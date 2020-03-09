 За рік в Україні затримали 21 злодія в законі, - МВС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України.

Днями Дарницький суд Києва взяв під арешт "злодія у законі" Кобу Шемазашвілі, відомого як Каба Руставський. 46-річного уродженця Грузії затримали в одному з приватних секторів столиці, де він переховувався від поліції. З 2016 року "Коба" перебуває в міжнародному розшуку за серію тяжких злочинів, серед яких відмивання коштів та вбивство.

"Він постійно змінював свої місця проживання, застосовував заходи конспірації. У нього була довірена особа, це його охоронець, він завжди його супроводжував і допомагав у злочинній його діяльності" – зазначили у Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

За даними Національної поліції у 2018-му затримали 9 "злодіїв у законі", а з початку 2019 і станом на сьогодні затримали вже 21-го "злодія у законі". Найчастіше в поле зору працівників поліції потрапляв "злодій у законі" на прізвисько Тенго Гальський. Його було затримано впродовж 2019 року 4 рази.

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В Україні злодії в законі контролюють підпільний гральний бізнес, сутенерство, викрадення елітних авто, рекет. І в той же час саме босів кримінального світу складно документувати і притягти до відповідальності. Поставити крапку в кримінальних гастролях злодіїв у законі до України покликаний законопроєкт 2513. 4 березня на комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проєкт закону ухвалювали у другому читанні.

"Кожен так званий злодій у законі він за собою має десятки, а то і сотні інших злочинців…він для них організовує кришування, організовує захист через корупційні схеми. Саме тому цей закон зробить так, щоб у злодіїв у законі горіла земля під ногами" - запевнив заступник міністра Антон Геращенко .

"Проєкт закону передбачає до 10 років позбавлення волі за участь у злочинній спільноті. До 12 років ув’язнення отримають ті, хто обіймає вищу посаду у злочинній організації. Проєкт №2513 переймає кращі міжнародні методики і покликаний зробити Україну безпечнішою", - сказано в повідомленні.