 Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб всі розуміли, що буде після відновлення подачі води в Крим. Формальне невизнання окупації залишиться, але санкції поступово знімуть. Статус Криму прирівнюватиметься до статусу балтійських країн в СРСР: окупацію не визнаємо, але все інше - будь ласка. Це остаточний кінець боротьби за Крим, він не буде проблемою для Росії. Для неї Крим це військова база, а люди - "довісок" до неї. Постійні "тестові кульки" щодо подачі води в Крим - це бажання "вбити двох зайців": догодити РФ для подальшої нормалізації відносин та використати сприятливе, на превеликий жаль, ставлення багатьох українців до відновлення водопостачання Криму, які не розуміють, що початок щодо води - це не початок деокупації, а її кінець. І врешті-решт: відповідальність за окуповану територію несе окупант - так чітко прописано в міжнародному праві. Уряд у нас новий, а міжнародне право - те саме", - розповів Клімкін.

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