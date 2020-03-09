 Перше засідання суду у справі МН17. ВIДЕО

У справі троє обвинувачених громадян Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Є два обвинувачення. Перше - це вбивство всіх людей на борту MH17. Друге - дії, які призвели до катастрофи лайнера. Суд, якщо підтвердить обвинувачення, має встановити, хто був причетний до цього, хто брав участь", - розповіла журналістам Мерайя Кнайф , суддя-секретар суду, в якому будуть відбуватися слухання.
Очікується, що слухання триватимуть з 9 по 13 березня, з 23 по 27 березня, з 8 червня по 3 липня, з 31 серпня по 13 листопада і з 1 лютого по 26 березня 2021 року. Разом з тим, припускають, що засідання можуть скасовуватися або переноситися.
У ході засідання, головуючий на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс заявив, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних.
Також він повідомив, що 49 родичів жертв катастрофи виявили бажання виступити в суді, а 84 людини будуть звертатися по матеріальну компенсацію.
Суддя констатував відсутність на засіданні обвинуваченого Олега Пулатова, а також те, що він знав про висунуті йому обвинуваченнях і початок судового процесу, але вирішив не з'являтися в суді. Його інтереси в процесі представлятимуть двоє нідерландських адвокатів, повноваження яких були підтверджені судом.
Суддя констатував, що Ігор Гіркін (Стрєлков) не з'явився в суд. За словами Стейнхаюса, Гіркіну намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, зв'язатися з ним через імейл, скайп і Вконтакте, але безуспішно. Проте, згідно з інформацією ЗМІ, Гіркін в курсі того, що відбувається і свідомо не приїхав в суд.
Потім у ході засідання виступила прокурор, яка перерахувала імена всіх 298 жертв катастрофи Боїнга.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.
"По оценкам юристов, судебный процесс по делу катастрофы малайзийского авиалайнера MH17, сбитого над Донбассом, может продолжаться 4-5 лет. Такую оценку дают представители фонда объединяющая родственников жертв катастрофы MH17.
"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет от понедельника и до того, когда мы получим решение в этом суде. Дальше они могут пойти в апелляцию, потом в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека".
В фонде ожидают, что после этого суда будет еще один, который докажет причастность к катастрофе представителей российского руководства. "Можно рассчитывать, что все судебные процессы займут 10-15 лет", - отметил Пит Плюг."
"Европейская правда".
Есть еще желание глядеть в газа международному террористу?
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
существование пуйла!