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 Економіка, Суспільство
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Все про:заробітна плата (701) Держстат (88)

 За 25 років зарплата українців зросла в 144 рази

За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні зросла в 144 рази із 73 гривень в 1995 році до 10 497 гривень в 2019 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Finance.ua з посиланням на дані Держстату.

Дані Держстату та Національного банку дозволяють розрахувати середню зарплату в доларах. Однак національна валюта гривня була введена тільки в 1996 році, тому коректні розрахунки можливі тільки з цього року (виходячи з середньорічного курсу гривні до долара).

Таким чином, в доларах середня зарплата зросла в 5,9 раза - з 69 доларів 1996 року до 406 доларів у 2019 році.

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За 25 років зарплата українців зросла в 144 рази 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180213
 
 
 Топ коментарі
 
Дурна математика, ні про що.
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Не зарплата выросла, а гривна подешевела!
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Это кем же ты работал с зарплатой 250 р?
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Её с "миллиоными" фантиками слегка перепутали. ))
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Это ж чем надо заниматься, чтобы так сильно упасть по деньгам.
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Не зарплата выросла, а гривна подешевела!
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ага,с 1,8 в 1996 до 27,69 в декабре 2018-в 15,3 раза...вот так подешевела.
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Доллар за это время тоже в разы подешевел.
Начиная с буханки хлеба. Которая 15-20 лет назад стоила мньше 20 центов. А щас более 50
Еще 5 лет назад за 200 долларов можно было семьей из 4х человек нормально жить. Щас этот минимум около 400 долларов. То есть цены в долларах в Украине выросли вдвое за последние 5 лет. Большинство украинцев утратили возможность обеспечивать семьи и масово поехали за рубеж на заработки. Это и была основная причина пролёта на выборах предыдущего президента.
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Як я "обожнюю"їхнє середьне,б.л по районах 5000-6000 і це дуже добре...
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а 3500 на руки - нє?
бо "брудними" 4240, а усе інше - "доплата до мінімалки", 4723 яка ніде не враховується
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Inflation is a quantitative measure of the rate at which the average price level of a basket of selected goods and services in an economy increases over a period of time.
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это не зарплата выросла, это гривня деноминировалась...
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Помню хлеб стоил 60 копеек. даже вроде помню 25-30 копеек батон стоил. Если бы цены такие остались, а зарплаты такие, как сейчас, то тогда бы может и выросли зарплаты, а с такими ценами, как сейчас, то зарплаты упали скорее.
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то ти, дитя, ще молодий, не застав ціну хлібини по 16 копійок
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Ну да. 25 лет назад курс доллара был 2,5гривни. А ничего что цены за етот период в таком же соотношении?
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25 лет назад все были миллионерами, гривна введена в 1996 г.
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это не зарплата выросла это показатель падения экономики...(
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зарплата растёт по статистике, уровень жизни улучшается.
Хороший темп взят руководством, не надо его снижать.
А ещё через 25 лет вообще заживём, ещё в 144 раза будет лучше жизнь
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Краще дайте співвідношення у відсотках хто більше10т. заробляє ,а хто менше по Україні.
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Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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Ещё одни бездельники на госслужбе,пьют кофе на работе и манипулируют циферками за счет налогоплательщика.
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Не полная информация. Прошу огласить рост в сравнении с 1913 годом, как это делали при ссссссср.
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А теперь пересчитайте на буханки хлеба.. Да чего там на коробки спичек ( некоторые предложат пересчитать на бутылку водки, но то такЭ)
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Ну тогда давай по воде посчитаем. ( если хлеб не брать в расчет) Судя по всему "ты" питаешься чисто от молитв зимой и травкой в весенне летний период.
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коли в 1995 мені видавали з\п банкнотами по 1000 000 купоно-карбованців, я в сотні тисяч раз отримуав більшу з\п чим при совку... рекорд ще не взят... зелені стараються... коли будуть звітувати?
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БРЕХНЯ ...тех счетоводов надо в первый класс отправлять ... надо считать зарплату украинцев по официальному курсу доллара в 1989 и сейчас ,а потом посчитать так-же цены и тарифы ..от то будет правильный подсчёт ...
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Удивлён почему не посчитали начиная с 1913 года
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Вообще то парням и барышням из различных госструктур, в том числе и из Госстата надо бы понимать, что рост заработной платы (реальной) измеряется не количеством бумажек, т.н. купюр, и цифрами, написанными на этих бумажках, т.н. номинала купюр, а покупательской способностью этой самой заработной платы. Следуя их логике, самые богатые сейчас граждане Венесуэлы с миллионно-миллиардными зарплатами. В чем смысл такой публикации? А) - мы все идиоты! Б) - идиоты в Госстате! Давайте выберем вариант ответа сами.
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Якщо виключити зарплатню всіх чиновників то середня зарплата в Україні буде на рівні 7-8 тис.грн. Тепер рахуємо. Коли ввели гривню в 1996-му році долар коштував 1,73 грн. Зарплата була десь біля 100-120 грн. 110 : 1,73 = 63,6$. Зараз 7500 : 25 = 300$. Тепер 300 : 63,6 = 4,7 рази. Виникає питання, про що тут нам лапшу на вуха вішають?
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добавлю: за 25 лет это уже совсем другой $. так что все еще хуже. ВВП и доходы росли во всем мире. и на фоне этого процесса в Украина деградирует.
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І ще, ні одна країна бувшого совка не стала йти в ногоу з світовою економікою. Так, що не тільки Україна деградує, совок наробив такої біди, що вичухуватимемо її поколіннями, і то не факт що вичухаємо... На жаль...
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та невже?
авторе, йолопе, ти хоч би словом згадав про інфляцію, курс бакса та скажені ривки цін на все
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Ще треба було б вказати у скільки разів виросли комунальні тарифи у 2014-2019 роках.
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То не зарплата, то інфляція збільшилась у стільки разів. Бо купити за зарплату можна те саме, що тоді, що зараз, отже вона не збільшилась.
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Про 90-ті взагалі смішно стало. "Математики" врахували лише "білу" частину зарплати? Здається у 1996-2000 і в більшості фірм платили офіційно 100 гривень, а у найбільш продвинутих - еквівалент 100 баксів. І лише з липня 2000 люди почали вмикати калькулятори і замислюватися над майбутньою пенсією і вираховувати оптимальне співвідношення "чорна частина / біла частина".
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У меня когда-то была зарплата 16 000 000, а сейчас ...
В 1995г. зарплаты хватало на коммуналку и не генетически модифицированные продукты, а сейчас не хватает.
Ям на дорогах тоже было гораздо меньше.
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Ещё бы с 1913 годом сравнили (в абсолютных цифрах) .. и желательно параллельно провести сравнение (анализ) по годам покупательной способности этой ЗП - тогда будет корректный вывод ,а так то такэ...
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А со времён Киевской Руси в мильйон мильйонов раз и телефоны китайские появились.
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приравнять сколько можно купить хлеба в то времья и сейчас окажется в 10,а то и больше раз меньше,(за большее купить меньше-это не рост а нищета
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