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Все про:Держприкордонслужба (2449) контрабанда (1108) Румунія (252) цигарки (454)

 Прикордонники виявили 2 тис. пачок контрабандних сигарет в автомобілі на кордоні з Румунією

На пункті пропуску "Порубне" митного поста "Вадул-Сірет" на кордоні з Румунією прикордонники виявили автомобіль, який незаконно переміщував цигарки іноземного виробництва "Marble" на суму понад 50 тис грн.

Про це повідомила пресслужба Буковинської митниці Держмитслужби в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спроба незаконного переміщення майже 2000 пачок тютюнових виробів мала місце у пункті пропуску "Порубне" митного поста "Вадул-Сірет" Буковинської митниці Держмитслужби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій транспортного засобу "BMW X5", прямуючи цієї ночі в приватних справах до Румунії, для проходження митного контролю обрав смугу руху "зелений коридор". Такими діями було заявлено про відсутність будь-яких предметів, переміщення яких через митний кордон обмежено чи заборонено. Прикордонники перевели транспортний засіб на смугу руху "червоний коридор" і при ретельному огляді автомобіля виявили повністю наповнені тайники автомобіля тютюновими виробами.

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Співробітники митниці склали протокол відповідно до ч. 1 ст.483 Митного кодексу України, відповідно до якого тютюнові вироби іноземного виробництва "Marble" вартістю 50 160 грн. і авто 2006 р.в., оцінене в 150 тис грн., вилучено

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180208
 
 
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Ну и вез бы себе челок румынам сигареты,Украине и украинцам от этого никакого ущерба,погранцам за этот день зарплату не платить.
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Действительно! Разве вывозить сигареты запрещено?
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