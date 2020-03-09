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 Політика України
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Все про:Крим (8874) санкції (2528) водопостачання (334) Клімкін (1552) вода (355)

 Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в разі, якщо українська влада вирішить відновити подачу води в окупований Крим, міжнародні санкції з РФ будуть зняті.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб всі розуміли, що буде після відновлення подачі води в Крим. Формальне невизнання окупації залишиться, але санкції поступово знімуть. Статус Криму прирівнюватиметься до статусу балтійських країн в СРСР: окупацію не визнаємо, але все інше - будь ласка. Це остаточний кінець боротьби за Крим, він не буде проблемою для Росії. Для неї Крим це військова база, а люди - "довісок" до неї. Постійні "тестові кульки" щодо подачі води в Крим - це бажання "вбити двох зайців": догодити РФ для подальшої нормалізації відносин та використати сприятливе, на превеликий жаль, ставлення багатьох українців до відновлення водопостачання Криму, які не розуміють, що початок щодо води - це не початок деокупації, а її кінець. І врешті-решт: відповідальність за окуповану територію несе окупант - так чітко прописано в міжнародному праві. Уряд у нас новий, а міжнародне право - те саме", - розповів Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача води в Крим - одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Путін на переговорах у Парижі, - Бутусов

Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180221
 
   
 Топ коментарі
 
поставки воды оккупантам - это начало конца Украины как независимого и соборного государства. А все благодаря взрослым идиотам, которые верят, что мультяшные герои обладают в жизни такими же умениями как и на экране
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Якщо у Кварталі він (вони) виглядали просто дебілами, то зараз це продажні дебіли біля керма країни.
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поставки воды оккупантам - это начало конца Украины как независимого и соборного государства. А все благодаря взрослым идиотам, которые верят, что мультяшные герои обладают в жизни такими же умениями как и на экране
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не згідний,поставки води в окупований Крим,це початок кінця ЗЕленої команди,а Україна була,є і буде....
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В команді зєйла вже скільки кінців.... Відривати з коренем потрібно ті кінці.
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Когда кто -то не может предвидеть последствия для Украины,-то язык.,лозунги.символы и соблюдение народных традиций не помогут логически мыслить. Советская власть крепко постаралась, чтобы выбить мозги и превратить в стадо баранов. Факт подтверждается 73-я процентами населения. Когда же вы поумнеете?
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Рєзво почало Шмигало. Хто більший путьониш, Зейло, чи Шмигало?
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моника это спецоперация кремля, задуманная и принятаая к исполнению еще в 2015 году
как дети чесслово..
а уменя у героя вполне... по уничтожению украины....
тем более есть и помощники и советчики ))))))
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..додуматься да еще и озвучить на всю страну подачу воды в Крым, мог только или сильно больной на голову или классический, заблудившийся здесь, московит- предатель ..ст.111. Поставки воды в Крым - это не начало деоккупации, а ее конец, - Климкин - Цензор.НЕТ 2027
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***** от пороха ссыться постоянно, особенно в 2014, когда Пэтро *****стан гробами закидал.
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"Краще порох у порохівницях,
Ніж ваЗЕлін у сідницях."
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Только не перепутай порох с парашей. У параши с ****** бизнес.
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Якщо у Кварталі він (вони) виглядали просто дебілами, то зараз це продажні дебіли біля керма країни.
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Но уже будет поздно, после принятия решения и снятия санкций. Запад не будет вслед за Украиной принимать/отменять/принимать/отменять... решения...
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шо ж йому на роялі не гралося, нашо поперлось у президенти?
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Бєнька пообіщав світову славу та золоті гори.
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Если бывший Министр МИД говорит вещи правильные, а нынешний Министр не мычит не телится а иногда и хочет задвижечку приподнять, то встает очень своевременый вопрос: НАХРЕНА МЕНЯЛИ МИНИСТРА???????
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***** не нужна вся команда Порошенко, которая смогла дать под сраку ***** и нивелировать все его задумки по Украине...
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я так понимаю мурло шмыгаль видать давно в чужих руках не делал ка-ка))))
и где клоун, спец по игре на пианино без рук, берет дебилов в министры?))))зеленое стадо не учит историю.
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Якесь гівно в ступі колотять..
Зеленський, чи може Шмигаль думають, що їх українці обирали, щоб Україна пустила воду в Крим? Знаєте, можна ще зрозуміти натовп дурнів, але не можна зрозуміти дурість одиниць.
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шмыгаль -марионетка "дамбасского гудка" бандита ахметова, поэтому, что на кремле скажут, то шмыгаль и будет делать.
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Я помню , как на цензоре материли и радовались отсатавке Климкина и как писали мне гадости. И помню доктор смерть и гадости про Гонтареву . А сейчас: "ми зробили це разом".
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Так зелёные вместе этого и хотели. У них всё нормально.
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"Зелёные"? Нет, это - полезные идиоты и это можно заметить по тому, что посты "порохоботов" невозможно было вытянуть из спама до второго тура, а потом Лахта на этих идиотов забила, а сейчас, если и в спаме, то вытягивается одним кликом...
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подача воды это снятие ЕДИНСТВЕННОЙ САНКЦИИ Украины против РФ, а значит согласие с нынешним положением вещей и если не де юре, но де факто признание Крыма российским.
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Может, канал обработать ртутью в нескольких местах ? Чтобы неповадно было.
А то Шморгаль что-то очень ретиво выполняет путинские хотелки.
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Украине этот канал в ближайшие годы не пригодится.
Оккупанты боятся отравленной воды - правильно мыслят.
На титановом комбинате от водички все трубы проржавеют.
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Кстати, после малоснежной зимы, и в некоторых районах Украины, может ощущаться дефицит воды (и без поставок ее в Крым)....
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Малоснежная зима - это отмазка повышения цен на водоснабжение украинцам.
Крымчан это не касается - там сугробы намело как всегда.
Ещё не начало таять.
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Оккупанты Крыма хотят навсегда отказаться от поставок днепровской воды с Украины.
Об этом заявил "глава" т.н. парламента Крыма Владимир Константинов.
"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", - сказал оккупант.
Кроме того Константинов предположил, что украинские власти "могут травить воду какими-то химикатами и еще чем-то". Каким образом они это делают - чиновник не уточнил.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Абсолютно верно. Тем более, что Климкин годный политик и херни не скажет.
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...новичком, или полонием.. Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1247..не пей киникстинов воду, вмиг козлом станешь... Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7970..
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Где был Климкин со своей критикой 2, 3, 4 года назад ?
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Видать Климкин на пенсии не следит за новостями..... Расия ВЫШЛА из Женевской конвенции!
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Выход московитов из конвенций не повод поставлять им воду.
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Клімкін розумна людина і проукраїнський політик!!!
А Зелебенські політики типу Шмугаля хоча б поерд тим як патякать про подачу води в Крим спитали своїх радників, а що буде із водними ресурсами в Україні через п'ять, десять, п'ятнадцять років!
Україна висихає гіганськими темпами і через п'ятнадцять років навіть для пиття води не буде в Києві, Черкасах, Кременчуку, Дніпрі і т.д.!
А вони, зелебенські дурила, думають давать воду в Крим!!!!
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путин приказал клоуну пускать воду иначе "Сватов" перестанут показывать. И клоун из кожи лезет что бы хозяину угодить.
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путин платит, моника исполняет... классика наемного клоуна )))
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