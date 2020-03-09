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Все про:валюта (121) Росія (26638) ОПЕК (5) рубль (42)

 Російський рубль продовжує стрімке падіння: євро зріс до 86 руб., долар - до 75

Майже за 20 хвилин курс євро в РФ підвищився ще на рубль і становить уже 86 рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости" із посиланням на дані міжнародних торгів.

Курс долара, за останніми даними, досяг позначки 75 рублів.

Історичний мінімум щодо курсу рубля було зафіксовано 2016 року. Тоді євро піднімався до 93,60 руб., а долар становив - 85,75 руб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6%

6 березня учасники засідання ОПЕК+ не змогли дійти єдиного рішення. Росія не підтримала пропозицію про додаткове скорочення видобутку нафти на 1,5 млн б/д у другому кварталі 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180209
 
   
 Топ коментарі
 
а тут ще и суд по боингу,з днем народження Тараса Шевченка кацапи!!!!! Российский рубль продолжает стремительное падение: евро вырос до 86 руб., доллар - до 75 - Цензор.НЕТ 525
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И беларусские боливар летит туда же. Похуй, я согласен потерпеть, только бы Хуйло сварил и в котле, пидераста плешивого.
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Nariman Namazov

@abunyasha


Отец знакомого работает в Роснефти. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в обменник за баксами. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось.
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рашка снова через подставных хуситов в Йемене разбомбит беспилотниками нефтезаводы в Саудовской Аравии, так что наша радость будет недолгой ((
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Так справа не в саудитах, просто попит на нафту впав.
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может рашка разбомбит Китай?)))
Ведь он перестал закупать громадные объемы жижи))))
Чем и спровоцировал пике по нефти...
+ Володя ХУня кинул арабов через колено...за что ему прилетит еще парочка х... в неокрепшую спину))))
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Скільки повинен коштувати рупль щоб орки розірвали свого боха на шматки?
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Без разницы. Но за каждый освобождённый украинцами населённый пускт, будут отрывать от своего фюрера по куску.
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Хороше что ми не сидим на нафтовой игле.
Рубль в РФ летит в тартарары, люди масово скупают валюту.
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Обычно в развитых странах, при обрушении мировых цен на нефть и другие ресурсы наблюдается резкий подьем економики и развития. Так как низкие цены на енергоносители и ресурсы ето сам Бог велел развиваться. В недоразвитых, которые живут только на счет продажи сырьевого придатка, всегда наступает кризис.

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Девиации неизбебежно .одно стабильно .С захватом Крыма и части Донбасса жизнь простых кремлёвских ордынцев неизменно катится к закату.Так легче ими управлять.И в этой нищете нищебродов безусловно виноваты США и Китай.Они в этом винят плешфюрера,но на самом деле - гонка вооружений и гегемонистские мрии бешеного плешфюрера.Момент истины настаёт.Надлом не за горами.
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Сейчас РФ слабая как никогда, нужно воспользоватся этим.
Нефть, газопровод, Сирия...
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Это Пэтро с саудитами договорился. Гыг и белоруский выключатель подтвердят.
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для рашки с ее населением касса все ближе.
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Потрох уже наверное собирает посылку с гречкой,тушенкой,макаронами и сгущенкой своим питерским сватам алихановым.

Я вам покажу спам,гниды потроха.
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Как говорил классик, «Процесс пошел» Російський рубль продовжує стрімке падіння: євро зріс до 86 руб., долар - до 75 - Цензор.НЕТ 263
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