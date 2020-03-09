 За 25 років зарплата українців зросла в 144 рази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Finance.ua з посиланням на дані Держстату.

Дані Держстату та Національного банку дозволяють розрахувати середню зарплату в доларах. Однак національна валюта гривня була введена тільки в 1996 році, тому коректні розрахунки можливі тільки з цього року (виходячи з середньорічного курсу гривні до долара).

Таким чином, в доларах середня зарплата зросла в 5,9 раза - з 69 доларів 1996 року до 406 доларів у 2019 році.

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