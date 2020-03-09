 Російський рубль продовжує стрімке падіння: євро зріс до 86 руб., долар - до 75

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости" із посиланням на дані міжнародних торгів.

Курс долара, за останніми даними, досяг позначки 75 рублів.

Історичний мінімум щодо курсу рубля було зафіксовано 2016 року. Тоді євро піднімався до 93,60 руб., а долар становив - 85,75 руб.

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6 березня учасники засідання ОПЕК+ не змогли дійти єдиного рішення. Росія не підтримала пропозицію про додаткове скорочення видобутку нафти на 1,5 млн б/д у другому кварталі 2020 року.