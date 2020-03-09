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 Політика України
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 МЗС озвучило склад української делегації в суді у справі MH17 у Нідерландах

Українська делегація для участі в суді над чотирма підозрюваними в катастрофі рейсу МН17 прибула в Нідерланди.

Про це hromadske розповіла заступниця директора департаменту Міністерства закордонних справ з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, делегація України складається з представників Офісу Генпрокурора (заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова), заступника голови Служби безпеки, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової.

"Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта - надаватимуть їй максимальну моральну підтримку", - розповіла вона.

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Золотарьова також розповіла, що МЗС у розслідуванні займалося координацією загальної роботи, а СБУ та представники Генпрокуратури - опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення та віддивлялися відео з камер.

"Розслідування безпрецедентне та дуже складне, бо у слідчих немає доступу до місця події та всіх свідків. Тому ця справа йде повільніше, ніж теоретично мало б відбуватися кримінальне розслідування", - уточнила учасниця делегації.

Водночас вона назвала "перемогою для багатьох країн" те, що цю справу почали розглядати у суді в Нідерландах.

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"Щодо одного з обвинувачених, який є громадянином України, пана Харченка, ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми би знали, де саме він, він би вже був у наручниках та сидів би в суді", - додала Золотарьова.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180205
 
   
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Горить Москва, червоне небо
На сотні кілометрів дим.
Се, то вже так вам було треба
Той Крим?!
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Арахамия, Ермак, Сивоха. Мышебратья. Хотя на самом деле грустно.
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Бляха теперь этим судом нам два года будут мозги засе-ать Суд никчемный кацапам на него похер Никаких последствий для срашки не будет Только суд ООН мог насолить срашке
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вроде и кацапов поносишь, а пишешь точь в точь "как надо".... как им надо... МЗС озвучило склад української делегації в суді у справі MH17 у Нідерландах - Цензор.НЕТ 2496
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