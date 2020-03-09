 Російський авіаексперт Лукашевич, який неодноразово звинувачував владу РФ у брехні, детально висвітлюватиме суд у справі МН17. ВIДЕО

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! 9 березня 2020 року в Нідерландах розпочнеться суд у справі МН17, який має поставити крапку в цій довгій історії, назвавши обвинувачених і визначивши міру їхньої вини. Я розповім вам про все цікаве і значуще, що відбуватиметься на самому суді і навколо нього. Розповідь буде чесною та об'єктивною. Ми з вами розглянемо всі нюанси обвинувачення і обговоримо аргументи захисту обвинувачених", - написав він.

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"Друга частина контенту каналу складатиметься з відеоматеріалів за темою МН17, зібраних з моменту трагедії 17 липня 2014 р. Мій архів містить понад 200 відео, частина з яких була використана міжнародною Об'єднаною слідчою групою (JIT) у її кримінальному розслідуванні та увійшла до обвинувального висновку для суду. Крім цього, на каналі будуть зібрані виступи та інтерв'ю, дані мною різним ЗМІ за час після катастрофи малазійського "Боїнга". Підписуйтесь на мій канал про МН17, дивіться відео, ставте лайки, залишайте коментарі та підтримуйте його матеріально - це дозволить мені цілком зосередитися на вдосконаленні каналу і наповненні його новим контентом, а право говорити правду в сучасній Росії коштує недешево", - зазначив Лукашевич, опублікувавши номер своєї картки Ощадбанку 4276 3801 8788 9477.

Зазначимо, що Лукашевич неодноразово вказував на брехню російської влади у справі МН17:

- команда лайнеру "Малайзійських авіаліній" МН 17, збитого російськими терористами над Донбасом, на вихід з двох міжнародних коридорів надійшла від російських диспетчерів Ростова;

- вказав, що своїм "розслідуванням" про модель ракети до самохідного зенітного ракетного комплексу "Бук" Міноборони РФ підставило виробника цієї зброї "Алмаз-Антей", який раніше оприлюднив свої брехливі "докази".

- виявив брехню в доповіді Міноборони РФ про походження ракети до БУКа, якою, на думку російської сторони, був збитий малайзійський Боїнг.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.