 злодія в законі, - МВС. ВIДЕО

За рік правоохоронці затримали в Україні 21 злодія в законі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України.

Днями Дарницький суд Києва взяв під арешт "злодія у законі" Кобу Шемазашвілі, відомого як Каба Руставський. 46-річного уродженця Грузії затримали в одному з приватних секторів столиці, де він переховувався від поліції. З 2016 року "Коба" перебуває в міжнародному розшуку за серію тяжких злочинів, серед яких відмивання коштів та вбивство.

"Він постійно змінював свої місця проживання, застосовував заходи конспірації. У нього була довірена особа, це його охоронець, він завжди його супроводжував і допомагав у злочинній його діяльності" – зазначили у Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

За даними Національної поліції у 2018-му затримали 9 "злодіїв у законі", а з початку 2019 і станом на сьогодні затримали вже 21-го "злодія у законі". Найчастіше в поле зору працівників поліції потрапляв "злодій у законі" на прізвисько Тенго Гальський. Його було затримано впродовж 2019 року 4 рази.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція затримала злодіїв у законі Кобу Руставського і Каху Тбіліського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні злодії в законі контролюють підпільний гральний бізнес, сутенерство, викрадення  елітних авто, рекет. І в той же час саме босів кримінального світу складно документувати і притягти до відповідальності. Поставити крапку в кримінальних гастролях злодіїв у законі до України покликаний законопроєкт 2513. 4 березня на комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проєкт закону ухвалювали у другому читанні.

"Кожен так званий злодій у законі він за собою має десятки, а то і сотні інших злочинців…він для них організовує кришування, організовує захист через корупційні схеми. Саме тому цей закон зробить так, щоб у злодіїв у законі горіла земля під ногами" - запевнив заступник міністра Антон Геращенко .

"Проєкт закону передбачає до 10 років позбавлення волі за участь у злочинній спільноті. До 12 років ув’язнення отримають ті, хто обіймає вищу посаду у злочинній організації. Проєкт №2513 переймає кращі міжнародні методики і покликаний зробити Україну безпечнішою", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180223
 
   
 Топ коментарі
 
Авакяна почему нет в этом списке ?
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Вы бы написали "задержали и отпустили"...
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Вор в законе мирового еврейского капитала: Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка 30.10.19
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Та ладно, а милицейские генералы это воры в погонах ? ОПГ МВД создаёт видимость действий
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Все эти "воры в законе" уже пережиток совка. Их вроде НКВД создало для лучшего управления ГУЛАГом. А сейчас они такие же как наши политики.
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Зрада. При Порошенке такого не было, наоборот, они приезжали в Украину
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