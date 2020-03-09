 Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб всі розуміли, що буде після відновлення подачі води в Крим. Формальне невизнання окупації залишиться, але санкції поступово знімуть. Статус Криму прирівнюватиметься до статусу балтійських країн в СРСР: окупацію не визнаємо, але все інше - будь ласка. Це остаточний кінець боротьби за Крим, він не буде проблемою для Росії. Для неї Крим це військова база, а люди - "довісок" до неї. Постійні "тестові кульки" щодо подачі води в Крим - це бажання "вбити двох зайців": догодити РФ для подальшої нормалізації відносин та використати сприятливе, на превеликий жаль, ставлення багатьох українців до відновлення водопостачання Криму, які не розуміють, що початок щодо води - це не початок деокупації, а її кінець. І врешті-решт: відповідальність за окуповану територію несе окупант - так чітко прописано в міжнародному праві. Уряд у нас новий, а міжнародне право - те саме", - розповів Клімкін.
как дети чесслово..
а уменя у героя вполне... по уничтожению украины....
тем более есть и помощники и советчики ))))))
Ніж ваЗЕлін у сідницях."
и где клоун, спец по игре на пианино без рук, берет дебилов в министры?))))зеленое стадо не учит историю.
Зеленський, чи може Шмигаль думають, що їх українці обирали, щоб Україна пустила воду в Крим? Знаєте, можна ще зрозуміти натовп дурнів, але не можна зрозуміти дурість одиниць.
А то Шморгаль что-то очень ретиво выполняет путинские хотелки.
Оккупанты боятся отравленной воды - правильно мыслят.
На титановом комбинате от водички все трубы проржавеют.
Крымчан это не касается - там сугробы намело как всегда.
Ещё не начало таять.
Об этом заявил "глава" т.н. парламента Крыма Владимир Константинов.
"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", - сказал оккупант.
Кроме того Константинов предположил, что украинские власти "могут травить воду какими-то химикатами и еще чем-то". Каким образом они это делают - чиновник не уточнил.
https://beztabu.net/novosti_t4952
А Зелебенські політики типу Шмугаля хоча б поерд тим як патякать про подачу води в Крим спитали своїх радників, а що буде із водними ресурсами в Україні через п'ять, десять, п'ятнадцять років!
Україна висихає гіганськими темпами і через п'ятнадцять років навіть для пиття води не буде в Києві, Черкасах, Кременчуку, Дніпрі і т.д.!
А вони, зелебенські дурила, думають давать воду в Крим!!!!