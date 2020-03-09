 Перше засідання суду у справі МН17. ВIДЕО

У справі троє обвинувачених громадян Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є два обвинувачення. Перше - це вбивство всіх людей на борту MH17. Друге - дії, які призвели до катастрофи лайнера. Суд, якщо підтвердить обвинувачення, має встановити, хто був причетний до цього, хто брав участь", - розповіла журналістам Мерайя Кнайф , суддя-секретар суду, в якому будуть відбуватися слухання.

Очікується, що слухання триватимуть з 9 по 13 березня, з 23 по 27 березня, з 8 червня по 3 липня, з 31 серпня по 13 листопада і з 1 лютого по 26 березня 2021 року. Разом з тим, припускають, що засідання можуть скасовуватися або переноситися.

У ході засідання, головуючий на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс заявив, що на засідання суду у справі MH17 не з'явився жоден з підозрюваних.

Також він повідомив, що 49 родичів жертв катастрофи виявили бажання виступити в суді, а 84 людини будуть звертатися по матеріальну компенсацію.

Суддя констатував відсутність на засіданні обвинуваченого Олега Пулатова, а також те, що він знав про висунуті йому обвинуваченнях і початок судового процесу, але вирішив не з'являтися в суді. Його інтереси в процесі представлятимуть двоє нідерландських адвокатів, повноваження яких були підтверджені судом.

Суддя констатував, що Ігор Гіркін (Стрєлков) не з'явився в суд. За словами Стейнхаюса, Гіркіну намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, зв'язатися з ним через імейл, скайп і Вконтакте, але безуспішно. Проте, згідно з інформацією ЗМІ, Гіркін в курсі того, що відбувається і свідомо не приїхав в суд.

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Потім у ході засідання виступила прокурор, яка перерахувала імена всіх 298 жертв катастрофи Боїнга.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.