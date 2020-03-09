 За 25 років зарплата українців зросла в 144 рази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Finance.ua з посиланням на дані Держстату.
Дані Держстату та Національного банку дозволяють розрахувати середню зарплату в доларах. Однак національна валюта гривня була введена тільки в 1996 році, тому коректні розрахунки можливі тільки з цього року (виходячи з середньорічного курсу гривні до долара).
Таким чином, в доларах середня зарплата зросла в 5,9 раза - з 69 доларів 1996 року до 406 доларів у 2019 році.
Начиная с буханки хлеба. Которая 15-20 лет назад стоила мньше 20 центов. А щас более 50
Еще 5 лет назад за 200 долларов можно было семьей из 4х человек нормально жить. Щас этот минимум около 400 долларов. То есть цены в долларах в Украине выросли вдвое за последние 5 лет. Большинство украинцев утратили возможность обеспечивать семьи и масово поехали за рубеж на заработки. Это и была основная причина пролёта на выборах предыдущего президента.
бо "брудними" 4240, а усе інше - "доплата до мінімалки", 4723 яка ніде не враховується
Хороший темп взят руководством, не надо его снижать.
А ещё через 25 лет вообще заживём, ещё в 144 раза будет лучше жизнь
авторе, йолопе, ти хоч би словом згадав про інфляцію, курс бакса та скажені ривки цін на все
В 1995г. зарплаты хватало на коммуналку и не генетически модифицированные продукты, а сейчас не хватает.
Ям на дорогах тоже было гораздо меньше.